Gut von Holstein ruft Weihnachtskäse zurück +++ Kichererbsen-Brezeln wegen Drahtstücken zurückgerufen +++ Bakterienbelastung: Budni ruft Wasserspray "Joolea Aqua" zurück +++ Aktuelle Rückrufe und Produktwarnungen.

10. Dezember: Haar-Extension für Kinder von H&M muss zurückgerufen werden

Die Modekette H&M ruft ein Haarteil mit LED-Lichtern für Kinder zurück. Laut dem Unternehmen kann das Batteriefach brechen. Die Baterien wären so für die Kinder frei zugänglich und es besteht die Gefahr, dass sie verschluckt werden und innere Verletzungen verursachen.

Das Haarteil wurde vom 23. Juli bis 29. Oktober 2021 für 7,99 Euro in der Kinderabteilung in H&M-Geschäften und online auf hm.com verkauft. Das Haarteil trägt die Produktnummer 1008955.

Kund:innen können betroffene Produkte ab sofort auch ohne Kassenbon im nächsten H&M Geschäft zurückgeben und erhalten den vollen Kaufpreis erstattet.

Quelle:H&M

9. Dezember: Wegen Listerinen – Gut von Holstein ruft Weihnachtskäse zurück

Die Gut von Holstein GmbH informiert über den Rückruf des Käseartikels "Gut von Holstein Weihnachtskäse" 60 Prozent Fett. Wie das Unternehmen mitteilt, kann eine mikrobiologische Belastung mit Listerien nicht ausgeschlossen werden.

Folgende Chargen sind betroffen. Die Chargennummer befindet sich auf dem Rücketikett:

12102021T6

13102021T6

14102021T6

20102021T2

21102021T2

26102021T3

27102021T1

Produkte mit anderen Chargennummern sind nicht betroffen. Kund:innen, die das Produkt mit den oben genannten Chargennummern gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Quelle: produktwarnung.eu

7. Dezember: Ethylenoxid – Gewürzmühle Friedberg ruft "Curry Madras" und "Zimt" zurück

Die Gewürzmühle Friedberg ruft die Gewürze "Zimt, gemahlen" und "Curry Madras" zurück. Beide Produkte sind mit dem Pflanzenschutzmittel Ethylenoxid belastet. Betroffen sind die Produkte "Curry Madra – Köry aci" mit dem MHD 10.08.2023 und "Zimt, gemahlen – Tarcin ögütülmüs" mit dem MHD 30.04.2023 in verschiedenen Gebindegrößen.

Kund:innen können betroffene Packungen in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet.

Quelle:lebensmittelwarnung.de

5. Dezember: Lidl ruft Matjesfilets wegen Keimen zurück

Wegen einer möglichen Gesundheitsgefahr durch Keime sollen Kunden des baden-württembergischen Discounters Lidl (Neckarsulm) Matjesfilets eines norddeutschen Herstellers zurückgeben. Konkret geht es um die 256 Gramm-Packung "Nautica Edle Matjesfilets Nordische Art" sowie das Produkt "Nautica Edle Matjesfilets nach nordischer Art mit Zwiebeln" in der 236 Gramm-Packung und "Nautica Edle Matjesfilets nach nordischer Art mit Gartenkräutern" (225 Gramm) der Hanseatic Delifood GmbH mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.12.21 und der Chargen-Nummer L212451. Das hat das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit am Samstag auf dem Internetportal www.lebensmittelwarnung.de mitgeteilt.

Nach Angaben Lidls wurden die Produkte der Hanseatic Delifood GmbH bei der Supermarktkette in den Bundesländern Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Sachsen verkauft.

In den Lebensmitteln sei der Keim Listeria monocytogenes nachgewiesen worden. Er kann schwere Magen- und Darmerkrankungen auslösen mit Symptomen ähnlich eines grippalen Infektes. Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können krank werden - bis hin zu Blutvergiftung und Hirnhautentzündung in schweren Fällen. Ungeborene Kinder sind ebenfalls gefährdet. "Aufgrund dieses Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und die betroffenen Lebensmittel nicht verzehren", warnte das Amt weiter.

Quelle: DPA

3. Dezember: Kichererbsen-Brezeln wegen Drahtstücken zurückgerufen

Die Erdbär GmbH ruft seinen Artikel „Freche Freunde Kichererbsen Brezeln“ in der 75-Gramm-Packung zurück. Betroffen sind alle Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 25. Juni 2022 und der Chargennummer L3431.

Das Unternehmen könne nicht ausschließen, dass sich Teile eines Drahtes in den Packungen befinden. Verbraucher:innen, welche die Kichererbsen-Brezeln bereits erworben haben, können diese bei ihrem Einzelhändler zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

Quelle:lebensmittelwarnung.de

2. Dezember: Hersteller ruft "Joolea Wasserspray aqua" via Budni wegen Keimbelastung zurück

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Maxim Markenprodukte GmbH & Co. KG den Artikel "Joolea Wasserspray aqua" 150 ml mit der Chargennummer beginnend ausschließlich mit den Ziffern 187…. zurück. Diese Information befindet sich auf dem Dosenboden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das oben genannte Produkt mikrobiologisch belastet ist. Im Rahmen von Kontrollen wurden die Bakterien Burkholderia cenocepacia sowie Ralstonia spp. festgestellt, welche bei immungeschwächten Verbraucher:innen Infektionen auslösen können. Andere Chargennummern sowie weitere Artikel der Marke Joolea sind nicht betroffen.

Der Artikel Joolea Wasserspray aqua 150 ml wurde in BUDNI Drogerie Filialen angeboten. Das betroffene Handelsunternehmen hat umgehend reagiert und die betroffene Ware sofort aus dem Verkauf genommen.

Kund:innen, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Quelle:Budni.de

2. Dezember: Keimbelastung − Hema ruft Baby-Feuchttücher im 3er-Pack zurück

Das niederländische Einzelhandels-Unternehmen Hema mit Filialen in den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Frankreich und Deutschland ruft Baby-Feuchttücher 3er-Pack zurück.

Wie das Unternehmen mitteilt, haben Analysen ergeben, dass es bei einigen Packungen von Feuchttüchern für Babys mit den Artikelnummern 11.33.5160 und 11.33.5162 zu einer Verunreinigung mit resistenten Bakterien der Sorte Burkholderia cepacia gekommen sein könnte. Dies hat einen unangenehmen Geruch und einen erhöhten Säuregrad (pH-Wert) zur Folge und kann durch Einatmung bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem möglicherweise zu Lungenproblemen führen

Quelle:Produktwarnung.eu

29. November: Fehlerhafte Allergenkennzeichnung – Hersteller ruft Vantastic Schakaberry Schokolade zurück

Die AVE -Absolute Vegan Empire GmbH & Co. KG informiert über den Rückruf des Artikels Vantastic foods Vantastic Schakaberry mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 16.09.2021 und 01.10.2022. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen einer routinemäßigen Qualitätskontrollen festgestellt, dass sich in diesem Produkt nicht deklarierte Rückstände des Allergens Erdnuss befinden.

Personen, die nicht von einer Erdnussallergie betroffen sind, können dieses Produkt bedenkenlos verzehren.

Quelle:Produktwarnung.eu

29. November: Intersnack ruft 8600 Packungen Chio-Chips Red Paprika via Kaufland zurück

Der Snack-Hersteller Intersnack SE mit Sitz in Köln informiert über den Rückruf von rund 8.600 Packungen des Produkts "Chio-Chips Red Paprika" 175g mit der Chargennummer: LGD 41 F 21.02.2022. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in einigen Packungen statt Kartoffelchips der Geschmacksrichtung "Paprika" Produkte der Geschmacksrichtung "Chili Cheese" abgefüllt.

Das für den Geschmack "Chili Cheese" verwendete Gewürz enthält das Allergen Milch, das nicht auf der Verpackung deklariert ist.

Betroffen sind ausschließlich rund 8.600 Packungen mit der oben aufgeführten Chargennummer, die ausschließlich in 159 Geschäften des Lebensmitteleinzelhändlers Kaufland in der Region Baden-Württemberg, Bayern, Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen vertrieben werden.

Quelle:Produktwarnung.eu

29. November: Tillman’s Convenience ruft tiefgekühlte "Edeka Mini Schnitzel" zurück

Die Tillman’s Convenience GmbH informiert über den Rückruf des Tiefkühl-Artikel "Edeka Mini Schnitzel" aus flüssig gewürztem Schweinefleisch paniert, vorgegart, tiefgefroren in der 400g Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.05.2022 und der Identitätskennzeichnung "DE NW 20028 EG" (Aufdruck jeweils auf der langen Verpackungsseitenkante) zurück.

Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dem betroffenen Tiefkühl-Produkt mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum und der genannten Identitätskennzeichnung rote Kunststofffremdkörper befinden können, von denen beim Verzehr eine gesundheitliche Beeinträchtigung nicht ausgeschlossen werden kann.

Verkauft wurde der betroffene Artikel auf regionaler Ebene vorwiegend bei Edeka und Marktkauf in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Bremen, Sachsen und Bayern sowie in Teilen von Thüringen und die an Bayern angrenzenden Gebiete von Baden-Württemberg sowie dem östlichen Teil von Nordrhein-Westfalen.

Quelle:Produktwarnung.eu

25. November: Rossmann ruft Isana Wasserspray "Aqua" zurück

Im Sinne des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft Rossmann das Produkt Isana Wasserspray "Aqua" in der Größe 150 ml (EAN 4305615611204) mit den folgenden Chargennummern zurück: 175240621, 176250621, 188070721, 189080721, 190090721.

Die Chargennummer ist auf dem Dosenboden aufgedruckt; die ersten neun Ziffern sind dabei zu beachten. Bei entsprechender Übereinstimmung sollte das Isana Wasserspray "Aqua" nicht verwendet und in den Rossmann-Filialen zurückgegeben werden. Bei Rückgabe wird der Kaufpreis erstattet. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das oben genannte Produkt mikrobiologisch belastet ist. Im Rahmen von Eigenkontrollen wurden die Bakterien Burkholderia cenocepacia sowie Ralstonia spp. festgestellt, welche bei immungeschwächten oder empfindlichen Verbrauchern Infektionen auslösen können.

Quelle: Rossmann.de

25. November: Rewe ruft Weizen Tortillas zurück

Die Mexma Food, Kerkrade (NL) als Hersteller und REWE als Inverkehrbringer informieren über den Rückruf des Artikels "REWE Beste Wahl Weizen Tortillas 432g, 6 x 25 cm" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum: 15/04/2022 und der Produktionszeit von 21:45 bis 23:15 Uhr. Wie die Unternehmen mitteilen, sind in der betroffenen Charge möglicherweise transparente Fremdkörper aus Plastik in das Produkt gelangt. Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten.

Quelle:Produktwarnung.eu

23. November: Henglein muss "Frische Knöpfle" zurückrufen

Das Unternehmen Hans Henglein & Sohn GmbH ruft seinen Artikel "Henglein Frische Knöpfle" in der 400 Gramm Packung zurück. Betroffen sind alle Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 9. Dezember 2021 und einer Chargennummer mit den ersten fünf Ziffern 42442. Die "Frischen Knöpfle" wurden bei den Supermarktketten Globus, Edeka, Handelshof und Rewe in allen Bundesländern vertrieben.

Das Unternehmen teilte mit, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass sich in den Lebensmitteln blaue Plastikteile befinden könnten. Bei der Produktion wurde ein gebrochener Schaber verwendet.

Kund:innen, welche das betroffene Produkt bereits erworben haben, können es in allen Filialen zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.

Quelle: lebensmittelwarnung.de

22. November: Kühne ruft Sauerkraut zurück

Die Carl Kühne GmbH & Co.KG ruft bundesweit sein Produkt "Kühne Sauerkraut mit Schwarzwälder Schinken Fix & Fertig 400g Standbeutel" zurück. Wie der Hersteller mitteilt, könnten einzelne Standbeutel dunkle Fremdkörper enthalten. Betroffen sind die Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.05.2023.

Verbraucher:Innen, die ein betroffenes Produkt gekauft und noch vorrätig haben, sollten es nicht verzehren und es gegen Kostenerstattung an die Verkaufsstelle zurückgeben oder sich mit den Produktdaten und Fotos der Verpackung inklusive Mindesthaltbarkeitsdatum an den Kühne Verbraucherservice wenden: Verbraucherservice@kuehne.de.

19. November: dm-Drogerie ruft "Balea Wasserspray Aqua" zurück

Die Drogeriekette dm ruft seinen Artikel "Balea Wasserspray Aqua" in den Größen 150 Milliliter und 75 Milliliter zurück. Die Produkte können mikrobiologisch belastet sein und Rückstände der Bakterien Burkholderia cenocepacia und Ralstonia pickettii enthalten.

Das Risiko einer gesundheitlichen Auswirkung ist gering, bei immungeschwächten oder empfindlichen Verbrauchern kann die Verwendung des Produktes jedoch eine Infektion auslösen. Betroffen sind alle Wassersprays unabhängig von Chargennummer und Mindesthaltbarkeitsdatum.

Die Kundinnen und Kunden werden gebeten, das Produkt nicht zu verwenden und ungeöffnet oder bereits angebrochen in die dm-Märkte zurückzubringen. Der Kaufpreis wird erstattet.

Quelle:Produktwarnung.eu

19. November: Cepewa muss "Armband Deutschland" zurückrufen

Das Unternehmen Cepewa GmbH ruft seinen Artikel "Armband Deutschland" mit drei runden Anhängern in schwarz, rot und gelben Farben zurück. Bei dem Artikel wurden erhöhte Nickelwerte festgestellt.

Betroffen sind alle Armbänder mit der Artikelnummer 80155 und der EAN-Nummer 4032037611177. Kund:innen, welche bereits ein Armband erworben haben, können dieses im jeweiligen Ladengeschäft zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg erstattet.

Quelle:Produktwarnung.eu

19. November: Jollyroom ruft Baby-Kopfschutz zurück

Das Unternehmen Jollyroom ruft seinen Artikel "OKBaby No Shock Kopfschutz" zurück. Das Unternehmen teilte mit, dass das Produkt fälschlicherweise für die Risikogruppe I eingestuft wurde, obwohl es sich um ein Produkt der Risikogruppe II handelt.

Das Produkt schützt den Kopf des Kindes nicht wie in der Produktinformation versprochen, weder aus stehender noch krabbelnder Position. Kund:innen, welche das Produkt bereits erworben haben, werden gebeten den Kopfschutz gegen eine vollständige Kostenrückerstattung an Jollyroom zurückzuschicken.

Quelle:Jollyroom

15. November: Holz-Einlegepuzzle für Kinder wegen Schimmelbefall zurückgerufen

Das Spielwaren-Unternehmen Vedes ruft seinen Artikel "SpielMaus Holz Einlegepuzzle 7- bzw. 10-teilig" zurück. Bei einer internen Qualitätskontrolle wurde ein punktueller Schimmelbefall festgestellt.

Betroffen sind alle Produkte mit der Chargennummer 152106/05/2021, die im Zeitraum zwischen dem 18. Oktober und 12. November 2021 in Deutschland, Österreich, Italien, Belgien, den Niederlanden und der Schweiz verkauft wurden.

Verbraucher:innen, die im Besitz dieses Produktes sind, können es kostenfrei in dem Geschäft zurückgeben, in dem es gekauft wurde. Sie erhalten den Einkaufspreis zurück.

Quelle:Vedes

15. November: Schweinskopf-Sülze bundesweit zurückgerufen

Die Landesfleischerei Max Olbrich ruft ihren Artikel "Hausmacher Schweinskopf-Sülze" zurück. Nach Angaben des Unternehmens könne nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Gläsern Scherben enthalten seien. Das Produkt wurde deutschlandweit im Einzelhandel angeboten.

Betroffen sind alle Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 05. August 2023. Kund:innen, welche bereits ein Glas erworben haben, können das Produkt in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben und erhalten den Einkaufspreis zurück.

Quelle: Lebensmittelwarnung.de

9. November: Diverse Feinkostsalate von Homann, Edeka und Kaufland zurückgerufen

Das Unternehmen Homann Feinkost GmbH ruft diverse Feinkostsalate zurück. Vereinzelnd auftretende Hefen könnten zum frühzeitigen Verderb und geruchlichen Abweisungen führen. Kund:innen werden gebeten die Artikel nicht mehr zu konsumieren.

