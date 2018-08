+++ 17. August: Edeka ruft Baguette zurück, weil Draht drin sein könnte +++

Edeka ruft vorbeugend den Artikel "Edeka Baguetterie Steinofenbaguette zum Fertigbacken Zwiebel“ in der 300-Gramm-Packung zurück. Der Lieferant Pandriks Bake Off B.V. könne nicht ausschließen, dass sich Metalldraht in einzelnen Produkten befindet, heißt es auf der Edeka-Webseite. Ein Fund liege allerdings bislang nicht vor. Betroffen sei ausschließlich die Ware mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 15.8.2018 bis 15.10.2018. Kunden, die den Artikel zurückbringen, erhalten den Kaufpreis erstattet - auch ohne Kaufbeleg.

Betroffene Bundesländer sind Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Das Produkt wurde laut Edeka vorwiegend bei Marktkauf und Edeka angeboten.

+++ 16. August: Seidl ruft mehrere Kürbiskern-Produkte zurück +++

Die Firma Seidl aus Laaber bei Regensburg ruft elf Kürbiskern-Produkte wegen möglicher Gesundheitsgefahren zurück. Dies teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Braunschweig mit. Grund für den Rückruf sind Glassplitter, die ein belieferter Kunde in fünf Tonnen Rohware gefunden habe. Dem Unternehmen nach ist es unwahrscheinlich, dass Splitter verarbeitet wurden, weil die Kürbiskerne kleiner seien und die Glassplitter bei der Qualitätskontrolle, etwa mit dem Sieb, aufgefallen wären.

Nach Angaben des Unternehmens wurden folgende Produkte zurückgerufen: Schokoherz Weiße Schokolade kernig fruchtig, 80g; Schokoherz Zartbitter kernig fruchtig, 80g; Schokoherz Vollmilch kernig fruchtig, 80g; Kürbiskerne Wasabi in Runddose, 125g; Kürbiskerne Chili in Runddose, 125g; Kürbiskerne Curry in Runddose, 125g; Backmischung Brot, 370g; Stangerl ZB Florentiner Kürbiskerne Pekan, 50g; Stangerl VM Florentiner Kürbiskerne Pekan, 50g; Kürbiskerne Vollmilch, 200g; Kürbiskerne gemischt, 200g.

Die Produkte haben die Chargennummer 17/511-18/311 und das Haltbarkeitsdatum 30.08.2018 bis 30.04.2019. Sie wurden in Bayern, Hessen, Niedersachsen, Saarland, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein vertrieben. Käufer der betreffenden Produkte können diese an die Firma zurückschicken.

+++ 15. August: Müller ruft Kinderspielzeug wegen Erstickungsgefahr zurück +++

Der Drogeriemarkt Müller rät dringend von der Benutzung des Kinderspielzeug "Squishy Friends" ab. Bei Kontrollen ist festgestellt worden, dass sich Kunststoffsteile von dem Produkt lösen können, heißt es in einer Mitteilung. Damit bestehe für Kleinkinder Erstickungsgefahr. Eltern sollten das Spielzeug von ihren Kindern fernhalten.

Müller hat das Produkt des Herstellers W. Rösner & J. Rösner aus dem Verkauf genommen und fordert seine Kunden auf, die "Squishy Friends" in einer Filiale gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben.

+++ 14. August: Mazda muss weltweit über 100.000 Fahrzeuge zurückrufen +++

Auto-Hersteller Mazda muss weltweit um die 100.000 Fahrzeuge zurückrufen, mehr als 12.200 davon allein in Deutschland. Betroffen sind die Modelle Mazda2, CX-3 und MX-5. Grund dafür ist nach Informationen des Unternehmens ein Problem bei der Rückgewinnung von Bremsenergie. Man habe einen Softwarefehler beim sogenannten Gleichstromwandler in einem Bremsenergie-Rückgewinnungssystem festgestellt, teilte das Unternehmen mit. Das könne zu einer Überhitzung des Bauteils und im schlimmsten Fall zu einer Brandentwicklung führen, sagte ein Sprecher.

