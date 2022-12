Bonuskartenanbieter Payback und der Rewe-Konzern stecken offenbar in schwierigen Verhandlungen über eine Verlängerung der Zusammenarbeit. Laut einem Medienbericht stehen die Zeichen auf Trennung.

Paybackkarte dabei? Diese Frage hören Kunden bei Rewe und Penny möglicherweise nicht mehr allzu lange. Laut einem Bericht der Lebensmittelzeitung könnte die Zusammenarbeit zwischen dem Rewe-Konzern und dem Bonuskartenanbieter in absehbarer Zeit enden. Demnach sollen beide Parteien aktuell über einen Ausstieg auf Raten verhandeln. Der Lebensmittelhändler soll darüber nachdenken, als Nachfolge-Lösung ein eigenes Bonussystem aufzubauen.

Allzu schnell müssen sich Kunden aber wohl nicht umstellen. Der aktuelle Vertrag läuft laut LZ noch bis Ende 2023. Zudem verhandeln Rewe und Payback derzeit offenbar über eine Verlängerung um bis zu zwei Jahre. Üblich seien aber eigentlich Fünfjahresverträge, schreiben die Branchenkenner der Lebensmittelzeitung. Es wäre also ein Ausstieg mit Anlauf.

Hintergrund ist, dass der Rewe-Konzern zu dem auch Penny gehört, gerne selbst mehr Daten sammeln würde, um mehr über die Einkaufsgewohnheiten der Kunden zu erfahren. Derzeit ist Payback der Hüter dieses Schatzes. Umgekehrt profitieren Rewe und Penny davon, dass sich mit der Einführung von Payback 2014 (Rewe) und 2018 (Penny) die Umsätze in den Filialen spürbar erhöht haben. Dafür zahlt der Lebensmittelhändler an den Bonuskartenanbieter auch Geld.

Payback gehört zum US-Kreditkartenriesen American Express. In Deutschland arbeitet das Bonusprogramm mit mehr als 680 Unternehmen zusammen – von Aral über C&A bis WMF. Für Payback wäre der Verlust des Rewe-Konzerns als Kunden dennoch schmerzhaft. Von den 31 Millionen deutschen Payback-Karten stammen laut Lebensmittelzeitung allein 12 Millionen von Rewe und nochmal über 5 Millionen von Penny. Offiziell nehmen beide Partner das Wort Trennung noch nicht in den Mund. Auf Anfrage der Lebensmittelzeitung hieß es in einem gemeinsamen Statement: "Payback und Rewe befinden sich aktuell in der abschließenden Phase der Vertragsverhandlungen." Man beabsichtige, die Kooperation fortzusetzen.