Betroffen sind die folgenden Produkte:

"Homann Nudelsalat italienischer Art" (400 Gramm) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 18.11. und 23.11.2021

"Nudelsalat italienischer Art" (200 Gramm) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 19.11. und 23.11.2021

"Homann Feiner Nudelsalat" (400 Gramm) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 18.11. und 23.11.2021

"Homann Pikanter Nudelsalat" (375 Gramm) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 16.11. und 21.11.2021

"Homann Feiner Pellkartoffelsalat mit Ei & Gurke" (400 Gramm) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 14.11., 19.11. und 20.11.2021

"Homann Feiner Pellkartoffelsalat mit Ei & Gurke" (200 Gramm) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 16.11. und 20.11.2021

"Homann Feiner Pellkartoffelsalat mit Ei & Gurke" (800 Gramm) mit einem Mindesthaltbarkeitdatum vom 21.11.2021

"Homann Feiner Pellkartoffelsalat mit Ei & Gurke" (1000 Gramm) mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 14.11. und 19.11.2021

"Homann herzhafter Kartoffelsalat mit Speck und Zwiebeln" (400 Gramm) mit einem Mindesthaltbarkeitdatum vom 14.11.2021

"Homann milder Geflügelsalat" (150 Gramm) mit einem Mindesthaltbarkeitdatum vom 20.11.2021

"Homann fruchtiger Geflügelsalat Hawaii" (150 Gramm) mit einem Mindesthaltbarkeitdatum vom 20.11.2021

"Homann milder Eiersalat" (150 Gramm) mit einem Mindesthaltbarkeitdatum vom 22.11.2021

"Homann feiner Thunfischsalat" (150 Gramm) mit einem Mindesthaltbarkeitdatum vom 18.11.2021

"Homann milder Fleischsalat" (200 Gramm) mit einem Mindesthaltbarkeitdatum vom 19.11.2021

"Gut & Günstig Nudelsalat" (400 Gramm) mit einem Mindesthaltbarkeitdatum vom 22.11.2021

"Gut & Günstig Kartoffelsalat mit Sahne, Ei & Gurke" (400 Gramm) mit einem Mindesthaltbarkeitdatum vom 21.11.2021

"Gut & Günstig Kartoffelsalat mit Ei & Gurke" (1000 Gramm) mit einem Mindesthaltbarkeitdatum vom 22.11.2021

"K-Classic Nudelsalat" 400 Gramm) mit einem Mindesthaltbarkeitdatum vom 22.11.2021.

Kund:innen, welche bereits eines der betroffenen Produkte erworben haben, können es in die jeweilige Verkaufsstelle zurückbringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Quelle: homann.de

9. November: Quinoa-Sauerteig zurückgerufen

Das Unternehmen Sonnentracht ruft seinen Artikel "agava Quinoasauerteig" in der 30-Gramm-Packung zurück. Artikel mit der Chargennummer 38991 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 07.10.2022 enthalten eine fehlerhafte Allergenkennzeichnung.

Verbraucher:innen, die unter einer Glutenunverträglichkeit leiden, sollten das Produkt nicht verzehren. Für alle anderen Personen ist der Verzehr unbedenklich. Die Ware wurde bereits aus dem Verkehr genommen.

Quelle:Produktwarnungen.eu

5. November: Schachtelhalm "Zinnkraut" zurückgerufen

Der Hersteller Wurdies Kräuter GmbH & Co. KG rüft die Tüten seines Produktes Schachtelhalm "Zinnkraut" wegen Salmonellen zurück. Der Rückruf des Unternehmens aus Weiding in der Oberpfalz betrifft Tüten des geschnittenen Bio-Krautes mit der Nettofüllmenge 50 Gramm und den Mindesthaltbarkeitsdaten 11.12.2023, 15.01.2024, 12.03.2024, 27.04.2024, 28.06.2024 und 31.08.2024.

Außerdem sei bundesweit lose Kilo-Ware an Wiederverkäufer in Verkehr gebracht worden, und zwar mit der Lot- beziehungsweise Chargennummer S-14536, S-14533, S-14539 und S-14532. Salmonellen könnten Durchfall, Bauchschmerzen und gelegentlich Erbrechen und leichtes Fieber verursachen, warnte der Hersteller unter Berufung auf das Robert Koch-Institut.

Quelle: lebensmittelwarnung.de

2. November: Decathlon ruft Tribord Rettungswesten zurück

Die Einzelhandelskette Decathlon ruft seinen Artikel "Rettungsweste LJ150N" der Marke Tribord zurück. Das Unternehmen teilte mit, dass das Gurtsystem in seltenen Fällen beim Über-Bord-Gehen reißen könnte. Dadurch entsteht das Risiko, dass keine Verbindung mehr zum Boot besteht und die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden kann. Auf den Auftrib der Weste hat der Defekt keinen Einfluss.

Betroffen sind alle Rettungswesten mit der Produktreferenz 8641609 und der Artikelnummer 4271334. Die Rettungswesten wurden in dem Zeitraum vom 12. April bis zum 27. August 2021 verkauft. Kund:innen, welche eine der betroffenen Rettungswesten erworben haben, können diese in jeder Filiale zurückgebe und erhalten eine Kaufpreiserstattung.

Quelle:Decathlon

30. Oktober: Danaeg ruft Eier wegen Salmonellen-Verdacht zurück

Das dänische Unternehmen Danaeg hat bestimmte in Norddeutschland vermarktete Eierchargen zurückgerufen. Vom Verzehr der betroffenen Eier werde dringend abgeraten, teilte die Firma am Samstag mit. Im Rahmen einer Qualitätskontrolle habe sich ein Verdacht auf Salmonellen ergeben. Betroffen seien die Produkte "DANÆG Große Freiheit 6 Stck" (EAN 5701105522668), "DANÆG Frei 10 Stck" (EAN 5701105526154) sowie "DANÆG Galina Freilandeier 6 Stck" (EAN 5701105526925). Die Eier seien mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 01.11.2021, 03.11.2021, 05.11.2021, 08.11.2021, 10.11.2021, 11.11.2021, 12.11.2021. oder 15.11.2021 und der Printnummer 1DK081131 gekennzeichnet. Wo genau die Eier in Norddeutschland verkauft wurden, wurde nicht mitgeteilt.

Eine Salmonellen-Erkrankung kann mit Durchfall, Bauchschmerzen, Erbrechen sowie Fieber einhergehen. Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwere Krankheitsverläufe entwickeln.

In den Läden seien die betroffenen Eier aus dem Verkauf genommen worden, teilte das Unternehmen weiter mit. Kunden können die Eier demnach gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons im Laden zurückgeben.

28. Oktober: Scherben im Glas – Rila Feinkost ruft "Oliven in Scheiben" zurück

Wegen möglicher Glasscherben ruft der Hersteller Rila Feinkost-Importe GmbH Olivengläser der Marke Ibero zurück. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung angab, sei das Produkt "Grüne Hojiblanca Oliven in Scheiben" mit einer Füllmenge von 230 Gramm betroffen. Es sei deutschlandweit in den Handel gegangen, zum Beispiel in den Lebensmittelmärkten von Rewe. Es könne nicht ausgeschlossen werden, "dass in einzelnen Gläsern größere Glasscherben enthalten sind".

Betroffen seien die Chargen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten: 05.06.2023, 01.08.2023, 05.08.2023 und 10.08.2023. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten seien nicht betroffen.

Quelle: lebensmittelwarnung.de

27. Oktober: Gefährliche Produktfälschung von löslichem Kaffee sorgt für Gesundheitsgefahr

Derzeit ist eine Produktfälschung des löslichen Kaffeepulvers "Nescafé Gold" im Umlauf. In den Packungen können Glas- und Plastiksplitter enthalten sein. Die gefälschte Verpackung, sieht wie eine veraltete Version von "Nescafé Gold" aus.

Nestlé hat sich zur Aufklärung der Fälschungen an die zuständigen Behörden gewandt. Der EAN-Code des gefälschten Produkts lautet 405500210900. Die Chargennummer lautet 60820814B1 9:15 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10-21. Kund:innen, die eine gefälschte Packung erworben haben, sollten umgehend die Polizei informieren und den Kaffee nicht mehr konsumieren.

Quelle:Nestlé

27. Oktober: Alnatura ruft gemahlene Erdmandeln zurück

Die Supermarktkette Alnatura ruft seinen Artikel "gemahlene Alnatura Erdmandeln" zurück. In einer unternehmensinternen Probe wurden Salmonellen nachgewiesen. Salmonellen können schwere Magen-Darm-Beschwerden auslösen. Vom Verzehr sollten Kund:innen daher absehen.

Betroffen sind alle Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 22.03.2022 und 20.05.2022. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Kund:innen, welche das Produkt bereits erworben haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Quelle:Alnatura

27. Oktober: Asia Express Food ruft Instantnudeln zurück

Das Unternehmen Asia Express Food ruft seinen Artikel "MAMA Instant noodles with tom yum pork flavour" zurück. In den Packungen können Glassplitter enthalten sein. Vom Verzehr wird daher dringend abgeraten.

Betroffen sind alle Produkte mit der Los-Kennzeichnung 1D4SD11 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 28.04.2022. Verbraucher:innen können die Instantnudeln in der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgeben.

Quelle:Produktwarnung.eu

27. Oktober: Kindersandalen "Bambulini" zurückgerufen

Das Unternehmen Kienast Schuhhandels GmbH & Co. KG ruft Kindersandalen mit der Bezeichnung "Bambulini" zurück. In einer internen Untersuchung wurde ein erhöhter Wert an Chrom VI festgestellt.

Betroffen sind alle Produkte mit der Artikel-Nummer 130-13. Kund:innen, welche die Kindersandalen bereits erworben haben, können diese gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Quelle: Produktwarnungen.eu

22. Oktober: Haselnusskerne via Norma zurückgerufen

Der Lebensmitteldiscounter Norma ruft seinen Artikel "zauberhaft Backen Haselnusskerne gehackt" zurück. Wie der Hersteller August Töpfer & Co. KG mitteilt, wurden im Rahmen einer Qualitätskontrolle Salmonellen im Produkt entdeckt. Salmonellen können schwere Magen- und Darmerkrankungen verursachen. Aufgrund der daraus resultierenden Gesundheitsgefahr sollten Kund:innen das Produkt keinesfalls konsumieren.

Die Haselnusskerne wurden in Norma-Filialen in Baden-Württemberg und Bayern verkauft. Betroffen sind alle Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitdatum vom 11.06.2022 und der Losnummer L50357. Das Produkt kann in allen Norma-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Quelle:Produktwarnung.eu

20. Oktober: Decathlon ruft Forclaz Trekkingnahrung "Reis mit Hähnchencurry" zurück

Der Sportartikelhersteller und -händler Decathlon ruft Trekkingnahrung "Reis mit Hähnchencurry glutenfrei gefriergetrocknet 120 g" der Marke Forclaz zurück. Betroffen ist die Charge 16621003 mit Mindesthaltbarkeitsdatum vom 15.06.2024. Wie das Unternehmen mitteilt, liegt der festgestellte Ethylenoxid-Gehalt über dem zugelassenen Grenzwert.

Ethylenoxid ist ein hochentzündliches, farbloses Gas, das unter anderem als Pflanzenschutz- oder Desinfektionsmittel eingesetzt wird. Es steht im Verdacht, krebserregend zu sein.

Kund:innen, die das genannte Produkt erworben haben, können dieses in einer der umliegenden Filialen zurückzugeben. Der Kaufpreis wird erstattet. Dies gilt auch für angebrochene Produkte.

Quelle: Decathlon

20. Oktober: Salmonellen – Kosebate ruft "Alburj – Halva mit Pistazien" zurück

Die Kosebate GmbH informiert über den Rückruf des Artikels "Alburj – Halva mit Pistazien 400 Gramm und 800 Gramm" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom Juli 2022. Es wurden in einer Probe der Charge Salmonellen nachgewiesen. Verbraucher:innen wird geraten, den Verzehr derr Produkte sofort einzustellen und betroffene Packungen in die jeweiligen Verkaufsstellen zurückzubringen.

Quelle: lebensmittelwarnung.de

20. Oktober: Salmonellen in TAHIN HELVA von Koska

Die Kervan GmbH informiert über den Rückruf des Artikels "Tahin Helva Halva, Fistikli/ Pistachio" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26.10.2022. Die betroffene Charge soll Salomnellen enthalten. Vom Verzehr der Produkte aus der angegebenen Produktchargen wird dringend abgeraten. MIt Salmonellen-Bakterien belastete Lebensmittel können Unwohlsein, Durchfall, Erbrechen und Fieber auslösen.

Quelle:lebensmittelwarnung.de

14. Oktober: "Adventuridge" Trekking-Kindertrage von Aldi-Süd zurückgerufen

Die S. A. Sport-Import GmbH ruft den Artikel Trekking-Kindertrage der Marke Adventuridge aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes zurück. Das betroffene Produkt wurde ab dem 03.05.2021 im gesamten Aldi Süd Gebiet verkauft.

"Der Lieferant S. A. Sport-Import GmbH hat uns informiert, dass eine Kunststoffscheibe an der Tragekonstruktion brechen und sich somit die Befestigung der Schultergurte lösen kann. In diesem Fall ist ein sicherer Gebrauch des Produktes nicht mehr gewährleistet. Wir bitten Sie daher, die betroffene Trekking-Kindertrage nicht weiter zu verwenden!"

Quelle: Aldi-sued.de

14. Oktober: Jimmylee Kinderwagen Sporty von XXXLutz zurückgerufen

Das europäische Schnellwarnsystem Rapex informiert über einen Rückruf von Kinderwagen / Buggys der Marke Jimmylee, die über die Möbelhäuser XXXLutz vertrieben wurden. Die betroffenen Buggys wurden auch online verkauft. Der Meldung zufolge ist Lenker nicht widerstandsfähig genug und kann brechen, wodurch die Kontrolle über den Kinderwagen verloren geht. Als Folge kann es zu einem Unfall mit Verletzungen kommen. Die Artikelnummer des zurückgerufenen Produkts lautet: 9009852542059.

Quelle:Produktwarnungen.eu

14. Oktober: Barfuss Damen-Badeschuhen wegen Weichmachern von Müller zurückgerufen

Die Drogeriemarktkette Müller informiert über den Rückruf von Barfuss Damen-Badeschuhen (Zehentrenner) des Lieferanten Isa-Traesko. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Material ein zu hoher Anteil bedenklicher Weichmacher festgestellt. Die Rückgabe der betroffenen Artikel ist in jeder Müller Filiale möglich. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Quelle:Produktwarnungen.eu

13. Oktober: "C'EUS Kartoffelsuppe" zurückgerufen

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor bestimmten Chargen einer Kartoffelsuppe des Herstellers C'EUS Coswiger Eintöpfe und Suppen. Die betroffenen Produkte weisen erhöhte Sulfit-Werte auf.

Sulfite sind die Salze und Ester der Schwefligen Säure H2SO3 und werden häufig zur Konservierung eingesetzt. Bei einer Überempfindlichkeit gegen Sulfite können beim Konsum Unverträglichkeitsreaktionen wie Bronchospasmen und Asthma, anaphylaktoide Reaktionen, Urticaria sowie niedriger Blutdruck ausgelöst werden.

Betroffen sind die Chargen 36, 37 und 38 der Kartoffelsuppe von C'EUS in der 420-Gramm-Rolle mit einem den Mindesthaltbarkeitsdaten: 05.12.2021, 12.12.2021 und19.12.2021.

Quelle:lebensmittelwarnung.de

11. Oktober: Tiefgekühlte Bio-Kräuter von Rewe zurückgerufen

Die Supermarktkette Rewe ruft seinen Artikel "Rewe Bio, TK 6-Kräuter, 50 Gramm" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom Juli 2022 und der Chargennummer L1189F33 zurück. In einer Probe wurden Keime des Darmbakteriums Ecoli (STEC/VTEC) nachgewiesen. Infektionen durch Ecoli-Bakterien zählen zu den häufigsten Ursachen für Lebensmittelvergiftungen. Die Bakterien können dramatisch verlaufende Durchfallerkrankungen hervorrufen.

Kund:innen, welche eines der betroffenen Produkte bereits erworben haben, können die Kräuter im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Quelle: Rewe

11.Oktober: Riese & Müller ruft Cargo-Bike-Modell Packster 70 zurück

Das Unternehmen Riese & Müller informiert über den Rückruf seines Cargo-Bike-Modells Packster 70. Ein technisches Problem mit der Funktion der Seilzuglenkung kann das Fahrverhalten des Packster 70 stark beeinträchtigen und betrifft somit alle ausgelieferten Modelle. Die Produktion und Auslieferung des Produktes wird mit sofortiger Wirkung gestoppt. Zum Schutz der Fahrer:innen darf das Packster 70 von nun an auch nicht mehr genutzt werden.

Alle Kund:innen, die ein entsprechendes Fahrzeug gekauft haben, werden direkt von Riese & Müller über den Rückruf in Kenntnis gesetzt und erhalten in Kürze ein umfassendes Informationspaket zur Rückabwicklung und zur weiteren Vorgehensweise mit ihrem Packster 70. Nicht-registrierte Kund:innen werden gebeten, eine E-Mail an recall@r-m.de unter Angabe von Rahmennummer, Anschrift und Telefonnummer zu senden.