Die betroffenen Fahrzeuge müssen mit einem neuen Wandler ausgestattet und ein Softwareupdate durchgeführt werden. Halter solcher Fahrzeuge würden alsbald vom Kraftfahrt-Bundesamt kontaktiert und zur Reparation in die Werkstatt gebeten.

+++ 8. August: Sechs Supermarkt-Riesen rufen Bio-Eier zurück +++

Die Firma Eifrisch ruft wegen Salmonellengefahr ihre Bioeier aus deutschen Supermärkten zurück. Alle Eier des Lieferanten Bio-Eierhof Papenburg mit der Printnummer 0-DE-0359721 und Mindesthaltbarkeitsdatum bis einschließlich 24. August werden zurückgerufen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Vom Verzehr werde dringend abgeraten.

Die Eier werden bundesweit in den Supermarktketten Real, Aldi Süd, Penny, Lidl, Netto und Kaufland vertrieben. Der Verzehr könne Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auslösen. Verbraucher, die die Eier bereits gekauft haben, können sie in den Filialen zurückgeben und sich den Kaufpreis erstatten lassen.

+++ 6. August: Erhöhte Reißgefahr - Durex-Kondome zurückgerufen +++

Der Kondom-Hersteller Durex ruft seit dem 31. Juli 2018 bestimmte Chargen seiner Produkte zurück, da die Qualität der "mechanischen Belastbarkeit" zum Ende des Verfallsdatums nicht den Standards der Firma genüge. Es bestehe also eine erhöhte Reißgefahr. Speziell geht es um latexfreie Kondome der Sorten Durex Natural Feeling (Packung mit 10 Kondomen), Natural Feeling Easy Glide (Packung mit 12 Kondomen) und Love Collection inkl. einem Natural Feeling Kondom (Packung mit 31 Kondomen). Es bestehe kein unmittelbares Risiko für die Sicherheit oder Gesundheit der Verbraucher. Die genauen Chargen der Produkte und weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Meldung von Durex.

+++ 3. August: Verletzungsgefahr durch Plastikteile - Lidl ruft gehackte Tomaten zurück +++

Lidl informiert seine Kunden aktuell über einen Rückruf des italienischen Herstellers La Specialità Italiane srl. Demnach könnten in den 400-Gramm-Dosen "Italiamo Gehackte Tomaten in Tomatensaft mit Basilikum" Plastikfremdkörper enthalten sein. Verbrauchern wird geraten, die Ware aufgrund der Verletzungsgefahr nicht zu verzehren und sie stattdessen in einer Lidl-Filiale zurückzugeben.

Betroffen sind laut der Mitteilung die Dosen mit dem MHD 31.12.2020 und der Chargennummer L327NDB 6A-31/12/2020 SI LB 224. Der Discounter hat die entsprechenden Produkte aus dem Verkauf genommen.

+++ 2. August: "Molina Riva" Polenta Maisgries wegen erhöhtem Fumonisinen-Gehalt zurückgerufen +++

Der italienische Hersteller Molino Riva ruft seinen Polenta Maisgries zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in einer Charge ein erhöhter Gehalt der Fumonisine B1 und B2 festgestellt.

Betroffen sind alle Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.10.2020 und der Chargennummer L121020. Von dem Verzehr des Produkts wird besonders "leichteren" Personen wie etwa Kindern abgeraten. Fumonisine sind Schimmelpilzgifte, die sich im Normalfall an abgelaufenen Lebensmitteln bilden. Die Fumonisine B1 und B2 werden seit ihrer Entdeckung 1988 intensiv untersucht und als möglicherweise krebserregend eingestuft. Sie wirken in erster Linie auf Leber und Niere.

+++ 20. Juli: Unilever ruft "Viennetta Schokolade" zurück +++

Der Lebensmittelhersteller Unilever ruft seine Eiscreme-Sorte "Viennetta Schokolade 650 ml" zurück. Grund hier für sind im Produkt enthaltene Spuren des Allergens Haselnuss. Dass sich im Produkt Spuren von Haselnüssen befinden, ist nicht gekennzeichnet und könnte somit zur Gefahr für Allergiker werden. Betroffen ist die Charge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 02.2020. Nicht-Allergiker können das Produkt bedenkenlos konsumieren, bei Verdacht auf eine Allergie gegen Haselnüsse wird dringend vom Verzehr abgeraten. Das Speiseeis wurde ausschließlich in Discountern in den folgenden Bundesländern verkauft:

Baden-Württemberg

Bayern

Brandenburg

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

+++ 17. Juli: Krebsgefahr: Medikamente gegen Bluthochdruck zurückgerufen +++

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte ruft zahlreiche Medikamente gegen Bluthochdruck zurück, die mit krebserregenden Stoffen verunreinigt sein könnten. Es handelt sich um Präparate mit dem Wirkstoff Valsartan.

