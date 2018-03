Das größte Containerschiff, das je die Hansestadt besucht hat, ist in Hamburg eingelaufen. Die „CMA CGM Antoine de Saint Exupéry“ ist 400 Meter lang und 59 Meter breit. Der Frachter liegt am Terminal Burchardkai in Waltershof. Maximal 20.776 Standardcontainer (TEU) kann das Schiff transportieren. Damit steht die "Antoine de Saint Exupéry" der französischen Reederei CMA CGM auf der Weltrangliste der größten Frachter auf Platz sieben. Rund zwei Tage liegt der Frachter in Hamburg. Das Schiff kommt aus Fernost, aus Korea und Singapur. Die Route des Frachters geht über mehrere europäische Häfen, über die Vereinigten Arabischen Emirate, Malaysia und China. In etwa 82 Tagen wird es dann wieder in Hamburg erwartet.