Quelle:Riese & Müller

11. Oktober: Vegetarische Bratwurst wegen fehlerhafter Allergenkennzeichnung zurückgerufen

Das Unternehmen Tofutown ruft seine "Viana Bio Veggiefresh Bratwurst" zurück. Die Würste mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 21.12.2021 wurden irrtümlicherweise mit dem Produkt "Viana Bio Real Jumbos" verwechselt und in die falsche Banderole verpackt. Verbraucher:innen, die unter einer Allergie gegen Mandeln leiden, sollten das Produkt daher nicht verzehren.

Sollten sie eines oder mehrere betroffene Produkte besitzen, kontaktieren sie bitte den Kundenservice des Unternehmens unter kundenservice@tofutown.com

Quelle:Produktwarnungen.eu

11. Oktober: Esprit ruft Kinderbekleidung zurück

Das Unternehmen Bellybutton ruft zwei Kinderbekleidungsartikel der Marke Esprit Mini zurück. Bei den beiden Produkten "Esprit Mini Girls Overall" mit der Artikelnummer 711033330 und "Esprit Mini Boys Jacke" mit der Artikelnummer 7110244201 können sich die Druckknöpfe lösen. Für Kleinkinder besteht bei den abgelösten Teilen Erstickungsgefahr.

Kund:innen, welche das betroffene Produkt bereits erworben haben, können es in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben und erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons den Kaufpreis zurück.

Quelle:Produktwarnungen.eu

8. Oktober: Nestlé warnt vor Verzehr von Smarties Adventskalender

Nestlé Deutschland warnt Menschen mit Gluten-Unverträglichkeit vor einem fälschlich aufgedrucktem "Glutenfrei-Logo" auf dem Smarties Adventskalender. Die Figur aus Türchen 24 würden in der Tat glutenhaltiges Getreide enthalten.

Weizenmehl und Gerstenmalzextrakt sind in der Zutatenliste korrekt angegeben und fett hervorgehoben. Die parallele Verwendung des "Glutenfrei-Logo" könnte aber zu Verwirrung bei einzelnen Verbraucher:innen führen.

Kund:innen mit Gluten-Unverträglichkeit können den Artikel an Nestlé zurück senden. Sie können sich an den Nestlé Verbraucherservice unter der Telefonnummer 069/6671-8888 wenden und erhalten den Einkaufspreis erstattet.

Quelle:Produktwarnungen.eu

7. Oktober: Fingerfarben von Zeeman zurückgerufen

Der Textildiscounter Zeeman ruft Fingerfarbe des Lieferanten High5Products zurück. In den Farben Gelb und Rot wurden bei Untersuchungen erhöhte Mengen von Konservierungsmitteln festgestellt. Der hohe Gehalt der Konservierungsmittel kann bei Kindern allergische Reaktion hervorrufen.

Betroffen sind alle Produkte mit der Artikelnummer 5400004/A79338 und der EAN-Nummer 2099901793386. die Fingerfarben wurden im Zeitraum zwischen April und August 2021 exklusiv bei Zeeman verkauft. Die Fingerfarben können in jeder Zeeman-Filiale zurückgegeben werden. Verbraucher:innen wird der Kaufpreis auch ohne Vorlage des Belegs erstattet.

Quelle: Produktwarnungen.eu

7. Oktober: Edeka und Marktkauf rufen Sangria wegen fehlender Sulfit-Kennzeichnung zurück

Das Unternehmen Hauser Weinimport GmbH ruft seinen Artikel "Sangria 7% vol" in der Kartonverpackung zurück. Auf dem neuen Design der Verpackung wurde der Hinweis "Enthält Sulfite" entfernt. Menschen, die empfindlich auf Schwefel reagieren wird vom Trinken des betroffenen Sangrias abgeraten.

Betroffen sind alle Produkte mit Losnummern, welche mit L6495 und L6825 beginnen und in einer 1-Liter-Kartonverpackung angeboten werden. Der Artikel wurde in den Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Thüringen sowie in angrenzenden Gebieten vertrieben. Kund:innen, welche das betroffene Produkt bereits erworben haben, können es in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgeben und erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbons den Kaufpreis erstattet.

Quelle:Edeka

4. Oktober: "ja! Sauerkirschen" enthalten Glassplitter und werden zurückgerufen

Der Rewe Artikel "ja! Sauerkirschen, entsteint, gezuckert" im 680 Gramm Glas wird zurückgerufen. In vereinzelten Gläsern können sich kleine transparente Glassplitter auffinden. Daher kann eine Gesundheitsgefährdung für Verbraucher:innen nicht ausgeschlossen werden.

Betroffen sind alle Produkte mit der EAN-Nummer 4388844133211, der Chargennummer 20/0139 GO 179 und dem Mindesthaltbarkeistdatum vom 27.06.2023. Kund:innen werden gebeten, ungeöffnete oder bereits angebrochenen Gläser zu dem Verkaufsort zurückzubringen. Der Kaufpreis wird ohne Vorlage des Kassenbons zurückerstattet.

Quelle:Produktwarnung.eu

4. Oktober: Nahrungsergänzungsmittel von Weleda zurückgerufen

Die Weleda AG ruft zwei Nahrungsergänzungsmittel zurück. Bei den Produkten handelt es sich um "Naturweisheit Meine Vitalquelle" mit der Chargenbezeichnung 3654D und 3655D sowie "Naturweisheit Meine Immunformel" mit der Chargenbezeichnung 3652D und 3653D. Die Gläser können Ethylenoxid enthalten.

Kund:innen werden gebeten, ungeöffnete oder bereits angebrochenen Packungen zu dem Verkaufsort zurückzubringen, wo Sie die Packung gekauft haben. Der Kaufpreis wird ohne Vorlage des Kassenbons zurückerstattet.

Quelle:Produktwarnung.eu

30. September: Pulled Pork Wraps zurückgerufen

Die Food IQ GmbH ruft seinen Artikel "Go Fresh Selection Wrap Pulled Pork" zurück. Der Wrap könnte nach Angaben des Unternehmens mit Listerien belastet sein. Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Vom verzehr wird daher dringend abgeraten.

Betroffen sind alle Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 4.10.2021. Fragen von Verbraucher:innen werden über die E-Mailadresse info@lekkerland.de beantwortet.

Quelle:Lekkerland

30. September: Disneyland Paris ruft Bechertassen aus Verbrühungsgefahr zurück

Der Freizeitpark Paris ruft Bechertassen mit der Bezeichnung 21Q3 MUG AOM EXECROOM zurück. Betroffene Tassen könnte springen und bei heißen Flüssigkeiten Verbrennungen oder Verbrühungen verursachen.

Betroffen sind alle Tassen mit dem SKU-Code 205021021425. Kund:innen, welche das betroffene Produkt bereits erworben haben, sollten dieses nicht mehr verwenden und erhalten eine Erstattung des Kaufpreises. Die Tasse kann in einem Shop von Disneyland Paris oder per Post zurückgegeben werden.

Quelle:Produktwarnungen.eu

30. September: Defektes Netzkabel führt zu Rückruf von mobilen Klimageräten

Das Unternehmen Imtrom GmbH ruft sein mobiles Klimagerät "KOENIC KAC 3352" zurück. Wenn das Gerät lange oder intensiv genutzt wird, kann sich die Ummantelung des Verdichterstromkabels abnutzen. Durch die Abnutzung kommt es zu einer elektrischen Funkenbildung an der Kupferleitung, wenn das Gerät weiterläuft, wodurch sich das Kältemittel und das Gerät selbst entzünden können.

etroffen sind alle Produkte mit den PO Nummern 7000008080, 7000008081, 7000008082, 7000008088 und 4048164102914. Kund:innen, welche das betroffene Produkt bereits erworben haben, erhalten ein neues gleichwertiges Gerät oder eine Erstattung des Kaufpreises.

Quelle:Koenic

30. September: Zeeman ruft gelbes T-Shirt zurück

Der Textildiscounter Zeeman ruft ein gelbes Jungen-T-Shirt zurück. Eine Untersuchung des Unternehmens hat ergeben, dass verbotene Farbstoffe enthalten sind.

Das betroffene T-Shirt läuft unter der Artikelnummer 79950 und wurde von April bis Mitte August 2021 verkauft. Kund:innen, welche das betroffene Produkt bereits erworben haben, können das T-Shirt in den jeweiligen Märkten zurückbringe und erhalten eine Entschädigung.

Quelle:Produktwarnung.eu

30. September: Dekoback ruft schwarzen Fondant zurück

Das Unternehmen Dekoback ruft seinen Artikel "Decocino Fondant schwarz" zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich an der Oberfläche Schimmelspuren in Form von weiß/bräunliches Punkten bilden könnten.

Betroffen sind alle Produkte mit den Chargennummern 0221854, 0223442, 0224343, 0224359, 0225384, 0227468, 0228679, 0229274, 0229330, 0229786 und 0231112. Kund:innen, welche eines der betroffenen Produkte bereits erworben haben, können diese in den jeweiligen Märkten zurückbringe und erhalten eine Entschädigung.

Quelle:Dekoback

27. September: Gewürzmischungen wegen Verdacht auf Salmonellen zurückgerufen

Die Firma Raimund Hofmann GmbH informiert über den vorsorglich Rückruf zahlreicher Gewürzmischungen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen einer Kontrolle in einer Probe Salmonellen nachgewiesen. Die weiteren analysierten Proben waren unauffällig.

Bei den betroffenen Chargen besteht der Verdacht auf eine mögliche Kontamination des Basilikums mit Salmonellen. Der betroffene Rohstoff ist nach Unternehmensangaben nur zu kleinem Anteil in den Gewürzmischungen enthalten, trotzdem kann der Verzehr von mit Salmonella-Bakterien belasteten Lebensmitteln zu einer vorübergehenden Gesundheitsbeeinträchtigung führen.

Eine Liste der zahlreichen betroffenen Produkte finden sie unter diesem Link.

Quelle:Produktwarnungen.eu

27. September: Taibat Company ruft "Halawa Burj" wegen Salmonellen zurück

Die Taibat Company Lebensmittel informiert über den Rückruf des Artikels "Halawa Burj" in der 800g Packung und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 08.2022. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in einer Probe Salmonellen des Serotyps Salmonella Amsterdam nachgewiesen.

Salmonellen können eine gefährliche Durchfallerkrankung verursachen. Vom Verzehr wird daher abgeraten. Die betroffene Ware wurde nur im Landkreis Böblingen vertrieben.

Quelle:Produktwarnungen.eu

27. September: "Bio Schoko Cookies" wegen Fremdkörpern von Gepa zurückgerufen

Das Fair Handelsunternehmen Gepa informiert über den Rückruf des Artikels "Bio Schoko Cookies" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.05.2022. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in einer Packung des Artikels ein Fremdkörper gefunden und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere kleine Fremdkörperstücke in einzelnen Packungen enthalten sein können.

Die genaue Art und Beschaffenheit des Fremdkörpers wird aktuell geklärt.

Quelle:Produktwarnungen.eu

27. September: Artsana "Boppy Hug&Nest" zurückgerufen

Artsana informiert über den Rückruf des Produktes "Boppy Hug&Nest", das seit 2016 in Europa und anderen Ländern (nicht in den USA und in Kanada) vertrieben wird. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht für den Fall, dass Sicherheitswarnungen nicht befolgt werden, einschließlich der Warnung, dass das Produkt nicht zum Schlafen geeignet ist und/oder nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden darf, die Möglichkeit des Erstickens.

Das umfasst beispielsweise Situationen, in denen das Baby ersticken kann, wenn es sich rollt oder bewegt, oder wenn es so auf der Neugeborenenliege positioniert ist, dass die Atemwege nicht frei sind, oder wenn das Baby von der Neugeborenenliege auf eine andere Oberfläche rollt, wie zum Beispiel ein Kissen für Erwachsene oder eine weiche Decke, die die Atmung verhindert.

Dem Unternehmen zufolge sind bislang keinerlei Unfälle im Zusammenhang mit Boppy Hug&Nest bekannt. Das Boppy Hug&Nest wurde lediglich für eine Verwendung verkauft, wenn das Baby wach und beaufsichtigt ist.

Um eine mögliche Gefährdung von Säuglingen zu vermeiden, sollten Benutzer, die das Boppy Hug&Nest gekauft haben, die Verwendung des Produkts sofort einstellen.

Quelle:Produktwarnungen.eu

27. September: "Suho Meso Zarebnica" geräuchertes Roastbeef wegen Listerien zurückgerufen

Die Kelmendi Lebensmittel informiert über den Rückruf des Artikels "Suho Meso Zarebnica, geräuchertes Roastbeef" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.11.2021. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in dem Produkt Listerien (Listeria monocytogenes) festgestellt.

Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Kund:innen, welche das Produkt bereits erworben haben, können dieses in den betroffenen Einkaufsstätten zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.

Quelle:Produktwarnungen.eu

27. September: Defekte Netzkabel – Gefahr von schweren Verletzungen bei portablen Klimageräten "Midea Mobile 35C"

Midea informiert über den Rückruf bestimmter portabler Klimageräte des Modells "Midea Mobile 35C". Wie das Unternehmen mitteilt, kann es vorkommen, dass die Verdichterstromleitung des Geräts mit dem Kupferrohr in Berührung kommt. Wenn das Gerät lange oder intensiv genutzt wird, kann sich die Ummantelung des Verdichterstromkabels abnutzen. Durch die Abnutzung kommt es zu einer elektrischen Funkenbildung an der Kupferleitung, wenn das Gerät weiterläuft, wodurch sich das Kältemittel und das Gerät selbst entzünden können.

Genauer handelt es sich um das Produkt: Portables Klimagerät "Mobile 35C", Produktion: 2019.

Sollten Sie eines der vorgenannten Produkte erworben haben, stellen Sie die Nutzung des Produkts bitte unverzüglich ein und wenden sich schnellstmöglich an Ihren Händler.

Hierdurch können die Nutzer der Produkte, aber auch unbeteiligte Dritte schwer verletzt werden! Bislang ist dem Unternehmen noch kein Vorfall bekannt, bei dem es zu einer Verletzung kam.

Quelle:Midea.com

27. September: Glassplitter – Hersteller ruft "Eisblümerl Naturkost – Gebrannte Mandel Aufstrich" zurück

Die Midsona Deutschland GmbH informiert über den Rückruf des "Eisblümerl Naturkost − Gebrannte Mandel Aufstrich" im 250g Glas. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich an der oberen Innenseite des Glases Risse bilden und es zu Glasbruch/Absplitterungen kommt, welche in das Produkt gelangen können. Vom Verzehr wird daher dringend abgeraten!

Quelle:Produktwarnungen.eu

27. September: Erstickungsgefahr − Müller ruft Block Truck Bus und Block Truck Mini Cars der Eigenmarke Toy Place zurück

Die Müller Handels GmbH & Co. KG informiert über einen Rückruf von Spielzeugfahrzeuge mit Blockbausteinen Block Truck Bus und Block Truck Mini Cars sortiert der Müller Eigenmarke Toy Place. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht bei den Spielzeugen Erstickungsgefahr durch Kleinteile.

Genauer handelt es sich um die folgende Produkte: Marke: Toy Place, Artikelbezeichnung: Block Truck School Bus und Block Truck Mini Cars, Verkaufszeitraum: 18.05.2019 bis 03.08.2021.

Die Rückgabe der betroffenen Artikel ist in jeder Müller Filiale möglich. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet. Betroffene Artikel sollten aus der Reichweite von Kleinkindern entfernt und auf Vollständigkeit hin untersucht werden.

Quelle: Mueller.de

27. September: Erhöhte Cadmiumwerte − Tedi ruft Armbänder zurück

Das Tedi-Qualitätsmanagement informiert über den Rückruf der Armbänder "Blätter". Wie das Unternehmen mitteilt, wiesen Produkttests erhöhte Werte von Cadmium nach. Dieser Stoff kann gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Armbänder abgeraten.

Die Armbänder "Blätter" wurden vom 18.02.2021 bis zum 03.09.2021 in allen Tedi-Filialen verkauft.

Quelle:Tedi.com

21. September: Alb-Gold ruft Bio Dinkel-Vollkorn-Spaghetti zurück

Die Firma Alb-Gold ruft Bio Dinkel-Vollkorn-Spaghetti zurück. Betroffen sind folgende Produkte:

Beste Landqualität "Bio Dinkelvollkorn Spaghetti" 500 g; MHD: 25.02.2023 sowie

Beste Landqualität "Bio Dinkelvollkorn Spaghetti" 500 g MHD: 26.02.202

Bei den betroffenen Produkten wurde ein erhöhter Gehalt an Ergotalkaloiden festgestellt. Ergotalkalaoide sind Inhaltsstoffe des Mutterkorns, die bei Getreide wie Roggen, Weizen, Dinkel, Triticale, Gerste, Hirse und Hafer vorkommen und zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können. Verbraucher sollten die Nudeln vorsorglich nicht mehr verzehren. Die Produkte wurden bereits aus dem Verkauf genommen. Kunden und Kundinnen können die betroffenen Produkte mit den oben genannten Mindesthaltbarkeitsdaten in die jeweilige Verkaufsstelle zurückbringen und erhalten Ersatz. Andere Sorten und andere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.