Betroffenen Lieferungen seien zwar aus den Apotheken zurückgerufen worden, es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass sich entsprechenden Medikamente auch in Patientenhand befinden. "Patienten, die Valsartan einnehmen, wird empfohlen, ihre Behandlung nicht abzubrechen, es sei denn, sie wurden von ihrem Apotheker oder Arzt dazu aufgefordert", so das Bundesinstitut. Es bestehe kein unmittelbares Risiko.

Eine Liste der betroffenen Medikamente hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände hier zusammengestellt. Es sind auch bekannte Hersteller wie Hexal oder Ratiopharm darunter.

Partienten wird geraten, sich bei Zweifeln mit ihrem Arzt oder Apotheker in Verbindung zu setzen.

+++ 13. Juli: Bakterien auch in anderem Lidl-Gemüsemix +++

Nachdem der belgische Hersteller "Greenyard Frozen Belgium N.V." ein bei Lidl vertriebenes Produkt, den "Freshona Gemüsemix" in der 1000-Gramm-Packung, zurückrief, informiert Lidl nun über einen weiteren Rückruf. Es handelt sich hierbei um den "Green Grocer's Gemüsemix" vom selben Hersteller aus Belgien. Auch hier könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Lebensmittel mit Listerien belastet sind. Der Rückruf erfolgt unabhängig vom Mindesthaltbarkeitsdatum. Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ENSA) sind in den letzten drei Jahren europaweit 47 Fälle von Listerien-Erkrankungen nachgewiesen worden. Neun Menschen haben die Erkrankung nicht überlebt. Vom Verzehr der betroffenen Produkte wird abgeraten.

+++ 6.Juli: Listerien in Tiefkühlgemüse bei Lidl +++

Der belgische Hersteller Greenyard Frozen Belgium N.V. ruft sein Produkt "Freshona Gemüsemix" in der 1000-Gramm-Packung unabhängig vom Mindesthaltbarkeitsdatum zurück. Man könne nicht ausschließen, dass das Gemüse mit Listerien verunreinigt sei. Das teilte der Discounter Lidl am Donnerstagabend mit.

Der "Freshona Gemüsemix" sei bereits bei Lidl verkauft worden. Listerien sind Bakterien, die schwere Magen-Darm-Erkrankungen auslösen. Die Symptome können denen eines grippalen Infektes ähneln. Vom Verzehr wird abgeraten, laut Hersteller sei eine Listerien-Belastung allerdings nur in der 1000-Gramm-Packung nicht auszuschließen.

+++ 5. Juli: Behörden rufen Blutdrucksenker zurück +++

Die Behörden wollen Blutdrucksenker, die auf dem Wirkstoff Valsartan basieren, teilweise zurückrufen. Die Arzneimittel könnten mit einer potenziell krebserregenden Substanz verunreinigt sein. Konkret geht es laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) um Medikamentenchargen, deren Wirkstoff vom chinesischen Unternehmen Zhejiang HuahaiPharmaceutical hergestellt wurde. Noch ist nicht bekannt, um welche Chargen es sich bei dem EU-weiten Rückruf konkret handelt.

"Bislang liegen noch keine Erkenntnisse darüber vor, ob und in welchen Konzentrationen die Verunreinigung in den hieraus hergestellten Arzneimitteln enthalten ist", sagte Institutssprecher

Maik Pommer am Donnerstag in Bonn. Valsartan sei relativ weit verbreitet. Aber: "Ein akutes Patientenrisiko besteht nicht."

