+++ 26. Februar: Aldi muss Rotwurst-Rückruf ausweiten +++

Der Rückruf einer Schinken-Rotwurst bei Aldi Süd und Aldi Nord ist ernster als gedacht: In dem Produkt der Firma Wiltmann wurden „krankmachende Bakterien (Listeria monocytogenes) festgestellt“, wie Wiltmann bereits am 15. Februar auf seiner Homepage mitteilte. Betroffen seien jetzt allerdings alle Mindesthaltbarkeitsdaten und nicht nur der 08.03.2019, wie zuvor angegeben.

Die Ware wurde inzwischen von allen Aldi-Süd- und in drei Aldi Nord-Regionen zurückgezogen.

+++ 22. Februar: Rossmann ruft Maiswaffeln zurück +++

Die Drogeriemarktkette Rossmann ruft Maiswaffeln zurück, weil sich darin möglicherweise Metallsplitter befinden. Konkret geht es um gesalzene Waffeln der Marke Genuss Plus und um Maiswaffeln mit Meersalz der Marke Enerbio. Das teilte das Unternehmen aus dem niedersächsischen Burgwedel bei Hannover am Freitag mit. Demnach habe man bei Eigenkontrollen in vereinzelten Packungen Metallsplitter festgestellt. Bei den Waffeln von Genuss Plus könnten Packungen mit der Mindesthaltbarkeit 1. Oktober und 22. November betroffen sein. Bei den Enerbio-Produkten können die Packungen mit der Mindesthaltbarkeit 29. Oktober bzw. 7. Dezember in einer Rossmann-Filliale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird dem Kunden erstattet.

+++ 21. Februar: Alnatura ruft Kinder-Müsli und Müslikekse zurück +++

Die in Darmstadt ansässige Bio-Supermarktkette Alnatura hat am Mittwochabend vorsorglich zwei Produkte zurückgerufen, in denen sich nach Angaben des Unternehmens Teile von Apfelstielen befinden können. Betroffen seien das Alnatura Kinder-Bircher-Müsli mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 11.10.2019 und 2.11.2019 sowie die Alnatura Müslikekse für Kinder ab dem 15. Monat mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4.09.2019, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Die Ware sei aus dem Handel genommen worden, hieß es.

Wer eine Packung mit einem der genannten Mindesthaltbarkeitsdaten zu Hause habe, könne diese zurückbringen und Ersatz erhalten. Andere Müslis oder Kekse oder Produkte mit einem anderen Mindesthaltbarkeitsdatum seien von dem Rückruf nicht betroffen.

+++ 18. Februar: Salmonellen-Fund in "Salamini classic" +++

Weil im Rahmen einer Eigenkontrolle gesundheitsschädliche Salmonellen entdeckt wurden, ruft die Mar-ko Fleischwaren GmbH & Co. KG eine bestimmte Charge seines Wurstprodukts "Salamini classic" zurück. Konkret betroffen ist laut einer Pressemitteilung die 4 x 25-Gramm-Packung mit dem Mindeshaltbarkeitsdatum 6.10.2019 und der Kennzeichnung DE EV 1277 EG (Rückseite Verpackung) . Das Produkt sei in Netto-Filialen in Teilen von Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verkauft worden, heißt es.

Kunden wird geraten vom Verzehr der Mini-Salamis abzusehen, die betroffene Ware ist laut Unternehmen bereits aus dem Verkauf genommen worden. Konsumenten können das entsprechende Produkt auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufstätten zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Eine Salmonellen-Erkrankung äußert sich binnen weniger Tage nach der Infektion mit Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich auch Erbrechen mit leichtem Fieber. Gerade Säuglinge, Kleinkinder, Senioren oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem könnten auch schwere Krankheitsverläufe entwickeln, heißt es. Kunden, die derartige Symptome verspüren, wird empfohlen einen Arzt aufzusuchen.

+++ 15. Februar: Glassplitter in "Kania"-Gewürzmühlen von Lidl +++

Der Gewürzhersteller Weiand GmbH hat mehrere bei Lidl verkaufte Glas-Gewürzmühlen zurückgerufen. Bei der Produktion sei eine fehlerhafte Glascharge verwendet worden, erklärte die Firma am Freitag. Vereinzelt könnten Glassplitter aus dem Mahlwerk fallen. Die Produkte können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Vom Rückruf betroffen seien die Produkte "Kania Glas-Keramikmühle Pfeffer schwarz, 50g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02.2024, "Kania Glas-Keramikmühle Pfeffer bunt, 40g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02.2023 und "Kania Glas-Keramikmühle Meersalz, 110g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02.2024.

Verkauft wurden sie in Lidl-Filialen in Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.