Quelle:lebensmittelwarnung.de

20. September: Robeez Baby-Krabbelschuhe zurückgerufen

Das Unternehmen Royer Deutschland GmbH ruft seinen Artikel "Baby Lederkrabbelschuhe Robeez" zurück. Das Modell mit dem Namen "Ballett Rose" weist nach unternehmenseigenen Untersuchungen einen erhöhten Wert an Chrom VI auf. Die Krabbelschuhe befinden sich seit Juli 2018 im Verkauf.

Kund:innen, welche die Schuhe bereits erworben haben, können diese in einer Fachhandlung zurückgeben und erhalten den Einkaufspreis zurückerstattet.

Quelle:Produktwarnungen.eu

17. September: Erstickungsgefahr bei "Yuki&Love" Gelee-Süßwaren

Das Unternehmens AsRopa Food GmbH warnt vor dem Verzehr der Gelee-Bonbons "Yuki&Love OJuice Mango Jelly" und "Yuki&Love OJuice Litschi Jelly". Es bestehe Erstickungsgefahr wegen der Inhaltszusatzstoffe Carageen und Johannesbrotkernmehl in der Gelee-Süßware.

Betroffen seien die Bundesländer Bayern, Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein. Verbrauchern wird angeraten, betroffene Produkte in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückzugeben.

Quelle: lebensmittelwarnung.de

17. September: Edeka und Netto Marken-Discount rufen "Rote Grütze" und "Kirsch Grütze" zurück

Die Wernsing Feinkost GmbH ruft die Artikel "Rote Grütze" und "Kirsch Grütze" in der 1000-Gramm Packung zurück. Laut Angaben des Unternehmens wurde im Rahmen einer Eigenuntersuchung ein Abbauprodukt des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid nachgewiesen, welches über das Verdickungsmittel Johannisbrotkernmehl eingetragen wurde. Die Produkte wurden umgehend aus dem Sortiment genommen. Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Betroffen sind folgende Produkte:

GUT&GÜNSTIG Rote Grütze (1000-Gramm Packung) mit allen MHD bis einschließlich 26.11.2021

GUT&GÜNSTIG Kirsch Grütze (1000-Gramm Packung) mit allen MHD bis einschließlich 21.11.2021

Beste Ernte Rote Grütze (1000-Gramm Packung) mit allen MHD bis einschließlich 05.11.2021

Beste Ernte Kirsch Grütze (1000-Gramm Packung) mit allen MHD bis einschließlich 19.11.2021

Quelle: Hersteller

16. September: Alnatura ruft Dinkel-Vollkorn-Spaghetti zurück

Der Bio-Lebensmittelhändler Alnatura ruft vorsorglich Dinkel-Vollkorn-Spaghetti zurück. In Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 26. Februar 2023 seien Spuren von Ergotalkaloiden festgestellt worden Bei Ergotalkaloiden handelt es sich um Stoffwechselprodukte sogenannter Mutterkornpilze.

Kund:innen, die Alnatura Dinkel-Vollkorn-Spaghetti mit dem oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum zu Hause haben, sollten die Nudeln vorsorglich nicht mehr verzehren. Ergotalkaloide können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Die Ware wurde bereits aus dem Verkauf genommen.

Das betroffene Produkt kann in die jeweiligen Märkte zurückgebracht und umgetauscht werden. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten oder andere Alnatura Nudelsorten sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Quelle:Alnatura

15. September: Rewe ruft Zwiebelmettwurst-Kugel zurück

Die Rewe Dortmund SE & Co. KG ruft vorsorglich ein Produkt zurück. Betroffen ist die Hausmarke Zwiebelmettwurst Kugel, circa 90g mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum: 26.09.2021 / Charge: 60805470321. Die Ware wird über die Bedientheken verkauft und von ihrem Verzehr wird dringend abgeraten.

Grund für den vorsorglichen Rückruf der betroffenen Charge ist eine mögliche Kontamination mit Salmonellen. Eine Salmonellenerkrankung kann plötzlichen Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen, allgemeines Unwohlsein und gelegentlich auch Erbrechen hervorrufen. Weil eine Gesundheitsgefährdung nicht mit abschließender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.

Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen nicht betroffen. Betroffen sind nur Märkte in dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Kunden können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons

Quelle: lebensmittelwarnung.de

13. September: "Rewe Bio Apfelmark" muss zurückgerufen werden

Das Unternehmen ODW Lebensmittel ruft seinen Artikel "Rewe Bio Apfelmark" zurück. Durch Schimmel und Hefebildung kann es zu einem Verderb vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums kommen. Vom Verzehr des Apfelmarks wird abgeraten.

Betroffen sind alle 700 Gramm Gläser mit der EAN-Nummer 4388844008571 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 10.03.2024. Kund:innen, welche das betroffene Produkt erworben haben, können das Apfelmark im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Quelle: Rewe Media Center

10. September: "Reeva Instant Nudeln Huhn" wegen Ethylenoxid zurückgerufen

Das Unternehmen ruft seinen Artikel "Reeva Instant Nudeln Huhn" zurück. Bei einer Qualitätskontrolle wurde festgestellt, dass einige Zutaten des Artikels das Abbauprodukt Ethylenoxid enthalten. Da eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, wird vom Verzehr abgeraten.

Betroffen sind alle Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 29.06.2022 und 30.06.2022. Kund:innen, welche eines der betroffenen Produkte erworben haben, können die Instant Nudeln zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Quelle: Produktwarnungen.eu

10. September: Kuscheltier wegen verschluckbaren Kleinteilen zurückgerufen

Die Iden Logistikcenter GmbH ruft seinen Artikel "Knautschbär mit Licht" in den Farben grün, pink, lila, orange, rot und gelb zurück. Die an dem Kinderspielzeug befestigte Schleife kann sich lösen und von Kleinkindern verschluckt werden.

Betroffen sind alle Produkte mit der GTIN-Nummer 40584110093292. Kund:innen, die das Produkt bereits gekauft haben, können den Teddybär zurückschicken und erhalten den Kaufpreis erstattet. Die Adresse lautet: Idena Markenshop, Ernst-Iden-Ring 1, 15938 Golßen.

Quelle:Produktwarnungen.eu

9. September: Gut und Günstig "Rote Grütze" und "Kirsch Grütze" zurückgerufen

Die Supermarktketten Edeka und Netto Marken-Discount müssen große Chargen ihrer "Roten Grütze" und "Kirsch Grütze" zurückrufen. Im Rahmen einer Eigenuntersuchung wurde ein Abbauprodukt des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid nachgewiesen.

Betroffen sind die Produkte "Gut&Günstig Rote Grütze" in der 1000 Gramm Packung mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten bis zum 26.11.2021 und "Gut&Günstig Kirsch Grütze" in der 1000 Gramm Packung mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten bis zum 21.11.2021. Außerdem betroffen sind "Beste Ernte Rote Grütze" in der 1000 Gramm Packung mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten bis zum 05.11.2021 und "Beste Ernte Kirsch Grütze" in der 1000 Gramm Packung mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten bis zum 19.11.2021. Kund:innen, welche eines der betroffenen Produkte erworben haben, können diese auch ohne Vorlage des Kaufbeleges zurückgeben und erhalten den Kaufpreis zurück.

Quelle:Produktwarnungen.eu

9. September: Lidl ruft Instant-Nudeln zurück

Die Supermarktkette Lidl ruft zwei seiner Artikel zurück. Dabei handelt es sich um "Vitasia Wok Noodles Curry, 300 Gramm" und "Vitasia Instant Nudeln Geschmack Garnele, 85 Gramm". In den Packungen können Rückstände von Ethylenoxid enthalten sein.

Betroffen sind alle Produkte von "Vitasia Wok Noodles Curry" mit der Chargennummer L161ULB3A und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 04.2022 sowie alle Beutel "Vitasia Instant Nudeln Geschmack Garnele" mit der Chargennummer L141UQA1A und einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 04.07.2022. Das betroffene Produkt wurde bei Lidl in Deutschland in allen Bundesländern mit Ausnahme von Saarland verkauft. Kund:innen, welche eines der betroffenen Produkte erworben haben, können diese auch ohne Vorlage des Kaufbeleges in jeder Lidl-Filiale zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Quelle:Produktwarnungen.eu

9. September: Gemahlene Mandeln von dmBio zurückgerufen

Die EgeSun GmbH ruft eine Artikel "dmBio gemahlene Mandeln 200 Gramm" und "Morgenland Mandelmehl 300 Gramm zurück". Es besteht der Verdacht, dass sich Spuren von Aflatoxinen in den beiden Produkten nachweisen lassen könnten. Das Pilzgift kann gesundheitliche Schäden verursachen. Vor einem Verzehr wird daher gewarnt.

Betroffen sind die Produkte "dmBio gemahlene Mandeln" mit der GTIN-Nummer 4058172859793, der Chargennummer L212091 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 29.04.2022 sowie "MorgenLand Mandelmehl" mit der GTIN-Nummer 4044019390666, der Chargennummer L212238 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 13.05.2022. Kund:innen, welche eines der betroffenen Produkte erworben haben, können diese auch ohne Vorlage des Kaufbeleges zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Quelle:Produktwarnungen.eu

7. September: "Karli Kugelblitz – Knusper Dinos" wegen Kunststoffteilen von Netto Marken-Discount zurückgerufen

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg informiert über den Rückruf des von der Firma Allfein Feinkost GmbH & Co. KG für Netto-Markendiscount hergestellten Lebensmittels "Karli Kugelblitz – Knusper Dinos 400g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.07.2022.

Wie behördlicherseits mitgeteilt wird, wurde im benannten Lebensmittel ein blaues Kunststoffteil gefunden. Derartige Kunststoffteile können beim Kauen und Schlucken zu Verletzungen führen.

Quelle: Lebensmittelwarnungen.de

3. September: Alpro ruft "Provamel Soja Kochcreme" wegen Ethylenoxid zurück

Das Unternehmen Alpro ruft den Artikel "Provamel Soja Kochcrème" in der 250 Milliliter Packung zurück. In der Zutat Guarkernmehl wurde ein niedriger Gehalt Ethylenoxid nachgewiesen werden. Von dem Produkt geht jedoch nach Angaben des Unternehmens keine Gesundheitsgefahr beim normalen Verzehr aus.

Betroffen sind alle Produkte mit einem der folgenden Mindesthaltbarkeitsdaten: 22.11.2021, 29.11.2021, 06.12.2021, 13.12.2021, 20.12.2021, 03.01.2022, 17.01.2022, 24.01.2022, 31.01.2022, 14.02.2022 und 07.03.2022. Kund:innen, welche das Produkt bereits erworben haben, können sich mit einem Foto von der Kochcrème beim Provamel Kundenservice melden und erhalten zwei 1-Euro-Gutscheine.

Quelle: Produktwarnungen.eu

1. September: Fehlerhafte Allergenkennzeichnung – Prolupin ruft "Made with luve" Schokoladeneis zurück

Die Prolupin GmbH informiert über den Rückruf von Schokoladeneis der Marke "Made with luve" mit dem MHD 12/2022 und der Chargen-Nummer L28101. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde eine geringfügige Grenzwertüberschreitung von Gluten festgestellt. Menschen mit einer Gluten-Unverträglichkeit sollten unbedingt auf den Verzehr verzichten! Menschen, die nicht gegen Gluten allergisch sind oder nicht an einer Unverträglichkeit leiden, können das Produkt ohne Bedenken verzehren. Alle anderen "Made with luve"-Produkte sind davon nicht betroffen und uneingeschränkt zum Verzehr geeignet. Allergiker oder Personen mit einer Glutenunverträglichkeit können betroffenes Schokoladeneis mit der Charge L28101 bei ihrer Supermarktfiliale zurückgeben. Dort erhalten sie den Kaufpreis ohne Vorlage eines Kassenbons zurückerstattet.

Quelle: Prolupin

1. September: Ciloglu ruft getrocknete Feigen zurück

Die Ciloglu Handels GmbH informiert über den Rückruf getrockneter Feigen der Bezeichnung Ciloglu Asurelik Incir 20 X 250g mit der Artikelnummer: 0114323 MHD: 07.2022 Losnummer (P. NO): L 0900 22475/1-11-52 Barcode: 8682631804985. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde beim betroffenen Produkt ein erhöhter Gehalt an Aflatoxin (B1, B2, G1 und G2) festgestellt. Es handelt sich um Mykotoxine, welche die Gesundheit gefährden können. Daher sollte die betroffene Charge nicht konsumiert werden. Vom Verzehr wird daher abgeraten!Betroffener

Quelle: Produktwarnungen.eu

1. September: Wegen Listerien – Tölzer Kasladen ruft "Torta di Noce" zurück

Die Tölzer Kasladen GmbH ruft aufgrund bestehender Gesundheitsgefahr den Artikel "Torta di Noce" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 11.09.2021 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei einer Zutat in diesem Artikel Listerien (Listeria monocytogenes) festgestellt. Vom Verzehr des betroffenen Produktes wird dringend abgeraten! Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Quelle: Produktwarnungen.eu

1. September: Decathlon ruft verschiedene Nahrungsergänzungsmittel der Marke Aptonia zurück

Der französische Sportartikelhersteller und -händler Decathlon ruft Nahrungsergänzungsmittel der Marke Aptonia mit den Referenzen 8359168, 8409161, 965975, 965983 und 965988 mit sofortiger Wirkung zurück. Im Rahmen von Sicherheits- und Qualitätskontrollen hat das Team der Marke für Ernährung und Pflege Aptonia festgestellt, dass ein potentielles Sicherheitsrisiko besteht.

Bei dem in den folgenden fünf Produkten verwendeten Calciumcarbonat liegt der Ethylenoxid-Gehalt über dem zugelassenen Grenzwert. Betroffen sind folgende Produkte, die zwischen dem 19. Juni 2021 und dem 12. August 2021 erworben wurden:

Kapseln Vitamine & Mineralien 30 Stk. Orange Marke: Aptonia Produktreferenz: 8359168 Betroffene Charge/n: L 21.140 / L 21.189,

Mineralstoff-Kapseln 100 Stk. Marke: Aptonia Produktreferenz: 8409161 Betroffene Charge/n: L 21.182,

Elektrolyt-Brausetabletten 40 Stk. Zitrone Marke: Aptonia Produktreferenz: 965975 Betroffene Charge/n: L 21.166

Elektrolyt-Brausetabletten 20 Stk. Himbeere Marke: Aptonia Produktreferenz: 965983 Betroffene Charge/n: L 21.188,

Elektrolyt-Brausetabletten 20 Stk. Zitrone Marke: Aptonia Produktreferenz: 965988 Betroffene Charge/n: L 21.167.

Als vorbeugende Maßnahme hat das Unternehmen entschieden, die Produkte zurückzurufen und bittet darum, diese in einer der umliegenden Filialen zurückzugeben. Für die Rückgabe gibt es keine Frist und der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet.

Quelle: Produktwarnungen.eu

30. August: Krone ruft ja! Forellenfilet von REWE zurück

Die Krone GmbH informiert über den Rückruf von ja! Forellenfilets ohne Haut, wacholdergeräuchert, aufgetaut. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in einer einzelnen Probe, deren Analyseergebnis erst jetzt vorliegt, ein Nachweis von Listeria monocytogenes geführt. Alle weiteren Proben derselben Charge waren ohne Nachweis und damit einwandfrei.

Auch ist das Verbrauchsdatum des Artikels bereits seit dem 21.08.2021 abgelaufen, so dass das Produkt bereits seit knapp einer Woche nicht mehr im Handel erhältlich ist und für den Fall, dass noch einzelne Packungen bei Verbraucher:innen lagern sollten, wird von deren Verzehr dringend abgeraten.

Personen, die dieses Lebensmittel mit Verbrauchsdatum 21.8.2021, Lot.-Nr. 0121290703A gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche Listerien-Infektion hinweisen.

Quelle:Produktwarnungen.eu

27. August: Rossmann muss Balance-Shake zurückrufen

Die Drogeriekette Rossmann ruft den Artikel "WellMix Valance Shake Berry Star" zurück. Bei dem Shake wurden Rückstände von 2-Chlorethanol festgestellt. Der Stoff steht im Verdacht, krebserregend zu sein.

