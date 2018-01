Mit Zigaretten aufzuhören gehört zu den klassischen Neujahrsvorsätzen. In diesem Jahr hat sich niemand Geringeres als der weltgrößte Tabakkonzern Philip Morris dieses Ziel zu eigen gemacht. "Wir versuchen, mit Zigaretten aufzuhören", erklärt der Marlboro-Konzern in einer großen Anzeigenkampagne in britischen Tageszeitungen. "Jedes Jahr hören viele Raucher auf. Jetzt sind wir dran", heißt es in der Anzeige weiter

Der Konzern setze sich zum Ziel, keine Zigaretten mehr in Großbritannien zu verkaufen, auch wenn das "nicht einfach" werde. Denn der Konzern, der mit dem Marlboro-Mann einst eine der bekanntesten Werbefiguren der Welt schuf, will sich natürlich nicht einfach auflösen. Stattdessen sollen die Gewinne künftig aus dem Verkauf von E-Zigaretten und erhitztem Tabak kommen. Diese seien für Millionen Männer und Frauen, die ansonsten mit dem Rauchen nicht aufhören könnten, die bessere Wahl, heißt es in der Anzeige.

Die Tabakwelt ändert sich

Auf den zweiten Blick ist der " Neujahrsvorsatz" von Philip Morris weniger revolutionär als er zunächst erscheinen mag. Der Konzern reagiert damit auf den weltweiten Trend weg von klassischen Tabakprodukten hin zu Alternativen wie E-Zigaretten, die als weniger schädlich gelten. Dieser Trend hat die gesamte Branche erfasst.



Die mächtigen Tabakfirmen, die jahrzehntelang gegen strengere Regulierungen für Zigaretten lobbyierten, haben erkannt, dass sie den Wandel des Rauchverhaltens nicht aufhalten können und bringen nun selbst reihenweise Alternativen auf den Markt. Der Philip-Morris-Konkurrent Imperial Tobacco, Heimat berühmter Marken wie Gauloises, West und Davidoff, strich 2016 sogar das "Tobacco" aus dem Firmennamen und nennt sich nun "Imperial Brands".

Philip Morris will an die Spitze des Trends

Bemerkenswert ist aber dennoch, wie offensiv Philip Morris nun das Ende der Zigarettenära verkündet. Zwar verpflichtet sich der Konzern in seinem Neujahrsvorsatz nicht, zu einem bestimmten Termin den Verkauf von Zigaretten zu stoppen. So weit geht es dann doch nicht. Dafür verspricht der Konzern für 2018 konkrete Schritte, mit denen Raucher dazu bewegt werden sollen, aufzuhören oder auf Alternativen umzusteigen (worauf der Konzern natürlich stark hofft).



So will Philip Morris eine Webseite aufsetzen, die Informationen bereitstellt, wie man mit dem Rauchen aufhört oder auf schonendere Produkte umsteigt. Zudem verspricht der Konzern, lokale Behörden in Gegenden mit besonders hoher Raucherdichte bei Angeboten zur Rauchentwöhnung zu unterstützen und will seinen Zigarettenpackungen Informationen über das Aufhören oder Wechseln beilegen.

Kritiker sehen in all dem lediglich den heuchlerischen Versuch, Tabakabhängige auf andere ungesunde Produkte umzuleiten und sich dort Marktanteile zu sichern. Und damit haben sie wohl auch nicht ganz unrecht. Nichtsdestotrotz finden sich in Philip Morris' Neujahrsanzeige auch Aussagen wie: "Mit dem Rauchen aufzuhören - oder niemals anzufangen - ist immer das Beste." Ein solcher Satz in der Anzeige eines Tabakkonzerns wäre vor wenigen Jahren noch unvorstellbar gewesen.