+++ 15. Februar: "Schinken-Rotwurst" bei Aldi zurückgerufen +++

Das Unternehmen Franz Wiltmann GmbH & Co. KG ruft seine "Schinken-Rotwurst" aufgrund von krankmachenden Bakterien zurück (Listeria monocytogenes). Die Wurst wurde vor allem von der Discounterkette Aldi (Süd und Nord) vertrieben. Es handelt sich dabei um die 100g-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.03.2019.

Bereits gekaufte Wurstwaren können in die Filialen von Aldi Süd und Aldi Nord zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet. Andere Produkte der Firma Franz Wiltmann sind nicht betroffen.

+++ 15. Februar: Tausende Patienten von Herzschrittmacher-Rückruf betroffen +++

Tausende Träger von Herzschrittmachern in Deutschland sind von einem Rückruf mehrerer möglicherweise funktionsgestörter Modelle betroffen. Wie der Hersteller Medtronic am Donnerstag in Meerbusch mitteilte, kann es in sehr seltenen Fällen und nur in bestimmten Betriebsarten zu einer Stimulationspause kommen. Alle Patienten mit Geräten aus den betroffenen Serien könnten diese von ihrem Arzt in einen Modus umprogrammieren lassen, der eine solche Stimulationspause verhindert. Ein operativer Eingriff sei für die Umprogrammierung nicht erforderlich.

Die betroffenen Herzschrittmacher haben die Markennamen Adapta, Versa, Sensia, Relia, Attesta und Sphera sowie Vitatron der A, E, G und Q Serie. Die Geräte seien weltweit vom 10. März 2017 bis 7. Januar 2019 vertrieben worden. Von 156.957 Geräten weltweit habe es von zwei Patienten Berichte über vier Störungen gegeben. Die Patienten stammen nicht aus Deutschland. Bereits im Januar seien Kliniken und Ärzte entsprechend unterrichtet worden. Betroffene Patienten sollten in aller Regel bereits über ihren Arzt informiert worden sein.

+++ 14. Februar: Verletzungsgefahr bei geriebenem Gouda-Käse +++

Beim Discounter Lidl wird geriebener Gouda der Marke Milbona zurückgerufen. Der niederländische Hersteller Delicateur könne nicht ausschließen, dass in dem betroffenen Produkt Kunststofffremdkörper enthalten sind, teilte Lidl Deutschland am Dienstag mit. Betroffen sei das Produkt "Milbona Gouda jung gerieben, mindestens 7 Wochen gereift, 250g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.04.2019, den Losnummern 834799538051020190121 und 834799538051021190121 und dem Identitätskennzeichen NL Z 0507 i EG.

Die Packungen wurden nach Angaben des Discountunternehmens in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz verkauft. Wegen der möglichen Verletzungsgefahr sollen Kunden den betroffenen Käse nicht konsumieren. Das Produkt könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden, teilte das Unternehmen weiter mit. Der Kaufpreis werde erstattet - auch ohne Vorlage des Kassenbons.

+++ 13. Februar: VW prüft Handbremsen bei 65.000 Autos in Deutschland +++

Der Autohersteller Volkswagen ruft in Deutschland 65.000 Autos der Baureihe Polo aus den Modelljahren 2018 und 2019 zu einer Kontrolle der Handbremse in die Werkstätten. Bei einigen Modellen könne die Handbremse an Vorspannung verlieren, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Wolfsburg. Zuvor hatte das Fachmagazin "kfz-betrieb" darüber berichtet. Weltweit sollen demnach rund 350.000 Fahrzeuge mit einer Trommelbremse bei den hinteren Rädern betroffen sein. Die Werkstätten sollen prüfen, ob sich der Hebelweg der Handbremse verlängert hat. Sie sollen die Bremse gegebenenfalls nachstellen und die Nachstellmutter mit einer Kontermutter sichern.

Ein weitere Rückruf betrifft Fahrzeuge der Modellreihen Golf, Bora, Passat, Sharan und T4 aus den Jahren 2001 und 2002. Dort habe es bei einer bestimmten Charge einen Produktionsfehler bei den Airbags gegeben. Betroffen sind weltweit rund 10.000 Autos, davon laut "kfz-betrieb" etwa 2500 in Deutschland.

+++ 12. Februar: BMW ruft Autos zur Airbag-Kontrolle zurück +++

Wegen möglicherweise gefährlicher Airbags ruft BMW weltweit 480.000 Autos in die Werkstätten, darunter rund 95.000 in Deutschland. Betroffen seien BMW 5er und X5 der Baujahre 2000 bis 2004 mit nicht serienmäßigen Lenkrädern, sagte ein Konzernsprecher am Montag in München. Airbags des inzwischen insolventen japanischen Zulieferers Takata könnten bei der Auslösung Fahrzeuginsassen durch Metallteile schwer verletzen.

