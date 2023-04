Viele Modehändler befinden sich in einer Dauerkrise. In der Corona-Pandemie brach das Geschäft massiv ein, jetzt sparen die Kunden wegen der Inflation. Und dann gibt es ja noch den allgemeinen Trend zum Online-Shopping, der stationären Händlern das Wasser abgräbt. Selbst Big Player wie H&M dünnen seit einigen Jahren ihr Filialnetz aus, andere müssen sich in der Insolvenz neu aufstellen oder ganz aufgeben.

2022 haben 102 Händler und Hersteller von Textilien ein Insolvenzverfahren beantragt, berichtet das Branchenmagazin "Textilwirtschaft". Auch in diesem Jahr gibt es mit dem Moderiesen Peek & Cloppenburg oder Schuhhändler Reno schon wieder einige prominente Pleite-Fälle – von der Tragödie um Galeria mal ganz abgesehen. Welche bekannten Ketten alle in letzter Zeit in Schutzschirmverfahren flüchten oder Insolvenz anmelden mussten, zeigt unsere Fotostrecke.