Laut BfArM ist der blutdrucksenkende Wirkstoff produktionsbedingt mit N-Nitrosodimethylamin verunreinigt. Die Substanz könnte laut der Internationalen Agentur für Krebsforschung der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) krebserregend sein. Europaweit werde nun untersucht, ob möglicherweise andere Arzneimittel betroffen sein könnten, die chemisch verwandte Wirkstoffe enthalten. Nehmen Patienten valsartanhaltige Arzneimittel ein, sollten sie diese nicht ohne Rücksprache mit ihrem Arzt absetzen, warnte das BfArM.

"Das gesundheitliche Risiko eines Absetzens liegt um ein Vielfaches höher als das mögliche Risiko durch eine Verunreinigung." Laut Deutscher Hochdruckliga sind in Deutschland 20 bis 30 Millionen

Menschen von Bluthochdruck betroffen. Die Folgen können lebensgefährlich sein, dazu zählen auch Herzinfarkt und Schlaganfall.

+++ 4. Juli: Hackepeter von Goldschmaus wegen Salmonellengefahr zurückgerufen +++

Die Firma Goldschmaus hat ihr Produkt "Die Marke der Bauern - Hackepeter" wegen möglicher Salmonellenverunreinigung zurückgerufen. Dies teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Braunschweig am Mittwoch mit. Das Produkt sei über die Handelskette Norma vertrieben worden. Nach Angaben des Unternehmens ist die Charge mit dem Verbrauchsdatum 05.07.2018 betroffen. Das Produkt sei aus den Regalen genommen worden. Käufer könnten es auch ohne Kassenbon in ihrer Filiale zurückgeben und bekämen den Kaufpreis erstattet, hieß es.

+++ 25. Juni: Popcorn-Artikel wegen giftiger Pflanzenstoffe zurückgerufen +++

Aufgrund des Nachweises sogenannter Tropanalkaloide im Produkt wurden mehrere Popcorn-Artikel der Firma XOX Gebäck zurückgerufen. Diese pflanzlichen Inhaltsstoffe haben eine toxische Wirkung und können bei der Aufnahme gesundheitliche Schäden wie Sehstörungen verursachen. Von einem Verzehr wird abgeraten. Betroffen sind die folgenden Popcorn-Artikel der Firma XOX Gebäck:

Eddy’s Popcorn süß 200g

Mike Mitchell Popcorn süß 200g

Rewe Beste Wahl Popcorn süß 150g

White Bites Pocorn süß 120g

XOX Party Popcorn süß-salzig WM 275g

XOX Party XXL Popcorn Karamell 500g

XOX Popcorn Toffee Erdbeer 125g

Es handelt sich um die Chargen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten beginnend ab dem 11. Dezember bis einschließlich 28.01.2019. Verkauft wurden die Produkte in folgenden Bundesländern:

Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.

Genauere Informationen finden Sie auf "Lebensmittelwarnung.de"

+++ 20. Juni: Eier wegen Salmonellen-Gefahr zurückgerufen +++

Das Portal "Lebensmittelwarnung.de" von Bund und Ländern warnt davor, dass Bio-Eier des Erzeugers Ei-Frisch aus dem niedersächsischen Lohne mit Salmonellen verunreinigt sein könnten. Betroffen seien möglicherweise Chargen in Sechser- und Zehnerkartons mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 3. Juli und 7. Juli 2018. Die fraglichen Packungen wurden in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein bei Penny, Kaufland, Aldi, Real, Lidl und Netto verkauft. Mehr Informationen finden sie auf "Lebensmittelwarnung.de"

+++ 18. Juni: Iglo erweitert Rückruf von Produkten mit Petersilie

Iglo hat seinen Anfang Juni bekannt gegebenen Rückruf von Petersilie (siehe Eintrag vom 2. Juni) wegen des Verdachts auf gefährliche Bakterien um mehrere Produkte erweitert. Es werde vor dem Verzehr von insgesamt sieben Artikeln gewarnt, in denen Petersilie enthalten ist, teilte das Unternehmen mit. Verbraucher sollen die Produkte entsorgen. Iglo erstattet bei Zusendung des Verpackungsabschnitts den Kaufpreis.