Deshalb müssten die Lenkräder überprüft werden. Bei den meisten Fahrzeugen genüge eine kurze Kontrolle, bei den übrigen ein maximal einstündiger Werkstattaufenthalt, sagte der BMW-Sprecher dem Internet-Magazin "kfz-betrieb".

Zu kräftig auslösende Takata-Airbags, die Teile der Metallverkleidung sprengen und durch den Fahrzeuginnenraum schleudern können, machen der Autoindustrie seit Jahren zu schaffen. Allein in den USA musste die Branche deshalb mehr als 42 Millionen Fahrzeuge zurückrufen.

+++ 31. Januar: Metallstücke in Wurst - Hersteller ruft Edeka-Ware zurück +++

Wegen der Gefahr von Metallstücken in einzelnen Produkten ruft der Wurstwarenhersteller Kupfer den Edeka- und Marktkauf-Artikel "Gut & Günstig Delikatess Hähnchenbrust-Filetroulade" zurück. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, ist ausschließlich Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 3. bis 15. Februar betroffen. Verbraucher, die ein solches Produkt gekauft haben, bekommen den Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenzettels in einer Edeka- oder Marktkauf-Filiale erstattet.

+++ 28. Januar: Salmonellen-Gefahr bei Zwiebelmettwurst +++

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft das Fleischverarbeitungsunternehmen Bell Deutschland seine bundesweit vertriebene "Zimbo Pikante Zwiebelmettwust (3x40 Gramm-Packung)" zurück. In einer Probe des Produkts seien mikrobielle Verunreinigung mit Salmonellen festgestellt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Konkret und ausschließlich betroffen sind demnach Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3.2.2019 und der Chargen-Nummer L926012-14.

Kunden werden gebeten, auf den Verzehr des bereits vom Markt genommenen Produkts zu verzichten und dieses sicherheitshalber zu entsorgen. Der Kaufpreis werde bei Vorlage der Packung(en) an der Verkaufsstelle erstattet. Alternativ könne man die Packung auch direkt an das Unternehmen senden, um eine Kaufpreisentschädigung zu erhalten, heißt es.

Salmonellen können schwere Magen- und Darmerkrankungen auslösen, die sich innerhalb weniger Tage durch Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich auch Erbrechen und leichtes Fieber äußern. Vor allem für Säuglinge, Kleinkinder, Senioren oder Menschen mit geschwächtem Immunsystem bestehe die Gefahr schwerer Krankheitsverläufe. Wer das Produkt verzehrt habe oder wer entsprechende Symptome bei sich feststellte, sollte umgehend einen Arzt aufsuchen.

Quelle: "lebensmittelwarnung.de"

+++ 25. Januar: Fremdkörper in bei Rewe und Penny verkaufter Wurst

Wegen möglicher Fremdkörper in Würstchen hat die Firma Ovo mehrere Produkte zurückgerufen. Betroffen seien verschiedene Bock- und Wiener Würstchen, die in Penny- und Rewe-Märkten verkauft werden. Es sei nicht auszuschließen, dass sich in den Würstchen millimetergroße schwarze Kunststoffteilchen oder Stücke eines Metallclips befänden, teilte die Ovo Vertriebs GmbH in Köln mit. Verbraucher sollten die entsprechenden Produkte nicht essen, sondern gegen Erstattung des Kaufpreises im jeweiligen Markt zurückgeben. Der Rückruf erfolge rein vorsorglich und betreffe nur Produkte mit einem bestimmten Mindesthaltbarkeitsdatum. Konkret gehe es um folgende Produkte.

Bei Penny:

Wiener Würstchen, Mühlenhof, 400g, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 02.02.19 und 03.02.19

Mühlenhof QS Mini Wiener, Mühlenhof, 320g, MHD 06.02.19 und 07.02.19

Mühlenhof QS Schinkenbockwurst, 400g, MHD 02.02.19 bis 04.02.19

Bei Rewe:

Bockwurst, angeboten an der Bedientheke im Angebotszeitraum 15.01.19 bis 24.01.2019

JA! QS Mini Wiener, 320g, MHD 05.02.19 bis 07.02.19.

+++ 21. Januar: Tedi ruft Bambus-Geschirr wegen erhöhter Formaldehyd-Werte zurück +++

Die Discounter-Kette Tedi ruft Bambus-Geschirr zurück, weil bei Produkttests erhöhte Formaldehyd-Werte festgestellt wurden. Von der Weiterverwendung des Geschirrs wird dringend abgeraten. Formaldehyd kann durch die Atmung und den Magen-Darm-Trakt in den Organismus gelangen und eine Vielzahl an Gesundheitsbeschwerden hervorrufen. In geschlossenen Räumen konterminiert der gasförmige Stoff die Atemluft.