Betroffen sind alle Artikel mit der EAN 4305615601335 und einem Mindesthaltbarkeitsdaten vom 1. September 2021 bis zum 1. Oktober 2022. Kund:innen, die das betroffene Produkt bereits erworben haben, können den Shake in allen Einkaufstätten zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Quelle:Rossmann

27. August: Armbanduhr von Woolworth wegen erhöhten Nickelwerten zurückgerufen

Das Unternehmen Woolworth ruft eine seiner Armbanduhren zurück. Bei internen Qualitätskontrollen wurden erhöhte Nickelwerte festgestellt. Nickel ist ein häufiger Auslöser von Kontaktallergien.

Betroffen sind alle Produkte mit der Auftragsnummer 234441/00 + 01 + 02 und der EAN 2000006995612. Die Armbanduhr wurde für 5,99 Euro in den Kaufhäusern von Woolworth angeboten. Kund:innen, die eine der betroffenen Armbanduhren erworben haben, können diese gegen Erstattung des Kaufpreises zurückbringen.

Quelle:Woolworth

25. August: Lidl ruft Lebensmittel mit hohem Hanfgehalt zurück

Der Discounter Lidl ruft eine Reihe von Cannabisprodukten und ein Hanföl wegen erhöhten THC-Gehalts zurück. Ein Verzehr dieser Lebensmittel könne unerwünschte gesundheitliche Folgen mit sich bringen, beispielsweise Stimmungsschwankungen und Müdigkeit, warnte Lidl am Mittwoch. Kunden sollten den Rückruf unbedingt beachten und die Produkte nicht weiter verwenden. Tetrahydrocannabinol (THC) ist eine psychoaktive Substanz, die in Pflanzen der Gattung Hanf (Cannabis) vorkommt. THC wird der Hauptanteil der berauschenden Wirkung zugesprochen.

Lidl rief Hanfkekse der Sorten Chocolate, Classic, Cranberry und Hash zurück, die unter dem Namen Mary & Juana verkauft werden. Ebenfalls nicht verzehren sollen Verbraucherinnen und Verbraucher den Cannabistee "Tea of mind" sowie den Riegel "Raw Cannabis Protein Bar Apple", alles vom tschechischen Hersteller Euphoria Trade. Das kaltgepresste "Vita D'or Bio Hanföl" stammt vom Hersteller P. Brändle.

Die Lebensmittel können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Lidl in Deutschland entschuldigte sich bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Um diese Produkte geht es: Mary & Juana, Premium Cannabis Cookies (Chocolate, Classic, Cranberry, Hash, Euphoria, Tea of mind Cannabis Tea und Euphoria, Raw Cannabis Protein Bar Apple © lebensmittlwarnung.de

Quelle: DPA

25. August: Dennree ruft Cashewmus zurück

Dennree informiert über den Rückruf des Artikels "dennree Cashewmus" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 30.11.2022. Wie das Unternehmen mitteilt, ist der Grund für den Rückruf die mögliche falsche Auslobung als Cashewmus. In den Gläsern der genannten Charge kann sich fälschlicherweise Erdnussmus befinden, das sich in Optik und Geruch deutlich von Cashewmus unterscheidet. Menschen, die allergisch auf Erdnuss reagieren, können von diesem Produkt gesundheitlich beeinträchtigt werden. Bitte verzehren Sie das Produkt nicht, wenn Sie von einer Erdnussallergie betroffen sind. Die Ware ist bei denn’s Biomarkt und in ausgewählten Naturkostfachmärkten erhältlich. Genauer handelt es sich um den Artikel: dennree Cashewmus Inhalt: 350 g Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 30.11.2022.

Der Verzehr des Cashewmus der Marke Denree kann für Menschen mit Erdnussallergie gesundheitliche Folgen haben © denree.de

Bitte verzehren Sie das Produkt nicht, wenn Sie von einer Erdnussallergie betroffen sind und bringen Sie es gerne in die Verkaufsstelle zurück, in der Sie es erworben haben. Natürlich steht diese Option allen betroffenen Kund:innen offen. Der Kaufbetrag wird Ihnen bei Vorlage des Produkts auch ohne Kassenbeleg zurückerstattet.

Quelle:Produktwarnungen.eu

25. August: Seitenbacher ruft Fitnessriegel zurück

Seitenbacher informiert über den Rückruf von zwei Fitnessriegeln mit und ohne Schokolade. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Produkte mit Ethylenoxid belastet sind. Ethylenoxid ist ein in der EU nicht zugelassener Biozidwirkstoff und wird als gesundheitsschädlich eingestuft. Es handelt sich genauer um das Produkt: Fitness-Riegel mit Schoko 50g (A_NR 213852). Betroffen sind alle Mindesthalbarkeitsdaten bis 07.2022.

Inwieweit eine Rückgabe im Handel möglich ist, wurde leider nicht kommuniziert. Verbraucher:innen die betroffene Riegel gekauft haben, werden gebeten, sich mit den Produktdaten und Fotos der Verpackung an den Seitenbacher Verbraucherservice zu wenden: verbraucherservice@seitenbacher.de

Quelle:Produktwarnungen.eu

23. August: Edeka ruft geriebenen Gratinkäse zurück

Die Deutsche Milchkontor GmbH ruft ihren Artikel "Gut und Günstig Gratinkäse würzig 46,5 Prozent Fett in Trockenmasse" via Edeka zurück. Der geriebene Käse könnte schwarze Plastikteile beinhalten von denen beim Verzehr eine Gesundheitsgefahr ausgehen könnte, so das Unternehmen.

Die betroffenen Chargen wurden bei Edeka und Marktkauf in Teilen von Hessen und Thüringen sowie im Süden Niedersachsens und dem östlichen Nordrhein-Westfalen angeboten. Die Packungen laufen unter der Identitätskennzeichnung DE-NI 086 EG und sind haltbar bis zum 12.10.2021. Kund:innen, welche eine der betroffenen Verpackungen erworben haben, können diese gegen eine Erstattung des Kaufpreises in den Einkaufsfilialen zurückgeben.

Quelle: DMK Group

23. August: Kinder Fingermalfarben wegen Keimbelastung zurückgerufen

Das Spielzeug-Unternehmen Vedes ruft seinen Artikel "Creathek Fingermalfarben" im Vierer-Pack à 150 Gramm zurück. In den gelben und blauen Farben konnten bei einer Qualitätskontrolle hohe Konzentration von "Pseudomonas aeruginosa" nachgewiesen werden. Der Keim kann zu Infektionen führen und ist insbesondere für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem gefährlich.

Betroffen sind alle Produkte mit der EAN 4018501049547 sowie der Sortiernummer 63309508. Die Produktionsdaten lauten 18-01-121 / 2020-01 für die gelbe Farbe und 12-01-126 / 2020-01 für die blaue Farbe. Kund:innen, die im Besitz dieses Produktes sind, können die Fingerfarben kostenfrei in dem Geschäft zurückgeben, in dem es gekauft wurde. Sie erhalten den Einkaufspreis erstattet.

Quelle:Vedes

20. August: Hermanns "Schnitzel ohne Fleisch" zurückgerufen

Die Firma Hermann ruft ihren Artikel "Schnitzel ohne Fleisch" zurück. Das Unternehmen teilte mit, dass bei einem Teil der Charge L001428 ein falsches Mindesthaltbarkeitsdatum gedruckt wurde. Statt dem richtigen Datum, dem 17.08.2021, wurden die vegetarischen Schnitzel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 17.08.2024 abgedruckt.

Kund:innen, welche das Produkt bereits erworben haben, können es in den jeweiligen Einkaufsstellen zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.

Quelle:Produktwarnungen.eu

20. August: Biomolkerei Söbbeke ruft laktosefreie H-Milch zurück

Die Biomolkerei Söbbeke informiert über einen Rückruf ihrer Bio H-Milch laktosefrei 3,5% im Liter Tetrapack. Bei einer Kontrolle des Unternehmens sei festgestellt wurden, dass es im Laufe der Haltbarkeit zu einer sensorischen Abweichung kommen kann. Qualität und Geschmack, welche mit dem aufgedruckten Mindesthaltbarkeitsdatum verbunden sind, könnte so nicht von Söbbeke gewährleistet werden.

Betroffen sind alle Produkte mit der Chargennummer 96316 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 15.11.2021. Die Artikelnummer lautet 27827901 und die EAN-Nummer ist 4008471499893. Die H-Milch wurde in Deutschland, Belgien, Spanien und Polen verkauft. Kund:innen sind dazu angehalten das Produkt nicht weiter zu verzehren und die H-Milch in einer Einkaufsstelle zurückzugeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

Quelle: Produktwarnung.eu

20. August: Vemondo ruft veganen Mozzarella und Cheese-Sticks zurück

Das Unternehmen Vefo GmbH ruft zwei seiner Produkte aufgrund von Ethylenoxid zurück. Der Biozidwirkstoff konnte im Johannisbrotkernmehl der Produkte "Vemondo Veganer Mozarelli 100 Gramm" und "Vemondo Vegane Sticks Cheese-Style 250 Gramm" festgestellt werden. Ethylenoxid wird von der Europäischen Union als gesundheitsgefährdend eingestuft.

Betroffen sind alle Packungen des veganen Mozzarellas mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 20.08.2021. Das Produkt wurde ausschließlich in Lidl-Filialen in Berlin und Brandenburg vertrieben. Die betroffenen veganen Cheese-Sticks besitzen ein Mindesthaltbarkeitsdatum vom 07.01.2022, 07.03.2022 oder 06.05.2022. Das Produkt wurde bundesweit mit Ausnahme der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern vertrieben.

Alle Kund:innen, welche bereits eines der beiden Produkte erworben haben, können dieses in allen Lidl-Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Quelle: Produktwarnung.eu

20. August: Netto Marken-Discount ruft "Beste Ernte Pusztasalat" zurück

Das Unternehmen "Mamminger Konserven GmbH" ruft seinen Artikel "Beste Ernte Pusztasalt" im 330 Gramm Glas zurück. Das Unternehmen könnte nicht ausschließen, dass sich winzige Glasscherben in einzelnen Gläsern befinden könnten. Der Pusztasalat wurde unter anderem bei der Supermarktkette Netto Marken-Discount bundesweit vertrieben.

Betroffen sind alle Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 03.10.2023. Kund:innen, welche eines der betroffenen Gläser bereits erworben haben, können dieses in einer der Einkaufsfilialen zurückgeben und erhalten den Kaufpreis zurückerstattet.

Quelle: Netto Marken-Discount

18. August: Dampftapetenablöser wegen Verbrühungsgefahr von Lidl zurückgerufen

Das Unternehmen Grizzly Tools GmbH & Co. KG ruft seinen Artikel "Dampftapetenablöser PDTA 5 A1" der Marke Parkside zurück. Der Dampftapetenablöser wurde in der Supermarktkette Lidl vertrieben. Das Unternehmen teilte mit, dass sich bei einzelnen Geräten der Deckel unerwartet vom Boilerbehälter lösen könnte.

Betroffen sind alle Produkte mit der internationalen Artikelnummer (IAN) 332976_1907. Der Dampftapetenablöser kann in allen Lidl-Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden.

Quelle: Produktwarnung.eu

18. August: Mars informiert über den Rückruf von verschiedenen Fertiggerichten

Der Lebensmittelkonzern Mars ruft verschiedene Fertiggerichte der Marke Tasty Bites zurück. In einer Zutat der betroffenen Produkte wurde der krebserzeugende Stoff Ethylenoxid festgestellt. Betroffen sind die Produkte "Tasty Bite Channa Masala" mit der EAN-Nummer 5010034009011, "Tasty Bite Madras Curry" mit der EAN-Nummer 5010034009073, "Tasty Bite Bombay Curry" mit der EAN-Nummer 5010034009059 und "Tasty Bite Thai Curry" mit der EAN-Nummer 5010034009097.

Kund:innen, welche eines der Fertiggerichte bereits erworben haben, können sich unter https://www.tastybite.de/schreibuns an den unternehmenseigenen Kundenservice wenden.

Quelle: Produktwarnung.eu

18. August: Kebab-Wraps von Food-IQ zurückgerufen

Das Unternehmen Food IQ GmbH ruft seinen Artikel "Go Fresh Wrap Kebab" zurück. Das Unternehmen könne nicht gewährleisten, dass die verwendeten Hähnchenteile voll durchgegart wären. Aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken wird vom Verzehr abgeraten.

Betroffen sind alle Artikel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 13. August und 24. August diesen Jahres. Das Unternehmen hat Verbraucher:innen gebeten, die Wraps nicht mehr zu verzehren und eine sofortige Sperrung des Verkaufes veranlasst.

Quelle:Lekkerland

16. August: Kühne ruft "Rote Grütze" im 375 Gramm Glas zurück

Kühne informiert über den Rückruf des Artikels "Kühne Rote Grütze" im 375 Gramm Glas mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.05.2022 und der Endcodierung ME26. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden nach Bekanntwerden einer möglichen Belastung von Johannisbrotkernmehl mit Ethylenoxid bei Kühne umgehend umfangreiche Eigenkontrollen der gesamten Roh- und Fertigware durchgeführt. Die Analysen haben ergeben, dass in einer gelieferten Charge Johannisbrotkernmehl für die Produktion der Roten Grütze eine geringe Belastung mit Ethylenoxid vorlag, die auch im Endprodukt nachgewiesen wurde. Die Produktsicherheit ist somit nicht gewährleistet.

Der Produktrückruf in Deutschland betrifft ausschließlich das Produkt "Kühne Rote Grütze 375 Gramm Glas" und zwar ausschließlich die Endcodierung ME26. Die betreffenden Produkte wurde nur in folgenden Bundesländern vertrieben: Mecklenburg- Vorpommern, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Verbraucher:innen, die ein betroffenes Produkt gekauft und noch vorrätig haben, sollten es nicht verzehren und es gegen Kostenerstattung an die Verkaufsstelle zurückgeben.

Quelle: Produktwarnung.eu

13. August: Mögliche Gesundheitsgefahr – Phytochem ruft Alpha Liponsäure zurück

Aufgrund bestehender Gesundheitsgefahr ruft Phytochem den Artikel "Alpha Liponsäure" 120 Kapseln, Nettofüllmenge 71g mit der Charge 029719071-1 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 18.01.2024 zurück.

Wie das Unternehmen mitteilt, besteht mit einer Tagesdosis von 250 mg ALA Gesundheitsgefahr. Damit ist der Artikel nicht sicher und somit nicht verkehrsfähig.

Der Artikel wurde bundesweit über Onlinemarktplätze wie Amazon und über den Webshop von Phytochem verkauft. Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Quelle: Produktwarnung.eu

13. August: Aflatoxin − Rückruf gemahlener Mandeln von "BODE NATURKOST"

Bode Naturkost informiert über den Rückruf des Artikels "Bode Naturkost Mandeln gemahlen bio" in der 100g Packung und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14.05.2022. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei einer außerplanmäßigen Untersuchung Schimmelpilzgifte nachgewiesen.

Schimmelpilzgifte gelten als krebserregend und können Leberschäden verursachen. Da ein gesundheitliches Risiko für den Verbraucher nicht ausgeschlossen werden kann, sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren. Betroffen sind alle Produkte mit der Chargennummer BN43290.0. Kunden, welche die Mandel bereits gekauft haben, können das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Quelle:Produktwarnung.eu

11. August: Krebsgefahr − Mars ruft verschiedene Eiscreme Produkte zurück

Mars informiert über den Rückruf von verschiedenen Eiscreme-Produkten in Deutschland. Betroffen sind Eiscreme-Produkte der Marken Snickers, Bounty, Twix und M&M’S. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei den genannten Produkten minimale Mengen von Ethylenoxid (ETO) in einer Zutat vorliegen. Der Verzehr der Produkte ist nicht schädlich. Der Rückruf erfolgt nach Unternehmensangaben aufgrund von technischer Nichtkonformität mit den Grenzwerten für ETO. Der Inhaltsstoff Ethylenoxid gilt als krebserregend.

Es sind ausschließlich die unter dem folgenden Link nachzulesenden Eis-Produkte und Mindesthaltbarkeitsdaten betroffen.

Quelle: Produktwarnung.eu

11. August: Aquasale Grobes Meersalz im 1 kg Beutel zurückgerufen

Die Südwestdeutsche Salzwerke AG informiert über den Rückruf des Artikels Aquasale Grobes Meersalz im 1 kg Beutel zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glas in dem Lebensmittel befindet.

Betroffen ist der Artikel: Aquasale Grobes Meersalz 1 kg Beutel GTIN: 4001475112638 Chargennummern: L 21081 bis L 21143. Andere Produkte sind von dem Rückruf nicht betroffen. Die von dem Rückruf betroffenen Produkte können in der Einkaufsstätte, in denen das Produkt erworben wurde, zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.

Quelle: Produktwarnung.eu

11. August: Dr. Rath‘s ruft Phytobiologicals zurück

Dr. Rath‘s informiert über den Rückruf mehrerer Chargen Formula Dr. Rath‘s Phytobiologicals. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden Reste der Substanz Ethylenoxid nachgewiesen und dabei die gesetzlich festgelegte Obergrenze überschritten.