Es handelt sich um folgende Produkte:

Petersilie 40g

8-Kräuter 50g

Gartenkräuter 40g

Salatkräuter 50g

Kräuter der Provence 50g

Italienische Kräutermischung 50g

Suppengrün 70g

Grund für die Erweiterung des vorsorglichen Rückrufs sei, dass bei Untersuchung einer Probe von Petersilie VTEC Bakterien (Verotoxin bildende E.coli) vorgefunden wurden. Diese können bei rohem Verzehr zu gesundheitlichen Problemen wie schweren Durchfall-Erkrankungen führen.

+++ 12. Juni: Brauerei weist Bier fälschlicherweise als "alkoholfrei" aus +++

Die Brauerei Schmucker warnt vor unbeabsichtigtem Alkoholkonsum aufgrund von falsch etikettierten Flaschen. Aufgrund eines Verpackungsfehlers wurde das Produkt Schmucker Meister Pils mit widersprüchlichen Hinweisen beklebt. Während das alkoholhaltige Bier auf der Vorderseite als "alkoholfrei" ausgewiesen wird, geben Bauch- und Rückenetikett den tatsächlichen Alkoholgehalt an, gibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung an.

Verbraucher können die falsch etikettierten 0,33-Liter-Flaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Mai 2019 gegen korrekt ausgezeichnete umtauschen. Schmucker bittet außerdem darum, die jeweilige Marktleitung zu informieren.

+++ 10. Juni: Aldi Nord ruft glutenfreie Nudeln zurück +++

Aldi Nord ruft mehrere Sorten (Spaghetti, Fusilli und Penne) als glutenfrei gekennzeichneter Nudeln der Marke "D'Antelli Maispasta, 500g" zurück. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Produkte relevante Mengen an Gluten enthielten, die bei entsprechender Unverträglichkeit nach dem Verzehr zu Magen- und Darmbeschwerden führen können, so der Discounter. Man habe das Produkt, das nur regional vertrieben wird, aus dem Verkauf genommen. Betroffen sind demnach die Aldi Gesellschaften Großbeeren, Herten, Jarmen, Meitzendorf, Radevormwald, Rinteln, Scharbeutz, Werl und Weyhe.

Kunden können das Produkt in allen Aldi-Nord-Filialen zurückgeben, der kaufpreis wird erstattet.

+++ 8. Juni: Bier fälschlicherweise als "alkoholfrei" etikettiert +++

Die Brauerei Braunschweig ruft das bei Penny vertriebene Bier "Adelskronen Hefeweizen" zurück. Das alkoholhaltige Bier wurde versehentlich auf der Rückseite mit Etiketten der alkoholfreien Variante beklebt. Es sei daher nicht ausgeschlossen, dass Kunden unbeabsichtigt Alkohol konsumieren. Betroffen sind 0,5-Liter-PET-Flaschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11/08 und den Losnummern L:12F0700 bis einschließlich L:16F0759.

+++ 5. Juni: Aldi Süd ruft Power-Riegel wegen Salmonellen-Gefahr zurück +++

Der Lebensmittel-Discounter Aldi Süd ruft den "Power Eiweiß Riegel" des Herstellers Frankonia zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass einige Riegel möglicherweise Salmonellen enthalten, heißt es in einer Mitteilung des Händlers. ""Insbesondere bei Schwangeren, Kleinkindern sowie Personen mit geschwächtem Immunsystem können in Folge des Verzehrs schwerwiegende Erkrankungen auftreten", schreibt das Unternehmen." Betroffen sind Riegel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 22.5.2019. Sie sollten nicht verzehrt, sondern in die Filialen zurückgebracht werden. Der Kaufpreis wird dann erstattet.

+++ 2. Juni: Iglo ruft Petersilie nach Bakterienfund zurück +++

Iglo ruft vorsorglich Tiefkühl-Petersilie mit dem Haltbarkeitsdatum 01.2019 zurück. Grund für den Rückruf ist, dass bei einer Probe der betroffenen Charge Verotoxin bildene E.coli-Baktierien gefunden wurden. Diese könnten bei rohem Verzehr zu gesundheitlichen Problemen, wie unter anderem zu fieberhaften Magen-Darm-Störungen führen, heißt es auf der Iglo-Webseite. Die betroffene Charge wurde an Lidl, Netto und Penny geliefert. Kunden können die Packung an den Hersteller senden und bekommen ihr Geld zurück. Auf seiner Homepage erklärt Iglo, wie sie erkennen, welche Packungen betroffen sind.

