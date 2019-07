Was verdient eigentlich eine Putzfrau?

Glänzende Armature im Bad, kein einziger Krümel auf dem Wohnzimmerboden und saubere Fenster: Wer eine Putzfrau oder einen Putzmann beschäftigt, kann sich regelmäßig über das Ergebnis der Arbeit freuen. Mehr als jeder zehnte Haushalt in Deutschland beschäftigt eine Reinigungskraft - allerdings meistens schwarz. Nur 36 Prozent haben die Hausangestellte auch angemeldet, so das Ergebnis einer Forsa-Umfrage. Doch wie hoch ist das Gehalt von Reinigungskräften, von denen es mehr als 600.000 in Deutschland gibt?

Gebäudedienstleister: Mindestlohn wurde 2017 erhöht

Laut Forsa finden mehr als die Hälfte der Befragten einen Stundenlohn von 10 bis 12 Euro für angemessen. 23 Prozent sind 8,50 Euro bis 10 Euro pro Stunde genug. Für Angestellte einer Reinigungsfirma greift der Mindestlohntarifvertrag. Für Gebäudereiniger stieg jüngst der Mindestlohn: "Zum 1. Januar 2019 ist der Mindestlohn der Branche weiter gestiegen. Er beträgt 10,56 Euro im Westen und 10,05 Euro im Osten", berichtet die "Deutsche Handwerkszeitung". "Allerdings steigt 2019 nicht nur der tarifliche Mindestlohn an, sondern auch die Ausbildungsvergütung."

Professionelle Reinigungsdienste verlangen ab 15 Euro die Stunde - dafür sind die Mitarbeiter aber auch versichert.

Putzportale: Pro und Contra

Als Zwischenbereich zwischen Schwarzarbeit und der Festanstellung in einem Reinigungsunternehmen gelten die Online-Portale, die Putzhilfen vermitteln. Die Portale wie beispielsweise Helpling beschäftigen keine Reinigungskräfte, sondern vermitteln sie nur. Dafür verlangen sie eine Provision. Damit holen sie den Putzjob zwar aus der Schwarzarbeit, so die Befürworter - doch mehr Geld bleibe nicht bei den Reinigungskräften hängen, so die Kritiker.

Der Stundenlohn, der über Europas größte Putzplattform Helpling gezahlt wird, bestimmen die Putzkräfte selbst. Lag der Durchschnittspreis in den vergangenen Jahren noch rund um den Mindestlohn, ist dieser inzwischen deutlich gestiegen und beginnt in den großen Städten Deutschlands inzwischen bei rund 15 Euro und steigt bis zu 25 Euro an. Denn die Reinigungskräfte müssen rund zwei bis drei Euro davon an das Portal zahlen. Außerdem müssen sich ihre Krankenversicherung und Rentenabgaben selbst finanzieren. Verdienen sie im Jahr über 8820 Euro müssen die Reinigungskräfte auch Einkommenssteuer zahlen