Quelle: Produktwarnung.eu

11. August: GEPA ruft "Bio Mandel Heidesand" Gebäck zurück

Das Fair Handelsunternehmen GEPA informiert über den Rückruf des Artikels "Bio Mandel Heidesand" mit der Chargennummer L1092 und dem MHD 02.03.2022. Wie das Unternehmen mitteilt, hatte ein Verarbeiter der GEPA im Rahmen des Krisenmanagements über einen Vorfall zu den Bio-Mandeln mit einem meldepflichtigen Aflatoxin-Nachweis (Schimmelpilze) informiert. Die betroffene Rohwarencharge wurde für das nun betroffene Endprodukt Produkt "Bio Mandel-Heidesand Gebäck" verarbeitet. Die Fertigwarenanalysen, die sowohl der Verarbeiter der GEPA als auch die GEPA selbst durchgeführt hat, ergeben zwar Werte unterhalb des vorgeschriebenen Grenzwertes, da aber das beanstandete Mandelmehl als Zutat eingesetzt wurde, wird das Produkt zurückgerufen.

Quelle: Produktwarnung.eu

11. August: Wegen Listerien − Le Rouillé Käse der Marke Tomm’Pousse zurückgerufen

Das BVL hat eine Lebensmittelwarnung zu Käse mit den Bezeichnungen Le Rouillé Nature, le Rouillé Cumin und le Rouillé Fumé des Herstellers ACT ON EAT − Tomm’Pousse veröffentlicht. Der Meldung zufolge wurden Listerien (Listeria monocytogenes) festgestellt. Mehr Informationen kommen amtlicherseits leider nicht. Weder die Vertriebswege, noch Rückgabemodalitäten werden benannt. Vom Verzehr wird dringend gewarnt!

Quelle: Produktwarnung.eu

9. August: Kaufland ruft Wachteleier wegen Salmonellengefahr zurück

Das Unternehmen "Kwetters Eierhof GmbH" ruft seinen Artikel "Kwetters Deutsche Wachteleier" zurück. Bei einer Routinekontrolle des Konzerns wurden Salmonellen nachgewiesen. Vom Verzehr wird daher dringend abgeraten. Die Zwölfer-Packung Wachteleier wurde insbesondere bei der Supermarktkette Kaufland vertrieben.

Betroffen sind alle Produkte mit der GTIN-Nummer 8711427004480 und den Mindesthaltbarkeitsdaten 12.08.2021, 15.08.2021, 19.08.2021, 22.08.2021, 26.08.2021 und 29.08.2021. Die Wachteleier wurden aus dem Verkauf genommen. Kund:innen, welche bereits eine Packung der Wachteleier erworben haben, können diese auch ohne Vorlage des Kassenbons in einer Verkaufsstelle zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.

Quelle:Produktwarnung.eu

6. August: Vitaragna ruft Nahrungsergänzungsmittel zurück

Das Unternehmen Vitaragna ruft wegen bestehender Gesundheitsgefahr das Nahrungsergänzungsmittel Eden Care ALA 500 Plus 120 zurück. Konkret betroffen sei die Charge/Losnummer 046428051-1 mit MHD/Verbrauchsdatum 27.11.2023 und Nettofüllmenge 71 Gramm, teilte Vitaragna am Freitag in Unterschleißheim mit.

Der Artikel wurde den Angaben zufolge bundesweit über Onlinemarktplätze verkauft. Der Sicherheitsabstand zwischen der empfohlenen Tagesdosis des Produkts und der Dosis, bei der gegenteilige Effekte aufträten, sei zu gering, um diese für alle Verbraucher auszuschließen. Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können ihn gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Quelle: dpa, Vitaragna im Presseportal

2. August: Decathlon ruft Schwimmringe mit Hängesitz der Marke Nabaiji zurück

Decathlon informiert über den Rückruf von aufblasbaren Schwimmringen mit Hängesitz der Marke Nabaiji. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass sich in sehr seltenen Fällen die Naht zwischen dem aufblasbaren Ring und dem Hängesitz (Textileinsatz) nach und nach lösen kann. Dies kann dazu führen, dass sich der Hängesitz teilweise vom Ring löst, wodurch der Halt des Kindes im Hängesitz nicht mehr vollständig gegeben ist. Betroffen sind Schwimmringe, die zwischen dem 01.01.2021 und dem 03.07.2021 erworben wurden.

Produkt: Schwimmringe mit Hängesitz Marke: Nabaiji Produktreferenz: 8578834 | 8543240 | 8383781 Artikelnummer: 2985107 | 2743975 | 2743975 Kaufdatum: zwischen dem 01.01.2021 und dem 03.07.2021.

Kund:innen können das Produkt einfach in einer Filiale zurückgeben und erhalten den Kaufpreis zurückerstattet.

Quelle:Produktwarnung.eu

30. Juli: Netto Marken-Discount ruft Salami-Käse-Baguette zurück

Das Unternehmen Pe.We. GmbH ruft seinen Artikel "take away Salami-Käse-Baguette, 210 Gramm" zurück. Pe.We. könnte nicht ausschließen, dass in einzelnen Packungen Salmonellen auftreten könnten. Der Verzehr von Salmonellen kann zu Unwohlsein, Durchfall, Erbrechen und Fieber führen. Insbesondere Kinder und immungeschwächte Verbraucher:innen können von den Symptomen betroffen sein. Das Sandwich wurde deutschlandweit in Filialen der Supermarktkette Netto Marken-Disocunt vertrieben. Lediglich in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich Verbraucher:innen keine Sorgen machen. Hier wurde das Baguette nicht angeboten.

Die Produkte wurden umgehend aus dem Handel genommen. Betroffen sind alle Salami-Käse-Baguettes mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 03.08.2021 und der Chargennummer CH428115. Weitere Chargen oder Produkte sind nicht von dem Rückruf betroffen. Kund:innen, welche bereits eines der Baguettes erworben haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbelegs in ihren Einkaufsstätten zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

Quelle:Netto Marken-Discount

29. Juli: "Cahills Irish Porter Cheddar" aufgrund von Listerien zurückgerufen

Die Euroser Diary Group informiert über den Rückruf von Käse der Bezeichnung "Cahills Irish Porter Cheddar". Der betroffene Käse sei mit Listerien verunreinigt und wurde über Käsetheken und vorverpackt in Scheiben geschnitten als SB Ware angeboten. Verbraucher:innen wird geraten, betroffenen Käse zu entsorgen oder in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückzugeben.

Listerien können neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall nach dem Verzehr betroffener Lebensmittel auch nach längerer Inkubationszeit Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen. Hierbei ist insbesondere die Gesundheit von Schwangeren, kleineren Kindern und Immungeschwächten gefährdet. Sollten oben genannte Symptome auftreten, suchen Sie umgehend Ihren Hausarzt auf.

Der Ausbruch der Erkrankung kann bis zu acht Wochen nach Aufnahme der Bakterien erfolgen. Listerien können Blutvergiftungen oder Hirnhautentzündungen verursachen, die mit Antibiotika behandelt werden können, aber dennoch in 30 Prozent der Fälle zum Tode führen.

Besonders bei Schwangeren ist eine Listeriose sehr gefährlich, da sie fatale Folgen für das ungeborene Kind haben kann. Es kann zu Frühgeburt, schweren Schädigungen oder sogar zum Absterben des Fötus kommen. Die Schwangere hingegen bemerkt die Erkrankung oft nicht einmal.

Betroffen sind folgende Produkte:

Cahills Ireland Original Irish Whiskey 200 g EAN: 5390274111768 M.H.D.: 20.09.2021 und 05.10.2021 LOT: 21110 und 21125

Cahills Ireland Original Irish Porter 145 g EAN: 5390274000826 M.H.D.: 26.09.2021 LOT: 21116

Quelle: Produktwarnung.eu

29. Juli: Sesampaste enthält Salmonellen-Erreger und wird zurückgerufen

Die Balanda Deutschland GmbH ruft ihre Tahini Sesampaste zurück. Bei Warenstichproben des Gesundheitsamtes Grevenbroich sowie des Gesundheitsamtes Essen konnten in einigen Flaschen Spuren des Salmonellen Erregers Salmonella Serogruppe C entdeckt werden. Der Verzehr von Salmonellen kann zu Unwohlsein, Durchfall, Erbrechen und Fieber führen. Insbesondere Kinder und immungeschwächte Verbraucher:innen können von den Symptomen betroffen sein. Daher wird der Artikel nun aus dem Verkauf genommen.

Betroffen sind alle Produkte mit der EAN-Kennnummer 8681506261823 und einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 12. Januar 2023. Kund:innen, die eines der betroffenen Produkte bereits erworben haben, können die Sesampaste in der Verkaufsstätte zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.

Quelle: Produktwarnung.eu

28. Juli: Unilever Austria ruft mehrere Chargen Eiscreme der Sorte "Eskimo Happy Rainbow" zurück

Da viele deutsche Verbraucher:innen, die in Grenznähe leben, auch in Österreich einkaufen, bitten wir um Beachtung dieser Meldung. Die Unilever Austria GmbH informiert über den Rückruf einzelner Chargen Eiscreme der Sorte "Eskimo Happy Rainbow" im 5x90ml Multipack.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde in einer Zutat dieses Produkts der Gehalt an Ethylenoxid (ETO) über dem gesetzlich zugelassenen Grenzwert der EU überschritten. Diese Zutat wurde nur in geringer Menge in der Herstellung des oben genannten Produktes verwendet. Der ETO-Gehalt im fertigen Produkt ist damit sehr niedrig. Vorsorglich wurde ein Rückruf der betroffenen Produkte gestartet. Die betroffenen Produktionschargen des Artikels sind zuletzt im Juni 2020 in den Verkauf gelangt. Genauer handelt es sich um das Produkt: Eskimo Happy Rainbow, Inhalt: 5x90ml Multipack, EAN 8711327397224, Chargennummern: L001103M54 mit MHD 07/2021, L001503M54 mit MHD 07/2021, L006603M54 mit MHD 09/2021.

Konsument:innen, die das betroffene Eis gekauft und dieses noch vorrätig haben, werden gebeten, sich mit den Produktdaten und möglichst einem Foto der Verpackung an den Kundenservice zu wenden.

Quelle:Produktwarnungen.eu

28. Juli: Dovgan ruft Halva aus Sonnenblumenkernen zurück

Update – Weiteres MHD hinzugekommen. Die Dovgan GmbH informiert über den Rückruf des Artikels DOVGAN Halva aus Sonnenblumenkernen in der 400g Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum: 29.09.2021 und 22.10.2021. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen einer Laborüberprüfung ein positiver Salmonellenbefund für die Charge mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum festgestellt. Vom Verzehr wird dringend abgeraten.

Quelle:Produktwarnungen.eu

28. Juli: "Borchers Bio Low Carb Mehl" des Herstellers bojati food wird zurückgerufen

Das Bundesamt für Verbraucherschutz (BVL) warnt über das Portal lebensmittelwarnung.de vor dem Artikel "borchers Bio Low Carb Mehl" des Herstellers bojati food GmbH. Als Grund für die – mehr als sparsam gehaltene – Warnung wird angegeben, dass Aflatoxine im Produkt enthalten sein können. Daher sollte vom Verzehr abgesehen werden.

Quelle:Produktwarnungen.eu

27. Juli: Nuii, Milka und Smarties Eiscreme zurückgerufen

Die Froneri Austria GmbH ruft einzelne Chargen seiner Eiscremesorten Nuii, Milka und Smarties zurück. Ein Lieferant des Unternehmens teilte Froneri mit, dass der Gehalt an Ethylenoxid den europäischen Grenzwert überschreitet. Da viele Verbraucher:innen in der Grenzregion zu Österreich leben und im Nachbarland einkaufen, informiert der stern über das mögliche Gesundheitsrisiko, welches durch einen Verzehr dieser Produkte besteht.

Folgende Produkte sind von der Rückruf-Aktion betroffen: Milka Chocolate Hazelnut Stiel (4x100ml) mit den Chargennummern MI106 und MI1107, Milka Mini Stieleis (6x50ml) mit den Chargennummern: MI1081, MI1120, MI1135 und MI1136, Milka Chocolate Vanilla Stieleis (4x100ml) mit den Chargennummern MI0111, MI0112, MI0146, MI0147, MI1112, MI1113 und MI11141, NUII Caramel White Chocolate & Texan Pecan Stieleis (3x90ml) mit der Chargennummer MI1040, NUII Dark Chocolate & Nordic Berry Stieleis (3x90ml) mit den Chargennummern MI1126 und MI0060, NUII Salted Caramel & Australian Macadamia Stieleis (3x90ml) mit der Chargennummer MI1079, NUII Coconut & Indian Mango Stieleis (3x90ml) mit den Chargennummern MI1022 und MI1116, NUII Salted Hazelnut & Tanzanian Coffee Stieleis (3x90ml) mit den Chargennummern MI1081 und MI1080 sowie Smarties Pop-Up Stieleis (5x85ml) mit den Chargennummern AR0189 und AR1113. Kund:innen, welche eines der betroffenen Produkte gekauft haben, erhalten den Kaufpreis bei Rückgabe auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Quelle: Froneri

23. Juli: Tiefkühl-Spinat wegen möglicher Metallspäne zurückgerufen

Die Supermarktkette Rewe hat Rahmspinat der Eigenmarke Beste Wahl zurückgerufen. Betroffen seien 500-Gramm-Packungen mit portioniertem Tiefkühl-Spinat der Sorte "mild gewürzt" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum April 2023, wie am Donnerstag auf dem Verbraucherportal lebensmittelwarnung.de mitgeteilt wurde. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Verpackungen dünne Metallspäne befinden, hieß es zur Begründung.

Betroffen sind den Angaben des Herstellers Ardo zufolge Produkte mit den Chargennummern 141096 und 141097 in allen Bundesländern außer den Stadtstaaten Bremen und Hamburg. Verbraucher:innen wird vom Verzehr des Produkts abgeraten.

Quelle: DPA

23. Juli: Edeka ruft Fertigsalat wegen fehlerhafter Allergenkennzeichnung zurück

Das Unternehmen Gartenfrisch Jung GmbH ruft seinen Artikel "Edeka deli Pulled Pork und Country-Kartoffeln" zurück. Der Fertigsalat wurde in einer 200-Gramm-Schale verkauft. Bei einer Qualitätskontrolle wurde festgestellt, dass geringe Mengen an Senf in der Fleischmarinade enthalten seien können, welche nicht auf der Verpackung ausgezeichnet sind. Dies könnte bei Senfallergikern zu einer allergischen Reaktion führen.

Betroffen sind alle Produkte mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 23.07.2021, 24.07.2021, 26.07.2021 und 27.07.2021. Der Artikel wurde bundesweit in Filialen der Supermarktketten Edeka und Marktkauf vertrieben. Kund:innen, welche einen der Fertigsalate erworben haben, können diesen auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.

Quelle:Produktwarnungen.eu

21. Juli: Mars Austria ruft Snickers Ice Cream, Bounty Ice Cream und Snickers Crisp Ice Cream zurück

Da viele Verbraucher die in Grenznähe leben, auch im Nabarland einkaufen, bitten wir um Beachtung dieser Meldung: Mars Austria ruft Snickers Ice Cream, Bounty Ice Cream und Snickers Crisp Ice Cream – jeweils im 6er-Pack erhältlich – zurück. Gemäß Information durch den Lieferanten enthält eine Zutat, die in geringen Mengen in den Eiscremeprodukten verwendet wird, Ethylenoxid (ETO) in einer Menge, die höher ist als nach EU-Recht zulässig.

Der Verzehr der Eiscremeprodukte ist nicht schädlich. Die Eiscremeprodukte von Mars enthalten nur eine geringe Menge dieser Zutat. Daher ist der ETO-Gehalt im Eiscremeprodukt minimal und liegt weit unter den gesetzlichen Grenzwerten für Europa. Dennoch führt Mars Austria in Zusammenarbeit mit den Lebensmittelsicherheitsbehörden in Österreich einen Rückruf der betroffenen Produkte durch. Diese Situation betrifft sowohl Mars als auch andere Hersteller.

Genauer handelt es sich um die Produkte: Snickers Ice Cream, 6er-Pack EAN Code: 5000159344074 Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.11.2022 / 31.12.2022 / 31.01.2023 / 28.02.2023 / 31.03.2023; Bounty Ice Cream, 6er-Pack EAN Code: 5000159483063 Mindesthaltbarkeitsdatum: 30.04.2022 / 31.12.2022 / 28.02.2023 / 31.03.2023 / 30.04.2023; Snickers Crisp Ice Cream, 6er-Pack EAN Code: 5000159526081 Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.12.2022 / 28.02.2023.

