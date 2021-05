Imron Saeed musste sich am Donnerstag Benzin von seiner Mutter aus Maryland bringen lassen, weil es an seinem Wohnort in Arlington, Virginia, keinen Treibstoff mehr gab.

Der Hackerangriff auf eine Pipeline in den USA hatte zu Engpässen und turbulenten Szenen an Tankstellen geführt. Jetzt läuft der Betrieb wieder an, doch noch haben nicht alle Tankstellen wieder Benzin.

Nach dem Hackerangriff auf die größte Benzin-Pipeline in den USA und Panikkäufen ist eine Entspannung der Lage an in Sicht: Die Betreibergesellschaft Colonial teilte mit, der Betrieb werde schrittweise wieder aufgenommen. Sie warnte jedoch, dass es mehrere Tage dauern dürfte, bis die Anlage wieder normal läuft.

"Colonial Pipeline hat bedeutende Fortschritte gemacht, unser Pipeline-System sicher neu zu starten", erklärte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit). "Die Produktlieferung hat in einer Mehrheit der Märkte begonnen, die wir beliefern."

Die Firma war vergangene Woche Ziel eines Angriffs mit einem Erpressungstrojaner geworden. Die Pipeline, die von Houston im Bundesstaat Texas bis in den Großraum New York führt, wurde deswegen vorübergehend stillgelegt, um die Bedrohung einzudämmen. Der Betrieb kam dadurch komplett zum Erliegen, was in Teilen des Landes Benzin-Engpässe verursachte.

"Jetzt kühlen sich die Dinge mit einiger Verbesserung ab", schrieb Patrick De Haan von der spezialisierten Website GasBuddy am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. Bis zu einer vollständigen Normalisierung der Lage könnten aber Wochen vergehen: "Die Fortschritte könnten langsam sein."

Nach Cyberattacke auf Pipeline ging vielen Tankstellen das Benzin aus

Die Lage hatte sich zuletzt verschärft. Im Bundesstaat North Carolina etwa war nach Angaben der Marktanalysefirma Gasbuddy zur Wochenmitte an fast zwei von drei Tankstellen kein Benzin mehr erhältlich. In Virginia seien 44 Prozent der Tankstellen betroffen, in South Carolina und in Georgia seien es jeweils 43 Prozent. Auch in anderen Bundesstaaten im Südosten der USA kam es demnach zu Engpässen. Die Knappheit hat die Benzinpreise auf den höchsten Stand seit 2014 getrieben und teilweise zu turbulenten Szenen an Tankstellen geführt.

Die Behörden warnten Autofahrer davor, Benzin in Plastiktüten zu füllen, nachdem entsprechende Bilder auf Online-Plattformen zirkulierten. Verkehrsminister Pete Buttigieg sagte, Treibstoff dürfe nur direkt in den Tank oder in zugelassene Behälter gefüllt werden. "Jetzt ist der Moment, vorsichtig und vernünftig zu sein." Die Verbraucherschutzbehörde CPSC warnte vor potenziell "tödlichen Konsequenzen": "Füllen Sie keine Plastiktüten mit Benzin. Wir wissen, das klingt einfach, aber wenn Menschen verzweifelt sind, denken sie nicht mehr klar."

Regierung warnte vor Treibstoff-Hamsterkäufen

Die US-Regierung hatte die Bürger außerdem aufgefordert, keinen Kraftstoff zu horten. "Die nächsten Tage werden herausfordernd sein", sagte Energieministerin Jennifer Granholm in Washington. Die Lage werde sich aber bald wieder normalisieren, es gebe keinen Mangel an Kraftstoff. Die Regierung bitte darum, von Hamsterkäufen abzusehen. "Wir haben Benzin, wir müssen es nur zu den richtigen Orten bringen", sagte Granholm weiter. Die Colonial Pipeline ist für die Versorgung des Landes von großer Bedeutung, sie transportiert etwa 45 Prozent aller an der Ostküste verbrauchten Kraftstoffe.

Viele Hintergründe des Cyberangriffs sind weiterhin unklar. So ist etwa unbekannt, wie viel Geld die Hackergruppe Darkside, die als verantwortlich für die Attacke gilt, von Colonial erpressen wollte. Die Angreifer nutzten eine sogenannte Ransomware. Mit einem solchen Schadprogramm versuchen Hacker, Computersysteme zu sperren oder zu verschlüsseln und von den Nutzern Geld für die Freigabe der Daten zu erpressen.

Das Unternehmen hielt sich bislang auch bedeckt dazu, ob überhaupt Lösegeld gezahlt wurde. Laut Bloomberg zahlte Colonial Pipeline tatsächlich rund fünf Millionen (4,1 Millionen Euro) Dollar Lösegeld. Ein Unternehmenssprecher wollte den Bericht auf Anfrage nicht kommentieren. Eine stellvertretende Nationale Sicherheitsberaterin hatte am Montag im Weißen Haus erklärt, die Regierung habe dazu auch keine Informationen. Momentan sei von einem "kriminellen Akt" auszugehen. Es würden aber alle Hinweise geprüft, auch mit Blick auf eine mögliche Verwicklung staatlicher Akteure.