Nach Angaben des Tedi-Qualitätsmanagements wurden die abgebildeten Geschirr-Artikel vom 5. Oktober 2018 bis zum 9. Januar 2019 deutschlandweit in über 2.000 Filialen verkauft. Die Verkaufspreise lagen zwischen 1,25 Euro und 1,50 Euro. Verbraucherinnen und Verbraucher können die betroffenen Artikel gegen Erstattung des Verkaufspreises oder gegen einen anderen Artikel in sämtlichen Filialen umtauschen.

Quelle: Produktwarnung.eu

+++ 17. Januar: Spielzeuge mit Schleim aufgrund chemischer Substanz zurückgerufen +++

Luxemburger Behören zufolge werden derzeit Spielzeug-Schleim Produkte der Firma Toi-Toys-International zurückgerufen. Dies meldet das Portal "Produktwarnung.eu". Es sei in dem Schleimspielzeug eine chemische Substanz enthalten, die bei Kontakt Allergien und Fortpflanzungsstörungen verursachen kann. Die Produkte sind auch im deutschen Handel erhältlich. Betroffen sind die Artikel:

"Frog Slime" - Typ / Modellnummer: 35687Z GTIN/EAN: 8714627356878

"Noise Putty" - Typ / Modellnummer: 35686 GTIN/EAN: 8714627356861

"Knockhead Putty & Spinning Top" - Typ / Modellnummer: 35796 GTIN/EAN: 8714627357967

Quelle: "Produktwarnung.eu"

+++ 14. Januar: Händler ruft Zitronensaftkonzentrat zurück +++

Aufgrund eines erhöhten Sulfit-Gehalts und damit einhergehenden Gefahren für Allergiker ruft die Gunz Warenhandels GmbH eine bestimmte Charge des Zitronensaftkonzentrats der Marke "Piacelli Citrilemon" zurück. Konkret betroffen sind demnach Fläschchen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.07.2020.

Das Unternehmen teilte mit, dass man bereits alle notwendigen Maßnahmen getroffen habe, um solche Vorfälle künftig zu vermeiden. Kunden werden indes gebeten, vom Rückruf betroffene Produkte in den Verkaufsstellen zu retournieren. Der Kaufpreis wird erstattet.

Im Falle einer Sulfit-Allergie können unter anderem Kopfschmerzen und Übelkeit auftreten.

Quelle: "www.lebensmittelwarnung.de"

+++ 12. Januar: Dennree ruft Gemüsebrühe zurück +++

Das Unternehmen Dennree hat Gemüsebrühe zurückgerufen, weil sie möglicherweise mit Spuren von Sellerie verunreinigt ist. Für Menschen, die allergisch dagegen sind, könnten die Produkte eine gesundheitliche Gefahr sein, teilte der Händler am Freitag in Töpen (Landkreis Hof) mit. Alle anderen Käufer könnten die Brühe ohne Bedenken verzehren. Die Produkte seien bundesweit verkauft worden in allen Denn's-Märkten und wohl vielen Biomärkten, die zur Unternehmensgruppe gehören, sagte eine Sprecherin. Kunden können die Gemüsebrühe zur Verkaufsstelle zurückbringen und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Betroffen sind alle Chargen und Mindesthaltbarkeitsdaten der Dennree Gemüsebrühe hefefrei 130 Gramm, die Nachfüller hefefrei 250 Gramm und mit Bio-Hefe 250 Gramm sowie die Gemüsebrühwürfel hefefrei 60 Gramm und mit Bio-Hefe 66 Gramm.

+++ 10. Januar: Schülke & Mayr GmbH ruft keimverseuchte Mundspülung zurück +++

Das Chemie- und Pharmazieunternehmen Schülke & Mayr GmbH ruft mehrere Chargen ihres Produkts "Octenidol md Mundspülung" zurück. Ursache dafür sei eine mikrobiologische Verunreinigung durch den Keim Burkholderia cepacia. Laut eines Informationsschreibens soll der Rückruf aufgrund einer behördlichen Anordnung stattgefunden haben. Reklamationen seien bislang allerdings nicht bei der Firma eingegangen. Folgende Chargen sind vom Rückruf betroffen: 1500548, 1502589, 1502724, 1504482, 1504870, 1507056, 1507320, 1507799,1510193,1510617, 1511550 und 1511688.

Burkholderia cepacia ist resistent gegen viele gängige Antibiotika und kann zu einer raschen Abnahme der Lungenfunktion und damit zum Tode führen. Er zählt zu den sogenannten Problemkeimen.