Konsumenten, die im Besitz eines der betroffenen Produkte sind, werden ersucht, das Produkt nicht an den Handel zu retournieren oder an Mars zurückzusenden. Der Kaufpreis wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Quelle: Produktwarnungen.eu

20. Juli: WestfalenLand ruft Rinderhackfleisch via Aldi-Nord und Lidl zurück

WestfalenLand Fleischwaren ruft aktuell die Produkte "Rinderhackfleisch XXL, 800g, Meine Metzgerei" verkauft bei Aldi Nord mit dem Verbrauchsdatum 20.07.2021 und 21.07.2021 sowie den Artikel "Rinderhackfleisch im Schlauchbeutel, 500g, Landjunker" mit dem Verbrauchsdatum 19.07.2021 und 20.07.2021 und "Landjunker Familien-Packung Rinderhackfleisch, 800g" verkauft bei Lidl mit dem Verbrauchsdatum 20.07.2021 zurück. Auf den Artikeln ist das Hersteller-Identitätskennzeichen "DE NW 88888 EG" auf der Unterseite angegeben.

Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den betroffenen Produkten rote Kunststoff Fremdkörper (kleiner als drei Millimeter) enthalten sind. Aufgrund der möglichen Verunreinigung sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt keinesfalls konsumieren.

Die Produkte können in allen Aldi Nord bzw. Lidl Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis ird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Von dem Rückruf sind ausschließlich die oben genannten Produkte mit dem oben genannten Verbrauchsdatum betroffen. Andere bei Aldi Nord und Lidl verkaufte Produkte des Herstellers WestfalenLand Fleischwaren GmbH sind von dem Rückruf nicht betroffen.

Quelle: Produktwarnungen.eu

20. Juli: Valeacell ruft "Alpha-Liponsäure 120 Kapseln" zurück

Valeacell informiert über den Rückruf der Artikel Valeacell – Alpha Liponsäure 120 Kapseln im Kunststoff und Glas Behältnis. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde der EU-Grenzwert an Alpha Liponsäure überschritten. Vor der Einnahme wird daher abgeraten.

Als mögliche Effekte können folgende genannt werden: Bei einer nur wenig höheren Tagesdosis wurde das Auftreten einer Reihe adverser Effekte, darunter auch schwerwiegende adverse Effekte wie die Auslösung von Herzrhythmusstörungen und myokardialer Störungen (Angina pectoris und Myokardinfarkt), Zeichen einer Leberschädigung und das Auftreten eines Insulinautoimmunsyndroms beobachtet

Kunden, die den entsprechenden Artikel online gekauft haben, erhalten eine Gutschrift. Es wird empfohlen, das Produkt nicht weiter zu verzehren und im Hausmüll zu entsorgen.

Quelle: Produktwarnungen.eu

20. Juli: Alvego ruft drei Sorten Algensalat zurück

Die Alvego UG ruft drei Sorten Algensalat im 190 g Glas und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 28.01.2022, 29.01.2022 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein erhöhter Jodgehalt festgestellt, der beim Verzehr zu gesundheitlichen Problemen führen kann. Betroffen sind die Artikel: Roter Algensalat (Nordische Art), Bio Barcode: 8719326472676; Gelber Algensalat (Orientalische Art), Bio Barcode: 8719326472638; Lila Algensalat (Mediterrane Art), Bio Barcode: 8719326472645.

Kunden werden gebeten, das genannte Produkt in die Verkaufsstelle zurückzubringen, in der sie es erworben haben. Der Kaufbetrag wird ihnen bei Vorlage des Produkts auch ohne Kassenbeleg zurückerstattet.

Quelle: Produktwarnungen.eu

20. Juli: Bio Moringa Oleifera ruft Bio Moringa Kapseln zurück

Die Bio Moringa Oleifera GmbH ruft Bio Moringa Kapseln zurück. Der Artikel wurde in Deutschland durch die sanitas GmbH & Co. KG vertrieben. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei der Charge OMLP220033 mit dem MHD 05.08.2023 ein überhöhter Wert an Ethylenoxid festgestellt. Von einem Verzehr wird daher abgeraten! Die Bio Moringa Oleifera GmbH hat die betroffene Ware aus dem Verkehr genommen. Verbraucher können das Produkt, in den jeweiligen Verkaufsstellen gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Quelle: Produktwarnungen.eu

19. Juli: Gesundheitsgefahr durch Nahrungsergänzungsmittel NaturaFit mit Alpha-Liponsäure 300 R

Aufgrund bestehender Gesundheitsgefahr informiert die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen über eine Gesundheitsgefahr des Artikels Nahrungsergänzungsmittel mit Alpha-Liponsäure 300 R (+), hergestellt und in Verkehr gebracht durch die NaturaFit Diätetische Lebensmittelproduktions GmbH. Die aus den Verzehrempfehlungen des Artikels resultierende Tagesdosis überschreitet die sichere tägliche Aufnahmemenge um ein Vielfaches.

Als mögliche Effekte können folgende genannt werden: Bei einer nur wenig höheren Tagesdosis wurde das Auftreten einer Reihe adverser Effekte, darunter auch schwerwiegende adverse Effekte wie die Auslösung von Herzrhythmusstörungen und myokardialer Störungen (Angina pectoris und Myokardinfarkt), Zeichen einer Leberschädigung und das Auftreten eines Insulinautoimmunsyndroms beobachtet. Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, wird empfohlen, das Produkt nicht weiter zu verzehren und im Hausmüll zu entsorgen.

Quelle: Produktwarnungen.eu

19. Juli: Dovgan ruft Halva aus Sonnenblumenkernen zurück

Die Dovgan GmbH informiert über den Rückruf des Artikels DOVGAN Halva aus Sonnenblumenkernen in der 400g Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum: 29.09.2021. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen einer Laborüberprüfung ein positiver Salmonellenbefund für die Charge mit dem untenstehenden Mindesthaltbarkeitsdatum festgestellt. Vom Verzehr wird dringend abgeraten!

Quelle: Produktwarnungen.eu

19. Juli: Crystal Food ruft "Durra Green freekeh" zurück

Aufgrund bestehender Gesundheitsgefahr ruft Crystal Food GmbH den Artikel Durra Green freekeh 450 g, MHD 07/2022 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden in dem Artikel Kunststoffsplitter festgestellt. Aufgrund der möglichen Gefahr von Verletzungen wird vom Verzehr abgeraten. Kunden, die den entsprechenden Artikel gekauft haben, können diesen gegen Erstattung des Kaufpreises selbstverständlich auch ohne Vorlage des Kassenbons in Ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Quelle: Produktwarnungen.eu

15. Juli: Salmonellengefahr – Lidl ruft Gewürz "Kania Majoran gerebelt, 10g" zurück

Der Hersteller TSI Consumer Goods GmbH ruft vorsorglich das Produkt "Kania Majoran gerebelt, 10g" zurück, welches bei Lidl Deutschland verkauft wurde. Betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.2023 und den Losnummern A30 und B30 sowie Produkte mit Mindesthaltbarkeitsdatum 08.2023 und den Losnummern A01, A04, A14, A15, B04, C04.

Im Rahmen von einer Eigenuntersuchung wurden Salmonellen festgestellt. Salmonellen können Auslöser von Magen-/Darmerkrankungen sein. Bei bestimmten Personengruppen (Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren, Senioren und Menschen mit einem geschwächten Abwehrsystem) können ernste Krankheitsverläufe auftreten. Deshalb sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verwenden.

Das betroffene Produkt wurde aus dem Verkauf genommen und kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Quelle: Lidl.de

14. Juli: Kirchner ruft Gewürze "Senfkörner", "Steakhousepfeffer" und "Auftragsgriller Gewürzmischungen" zurück

Die Kirchner Gewürze GmbH informiert über den Rückruf von Gewürzmischungen die Senfkörner enthalten. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden bei den Senfkörnern welche in der Mischung vorhanden sind bei einem Teil der Ursprungscharge Salmonellen festgestellt. Genauer handelt es sich dabei um die Produkte: Auftragsgriller Gewürzmischung (55g, Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2024), Senfkörner (80g, Mindesthaltbarkeitsdatum Ende 2026), Steakhousepfeffer (500g, Mindesthaltbarkeitsdatum Ende 2026).

Quelle: Produktwarnungen.eu

13. Juli: Zeeman ruft Baby-Spielzeughandys zurück

Der Textildiscounter Zeeman meldet den Rückruf von Baby-Spielzeughandys mit der Artikelnummer 71003. Wie das Unternehmen mitteilt, hat sich herausgestellt, dass sich Kleinteile lösen und zu Erstickungsgefahr führen können. Eine Gesundheitsgefahr kann daher nicht ausgeschlossen werden. Der Artikel wurde im Zeitraum von Februar 2021 bis zur dritten Woche im Juni 2021 verkauft. Betroffene Artikel können gegen Kaufpreiserstattung in jeder Zeeman-Filiale zurückgegeben werden.

Quelle: Produktwarnungen.eu

13. Juli: Melchiorsgrund ruft in Hessen "Bio Basilikum-Knoblauch Käse" von tegut zurück

Die Firma Freie Lebens-Studiengemeinschaft für soziale Hygiene e.V., Melchiorsgrund in Schwalmtal-Hopfgarten ruft den Käse "Bio Basilikum-Knoblauch Käse" zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden Shigatoxin-bildenden E. coli (STEC) nachgewiesen. Der betroffene Käse wurde über Filialen der Lebnesmittelkette tegut in Hessen verkauft. Es handelt sich dabei genauer um das Produkt: Bio Basilikum-Knoblauch Käse (Nicht vorverpackt, Verkaufszeitraum vom 19.05.2021 bis einschließlich 07.07.2021) und Bio basilikum-Knoblauchkäse (Vorverpackt, Mindesthaltbarkeitsdatum vom 29.05.2021 bis einschließlich 17.07.2021)

Das Produkt wurde bei tegu gute Lebensmittel GmbH & Co. KG in den folgenden elf Märkten in Hessen vertrieben: 35460 Staufenberg, Porstendorfer Str. 3 63505 Langenselbold, Ringstr. 58 36341 Lauterbach, An der Leimenkaute 3 36037 Fulda, Am Emaillierwerk 1 34212 Melsungen, Kasseler Str. 52 34369 Hofgeismar, Industriestraße 17 34131 Kassel – Marbachshöhe, Ludwig-Erhard-Str. 11 34466 Wolfhagen, Schützeberger Str. 91 34613 Ziegenhain, Ernst-Ihle-Str. 8 36304 Alsfeld, An der Au 10 35037 Marburg – Ketzerbach, Ketzerbach 25-28.

Verbraucher, die betroffenen Käse im o.g. Zeitraum gekauft haben, werden gebeten, diesen nicht zu verzehren.

Quelle: Produktwarnungen.eu

12. Juli: "Joy in a Jar" ruft wegen Vergiftungsgefahr die Sauce Creamy Almond zurück

Das Unternehmen "Joy in a Jar" ruft Creamy Almond Ready to eat vegan Soße zurück, welche über zwei Einzelhandelsverkaufsstellen in Frankfurt am Main und eine Einzelhandelsverkaufsstelle in Berlin sowie online in den Verkauf gebracht wurde. Wie das Unternehmen mitteilt, erfolgte der Nachweis auf Clostridium botulinum. Durch Giftstoffe im Lebensmittel, die von Clostridium-botulinum-Bakterien produziert werden, kann eine schwere Vergiftung (Lebensmittel-Botulismus) ausgelöst werden, welche lebensbedrohlich sein kann. Alle Kunden, die das Produkt online erworben hatten, wurden durch das Unternehmen individuell per E-Mail informiert. Betroffene Produkte dürfen auf keinen Fall konsumiert werden!

Genauer handelt es sich um das Produkt: "Creamy Almond – Ready to eat vegan Soße" (Verpackungseinheit: 300 ml Haltbarkeit: 01.09.2021. Alle Kunden können den Artikel in den Einzelhandelsverkaufsstellen gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Quelle: Produktwarnungen.eu

12. Juli: Aldi-Süd ruft Crane und Walkx Trekkingsandalen zurück

Die Gebra GmbH & Co. KG ruft den Artikel "D/H Trekkingsandale" der Marke "Crane" (Verkauf ab 08.04.2021) und "Outdoor Damen und Herren Trekking Sandalen" der Marke "Walkx" (Verkauf ab 19.04.2021) zurück. Wie mitgeteilt wird, wurde im Rahmen von Untersuchungen ein erhöhter Wert an Chrom(VI) im Leder nachgewiesen. Chrom(VI) kann bei unbeabsichtigtem Kontakt Allergien auslösen. Betroffene Trekkingsandalen können in beliebige Aldi-Süd Filiale zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet.

Quelle: Produktwarnungen.eu

12. Juli: McCain ruft bestimmte Chargen "McCain PomPoms" zurück

Die McCain GmbH informiert über den Rückruf des Artikels "McCain PomPoms" in der 450g Packung mit den Produktionsdaten (Lotcode auf Packungsrückseite) LZ 20,10,2020 14:40 – 16:00 & LZ 21,10,2020 01:30 – 02:10. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass während des Produktionsprozesses metallische Fremdkörper in das Produkt gelangt sein könnten.

Quelle: Produktwarnungen.eu

12. Juli: Flying Tiger ruft "Bananenchips" und "Muesli Mix" zurück

Das Unternehmen Flying Tiger Copenhagen ruft die Artikel "Bananenchips" und "Muesli Mix" zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, besteht der Verdacht, dass Salmonellen enthalten sein können. Betroffen sind die Artikel: Bananenchips (125 Gramm Artikelnummer: 2401418, Batchnummer: 8008634, Mindeshaltbarkeitsdatum: 16.09.21) und Muesli Mix (150 Gramm Artikelnummer: 2401482, 2401563 Batchnummer: 8008911 und 8009035, Mindeshaltbarkeitsdatum: 14.10.21). Die Produkte dürfen nicht verzehrt werden. Kunden können betroffene Artikel in jeder Flying Tiger Copenhagen Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis wird voll erstattet.

Quelle: Produktwarnungen.eu

8. Juli: Omega Pharma ruft "Abtei Magnesium Calcium+ D3" zurück

Omega Pharma Deutschland ruft Magnesium-Calcium Tabletten der Marke Abtei zurück. Bei den Chargen zweier Mindesthaltbarkeitsdaten wurden Spuren der Substanz 2-Chlorethanol festgestellt. Dies ist ein Ausgangsstoff bei der Herstellung von Ethylenoxid, welcher unter Verdacht steht, krebserregend zu sein.

Die Produkte wurden deutschlandweit in Filialen der Supermarktketten Edeka, Rewe und Real sowie bei Rossman und anderen Drogeriehandelsketten verkauft. Es handelt sich um zwei Chargen des Produktes "Abtei Magnesium Clacium + D3" mit den Chargennummern L 9320150 (Mindesthaltbarkeitsdatum: 08/2021) und L 0080520 (Mindesthaltbarkeitsdatum: 02/2022).

Omega Pharma bittet Verbraucher, die Produkte nicht mehr zu verwenden. Kunden, welche die Tabletten bereits erworben haben, können diese auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben und erhalten den vollen Kaufpreis erstattet.

Quelle: Produktwarnungen.eu

7. Juli: Ciloglu ruft nun auch Oliven wegen Schimmelpilzen zurück

Die Ciloglu Handels GmbH ruft verschiedene schwarze Oliven zurück. Die Produkte würden über Schimmelpilze verfügen und wären daher nicht mehr für den Verzehr geeignet. Ciloglu hatte vor einigen Tagen bereits Teigtaschen wegen den selben mikrobiellen und substantiellen Abweichungen aus dem Verkauf genommen.

Betroffen sind die Produkte Schwarze Oliven Mucize 700 Gramm, Schwarze Oliven Mavi (Duble) 700 Gramm, Schwarze Oliven Sari Istanbul 500 Gramm, Schwarze Oliven Gold 700 Gramm, Schwarze Oliven Kupa Uslu 1500 Gramm und Schwarze Oliven Izmir Turuncu 700 Gramm. Kunden, welche eines der Produkte erworben haben, können dies auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

Quelle: Produktwarnungen.eu

6. Juli: Lebensmittelhändler Ciloglu ruft Teigtaschen für Börek zurück

Der Lebensmittelhändler Ciloglu ruft verschiedene Teigprodukte zurück. Weil Schimmelpilze gefunden wurden, seien die Lebensmittel nicht mehr für den Verzehr geeignet, teilte das Unternehmen aus Gärtringen in Baden-Württemberg mit.

Betroffen sind nach Angaben von "Lebensmittelwarnung.de", einem Portal der Bundesländer und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, vom Dienstag alle Bundesländer mit Ausnahme von Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

Es handelt sich um die Produkte "Teigtaschen mit Käsefüllung 300 G" mit Mindesthaltbarkeitsdatum 1. September und 6. August 2021, "Hastel Teigblätter für Börek 400 G" mit Mindesthaltbarkeitsdatum 27. September 2021, "Hastel Yufka Teigblätter für Börek 360 G" mit Mindesthaltbarkeitsdatum 27. September 2021 sowie "Teigblätter für Börek & Baklava 500 G" mit Mindesthaltbarkeitsdatum 16. Februar 2022.