+++ 31. Mai: Schimmelpilzgift in edelsüßem Paprika-Gewürz +++

Das Unternehmen Giba Gewürze ruft sein edelsüßes Paprika-Gewürz zurück. In dem Produkt wurde das Schimmelpilzgift Ochratoxin A festgestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. Betroffen ist die Ware der Marken Sahra und Hira mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2021 und der Chargennummer L.218.G.B. Das Gewürz wurde in verschiedenen Verpackungsgrößen vertrieben.

Eine Untersuchung ergab laut Hersteller eine Überschreitung der Höchstmenge des Giftes. Verbrauchern wird vom Verzehr abgeraten, da Ochratoxin in hohen Dosen als Nervengift wirkt Bei Rückgabe der Ware wird der Kaufpreis erstattet.

+++ 29. Mai: Nuss-Nougat-Creme wegen Metallteilchen zurückgerufen +++

Weil in einem Glas Verunreinigungen mit Metallteilchen gefunden wurden, ruft die Nusweet GmbH aus Hamburg ihre Nuss-Nougat-Creme zurück. Nach Angabe des Herstellers sind nur Gläser mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9.10.2019 betroffen und sollten nicht mehr verzehrt werden. Die entsprechende Ware kann in jedem Geschäft, in dem sie gekauft wurde, zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

+++ 28. Mai: Hersteller ruft Puzzle-Matte für Kinder zurück +++

Das Unternehmen Celexon ruft derzeit eine von ihm hergestellte Puzzle-Matte für Kinder aus Schaumstoff zurück. "Es besteht im Einzelfall die Gefahr, dass sich verschluckbare Kleinteile aus den Einzelmatten mit dem „@-Zeichen“ und dem Innenteil der Ziffer „4“ lösen können", heißt es auf der Webseite des Unternehmens. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass Kleinkinder unter drei Jahren diese Teile verschlucken könnten. Im schlimmsten Fall besteht Erstickungsgefahr. Die Matten sind unter anderem über Amazon erhältlich. Detaillierte Hinweise zur Rückgabe gibt das Unternehmen ebenfalls auf seiner Internetseite.

+++ 24. Mai: Sturzgefahr: Ikea ruft "Sladda"-Fahrrad zurück +++

Die Fahrt mit dem Ikea-Fahrrad "Sladda" könnte in einem Sturz enden: Wie der Möbelhersteller bekannt gab, gibt es Probleme mit dem Antriebsriemen. Dieser könne plötzlich reißen, wodurch es zu Stürzen kommen kann. Elf Vorfälle dieser Art wurden demnach bereits gemeldet, zwei Radfahrer hätten leichte Verletzungen davongetragen.

Ikea ruft das Fahrrad mit einem Felgendurchmesser von 26 bzw. 28 Zoll nun zurück. Kunden können das Rad sowie darauf abgestimmtes Zubehör in jedem Einrichtungshaus des schwedischen Unternehmens zurückgeben. Ein Kaufbeleg ist dabei nicht erforderlich.

+++ 24. Mai: Süßes Popcorn verunreinigt - Rückruf +++

Der Hersteller XOX Gebäck GmbH ruft sein Produkt "Popcorn süß" zurück. In der Süßigkeit wurde eine erhöhte Menge an Tropanalkaloiden festgestellt. Dabei handelt es sich um natürliche Inhaltsstoffe bestimmter Pflanzen wie etwa Stechapfel und Tollkirsche. Tropanalkaloide können Sehstörungen, Mundtrockenheit oder Müdigkeit auslösen, wie es in der Mitteilung des Unternehmens heißt.

Betroffen seien demnach die Marken "Gut & Günstig" und "American Style" mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 2.10.2018, 3.10.2018 und 4.10.2018. Das Popcorn wurde demnach bei Netto, Edeka und Marktkauf vertrieben. Kunden können die Packungen gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.