Quelle: DPA

2. Juli: Porsche ruft Taycan zurück

Wegen eines möglichen Verlusts der Antriebskraft ruft Porsche weltweit 43.000 Fahrzeuge des Elektromodells Taycan vorsorglich in die Werkstatt zurück. Bei den betroffenen Fahrzeugen bestehe die Möglichkeit, dass in bestimmten Fällen fälschlicherweise und sporadisch der Antrieb abschalte, teilte die Volkswagen-Tochter am Freitag in Stuttgart mit. Das Fahrzeug könne dann aber ausrollen, der Fahrer kann weiter bremsen. Es sei bisher zu keinen Unfällen oder Sachschäden gekommen.

Der Fehler sei bei der internen Fahrzeugerprobung aufgefallen und bislang nur bei einigen wenigen Autos aufgetreten. In der Werkstatt müssen nach Unternehmensangaben die Software der Leistungselektronik und des Motorsteuergeräts überprüft und aktualisiert werden. In Deutschland werden etwa 3400 Autos zurückgerufen.

Von der Aktion des Sportwagenbauers sind Fahrzeuge des Typs Taycan und Taycan Cross Turismo der Modelljahre 2020 bis 2021 betroffen. Inzwischen sei der Fehler behoben worden. Der Taycan war der erste E-Porsche, er wurde erstmals im September 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Quelle: DPA

24. Juni: Eisenbahnset für Kinder von Zeeman zurückgerufen

Der Discounter Zeeman ruft ein Holzeisenbahnset für Kinder zurück. Bei dem Spielzeug können sich Kleinteile lösen, wodurch Erstickungsgefahr besteht.

Betroffen sind alle Produkte mit der Artikelnummer 71011, welche im Zeitraum zwischen November 2020 und Juni 2021 verkauft wurden. Das Holzeisenbahnset kann in jeder Zeeman-Filiale zurückgegeben werden. Die Kunden erhalten auch ohne Vorlage des Kaufbelegs ihr Geld zurück.

Quelle: Zeeman

23. Juni: Kaufland ruft "Kinderschaukel 3 in 1" wegen Bruchgefahr zurück

Kaufland informiert über den Rückruf des Artikels "Kinderschaukel 3 In 1". Wie das Unternehmen mitteilt, können bei dem betroffenen Artikel unter Umständen die Clips des Mittelstücks (siehe Markierungen Artikelfoto) brechen, wobei Kleinkinder (6 bis 36 Monate) durchrutschen und sich verletzen können.

Aus diesem Grund sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und den betroffenen Artikel nicht weiter verwenden. Kaufland hat sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen. Das Produkt kann in allen Kaufland-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Quelle: Produktwarnung.eu

23. Juni: Hochzeits-Ohrringe von Tedi wegen Allergiegefahr zurückgerufen

Die Non-Food Geschäfts-Kette Tedi ruft Hochzeits-Ohrringe zurück. Produkttests wiesen erhöhte Nickelwerte nach. Nickel kann Allergien auslösen, deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Ohrringe abgeraten.

Die Hochzeits-Ohrringe von Tedi © Tedi GmbH

Quelle: Tedi

22. Juni: Nudelsoßen von Kania wegen Bleibelastung zurückgerufen

Lidl warnt vor dem Verzehr mehrerer Soßenprodukte des Herstellers Haco aufgrund von Bleibelastung der enthaltenen Zwiebeln. Wie der Discounter am Dienstag mitteilte sind Nudelsoßen der Marke Kania Fix betroffen. Blei kann gesundheitsgefährdend sein.

Betroffen sind folgende Produkte: Kania Fix Nudel-Schinken Gratin, 30g MHD: 06.09.2022, Kania Fix Nudel-Schinken Gratin, 28g MHD: 06.11.2022 – 04.01.2023 – 31.01.2023 – 21.02.2023, Kania Fix Bolognese, 41g MHD: 09.10.2022, Kania Fix Bolognese, 38g MHD: 02.11.2022 – 14.11.2022 – 12.01.2023 – 15.02.2023, Kania Fix für Lasagne, 54g MHD: 01.01.2023 – 25.01.2023 – 12.02.2023. Die Produkte können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Quelle: lidl.de

21. Juni: Pizza-Tomaten wegen möglicher Gesundheitsgefährdung zurückgerufen

Die Paul M. Müller GmbH ruft ihren Artikel "Adria Pizza-Tomaten (Polpa di Pomodoro)" zurück. Bei einer Qualitätskontrolle konnte festgestellt werden, dass sich vereinzelt Lack im Inneren der Konserven gelöst hat. Dies kann beim Erhitzen zu thermischen Reaktionen führen. Die betroffene Charge wurde aus dem Verkauf genommen, da eine Gefahr für die Gesundheit der Konsumenten besteht.

Betroffen sind alle Konservendosen mit einem Inhalt von 4250 Milliliter und einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 31.08.2022. Der Artikel trägt die Chargennummer SI LJ 240 und die EAN 4003735770367. Kunden, welche eine der Konservendosen erworben haben, können diese im jeweiligen Markt zurückgeben und erhalten den Kaufpreis erstattet.

Quelle:Produktwarnung.eu

17. Juni: Dräger ruft USB-C Ladekabel des Dreamguard 3-in-1 Babyphone zurück

Als Vorsichtsmaßnahme ruft Dräger das im Lieferumfang enthaltene USB-C Ladekabel des Dreamguard® 3-in-1 Babyphone mit Atemüberwachung zurück. Das Ladekabel kann nach Angaben des Unternehmens in seltenen Fällen überhitzen und eine Brandgefahr mit sich bringen. Betroffen sind die Ladekabel der Geräte, welche bis einschließlich März 2021 verkauft wurden.

Alle Kunden können ein neues USB-C Ladekabel kostenlos über das Formular der eigens eingerichteten Internetseite anfordern. Die Zusendung des neuen Kabels erfolgt schnellstmöglich. Das gebrauchte Kabel sollte nicht mehr verwendet und fachgerecht entsorgt werden.

Quelle:draeger-digital

17. Juni: Rückruf von Mogami-Kindersandalen der Marke Birkenstock

Die Birkenstock Global Sales GmbH informiert über den Rückruf des Kinderschuhmodells Mogami. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde bei Qualitätskontrollen festgestellt, dass es beim Modell Mogami bei starker Belastung des Fersenriemens in seltenen Fällen zur Ablösung der Niete kommen kann. Betroffen sind die Produkte Mogami Kids BF Icy Acid Lime Black, Mogami Kids BF Icy Active Red Black, Mogami Kids BF Black Black, Mogami Kids BF Icy Bright Violet Pink, Mogami Kids BF Carbone Navy, Mogami Kids BF Desert Soil Camo Khaki, Mogami BF Icy BTS Purple Fog Violet, Mogami Kids BF Icy Purple Fog Pink, Mogami BF Icy BTS Blue Lime Black und Mogami Kids BF Icy Ultrablue Black.

Für Kleinkinder (0-3 Jahre) bestehe dadurch ein mögliches Gesundheitsrisiko, da ein Verschlucken oder Einatmen dieses Kleinteils nicht gänzlich auszuschließen sei, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Kunden sollten auch Sandalen dieses Modells ab Schuhgröße 28 auf einen etwaigen Mangel überprüfen, rät das Unternehmen. Birkenstock hat angekündigt, die Produkte auf freiwilliger Basis kostenfrei zurückzunehmen.

Quelle: Produktwarnung.eu

14. Juni: Rückruf von Disneys Baby-Schlafanzügen

Das europäische Schnellwarnsystem RAPEX informiert über den Rückruf von "Disney Baby" Baby-Schlafanzügen aufgrund von erhöhten Nickelwerten. Nickel kann allergische Reaktionen bei direktem und längerem Kontakt auf der Haut auslösen. Von der weiteren Verwendung des Schlafanzuges wird daher abgeraten.

Bei dem Schlafanzug handelt es sich um einen Schlafoverall in der Größe 62/68 mit dem Strichcode 5 706323 291303. Das Produkt wurde ausschließlich online vertrieben. Über eine Erstattung des Kaufpreises ist bisher nichts bekannt.

Quelle: Produktwarnung.eu

14. Juni: Textildiscounter Zeeman ruft Armbänder zurück

Der Textildiscounter Zeeman informiert über den Rückruf einiger Modeschmuck Armbänder. Die Armbänder mit der Artikelnummer 17930 können einen zu hohen Cadmiumwert enthalten. Der Kontakt mit Cadmium kann Folgen für die körperliche Gesundheit haben.

Der Artikel wurde im Zeitraum Juli 2018 bis Juni 2021 für einen Preis in Höhe von 1,49 Euro verkauft. Kunden, welche die Armbänder erworben haben, können die betroffenen Artikel in allen Zeeman-Filialen zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Quelle: Produktwarnung.eu

10. Juni: Drogeriekette Müller ruft Babywippe von Fisher-Price zurück

Die Drogeriekette Müller informiert über den Rückruf einer elektronischen Wippe für Kleinkinder. Es besteht eine schwerwiegende Verletzungsgefahr. Bei dem Produkt handelt es sich um die "Fisher Price GWD46 Glider Smart Connect" mit der EAN-Nummer 887961938418. Laut Ruhr24 sollen zwischen August 2019 und Februar 2020 vier Kleinkinder bei der Benutzung gestorben sein.

Müller rät die Nutzung des Artikels umgehend einzustellen. Das Produkt kann in allen Müller Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorzeigen des Belegs vollständig zurückerstattet.

Quelle:Müller

7. Juni: Bärchen-Wurst von Reinert zurückgerufen

Das Unternehmen The Family Butchers Germany GmbH ruft seine Produkte Reinert Bärchen-Wurst Mortadella und Reinert Bärchen Geflügel-Wurst zurück. Bei einer Qualitätskontrolle wurde festgestellt, dass sich geringfügige Mengen an Metallstaub auf den Produkten befinden können. Das Unternehmen begründete dies mit einem Maschinendefekt.

Betroffen sind alle Verpackungen der Bärchen-Wurst Mortadella mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 05.07.2021 und alle Bärchen Geflügel-Würste mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum bis zum 01.07.2021. Die Produkte können in allen Einkaufsstätten zurückgegeben werden. Kunden erhalten den Kaufpreis zurückerstattet.

Quelle: The Family Butchers

3. Juni: Primark ruft Stifte wegen erhöhtem Benzylalkohol-Gehalt zurück

Der Textildiscounter Primark informiert über den Rückruf der Kindermalstifte "Scented Stamper Pens 8 Pack". In einem der acht Stifte wurde der gesetzlich festgelegte Grenzwert für Benzylakohol überschritten. Der Kontakt mit dem Stift kann zu allergischen Reaktionen führen.

Die Stifte tragen die Artikelnummer 97997 und wurden seit dem 10. Januar 2019 verkauft. Das Produkt kann in allen Primark-Filialen zurückgegeben werden. Die Kunden erhalten auch ohne Vorlage des Kassenbelegs den Kaufpreis zurückerstattet.

Quelle: Primark

3. Juni: Bausch+Lomb ruft Kontaktlinsenlösungen zurück

Das Unternehmen Bausch+Lomb ruft verschiedene Chargen von Kontaktlinsenlösungen, augenspülender und augenbefeuchtender Produkte zurück. Der Rückruf erfolgt aufgrund eines Problems im Sterilisationsprozess von Flaschen, Stopfen und Deckeln, welcher von einem Drittlieferanten in Mailand durchgeführt wurde. Die Produkte wurden sowohl in Apotheken als auch bei Einzelhändlern angeboten. Kunden, welche eines der Produkte erworben haben, wird von einer weiteren Nutzung abgeraten.

Betroffen sind bestimmte Chargen von "Biotrue All-in-one", "ReNu MPS Sensitive Eyes", "ReNu MultiPlus Fresh Lens Comfort", "Boston Advance Cleaner, Boston Advance Conditioner", "Boston Simplus", "Sensitive Eyes Kochsalzlösung", "EasySept", "Ophtaxia Augenspüllösung" und "Sensitive Eyes Augenbefeuchtungslösung". Jedes der betroffenen Produkte hat ein Verfallsdatum zwischen Mai 2021 und Februar 2024.

Quelle: Bausch+Lomb

28. Mai: Gesundheitsgefahr − Breathe Solutions "Relax Me" CBD-Öl zurückgerufen

Die Breathe Solutions GmbH informiert über den Rückruf des Artikels CBD-Öl 15% "Relax Me". Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein erhöhter Delta-9-Tetrahydrocannabinol-Gehalt festgestellt, wodurch es zu gesundheitsschädlichen Wirkungen kommen kann. Daher darf das betroffene Produkt nicht als Lebensmittel verwendet werden, sondern nur als Aroma Öl. Der Verzehr des Produktes kann zu gesundheitlichen Problemen führen.

Quelle: Produktwarnung.eu

28. Mai: Erhardt Tafelmeerrettich Demeter zurückgerufen

Die Erhardt GmbH & Co. KG informiert in Abstimmung mit den zuständigen Behörden über den Rückruf des Produktes Tafelmeerrettich Demeter der Marke "Erhardt würzig scharf pikant". Wie das Unternehmen mitteilt, könnte sich darin ein scharfkantiger Fremdkörper befinden. Es wird von einem Verzehr abgeraten.

Quelle: Produktwarnung.eu

26. Mai: Bundesamt warnt vor Verzehr einer Paprikasalami

In einer bei der Handelskette Globus angebotenen Wurst der Marke "Jeden Tag" ist nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) das Bakterium enterohämorrhagische E.coli (STEC) nachgewiesen worden. In einer Charge der 200-Gramm-Packung der Paprikasalami sei dies bei einer Routinekontrolle gefunden worden. Die Warnung betreffe Wurst mit der Chargennummer 1104 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29. Mai 2021. Als Hersteller der Wurst nennt das Bundesamt die Zentrale Handelsgesellschaft mbH Offenburg (ZHG).

Vertrieben wurde die Wurst nach Angaben des Bundesamtes in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. In einer Mitteilung beruft sich das Unternehmen auf das Robert Koch-Institut (RKI) und gibt als mögliche gesundheitliche Folgen unter anderem Durchfall und Bauchkrämpfen an. "Insbesondere Säuglinge, Kleinkinder, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit blutigen Durchfällen entwickeln", heißt es.

Das betroffene Produkt werde sofort aus dem Warenbestand genommen. Kunden, die die Wurst bereits gekauft haben, werden gebeten, diese zu entsorgen oder in den Einkaufsmarkt zurück zu bringen. Der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbeleg erstattet.

Quelle: DPA

21. Mai: Sandalen der Marke Elefanten bei Deichmann und MyShoes zurückgerufen

Die Einzelhandelskette Deichmann informiert über den Rückruf einer Sandale für Mädchen der Marke Elefanten. In der Sandale wurde ein erhöhter Gehalt an Chrom VI festgestellt. Der Stoff ist Bestandteil vieler Farbmittel für Textilien und Lederwaren. In Kontakt mit der Haut kann er zu starken allergischen Reaktion führen.

Betroffen sind Sandalen in der Größe 28, welche mit der Deichmann Artikelnummer 1.440.4820 oder der MyShoes Artikelnummer 1416105 ausgezeichnet sind. Kunden, die die Sandalen erworben haben, sollen die Schuhe zurücksenden oder in einer Deichmann- oder MyShoes-Filiale zurückzugeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

Quelle:Deichmann

18. Mai: Ikea ruft Heroisk oder Talrika Teller, Schüsseln und Becher zurück

Das schwedische Möbelhaus Ikea bittet alle Kunden, die Teller, Schüsseln oder Bechermit den Produktnamen Heroisk und Talrika gekauft haben, diese nicht mehr zu verwenden. Wie das Unternehmen mitteilt, können diese zu Bruch gehen und in Verbindung mit heißen Lebensmitteln möglicherweise zu Verbrennungen führen.

Quelle: Produktwarnung.eu

17. Mai: Continental tauscht PKW Reifen der Marken Continental und General Tire aus

Continental hat den freiwilligen Austausch von insgesamt 822 Pkw-Reifen veranlasst. Das Unternehmen teilte mit, dass vier der Reifen einen Defekt aufweisen könnten. So könnte es bei den betroffenen Modellen zu einem plötzlichem Luftverlust oder einer Gürtelkantentrennung kommen. Bisher gibt es keine Meldungen zu einem Unfall aufgrund des Defekts.

Betroffen ist das Modell "PremiumContact 6 SSR* 315/35 R22 111Y XL" der Marke Continental mit der DOT Seriennummer A3RR D7VC 5118 und der Reifenformnummer 416190 sowie der Reifen "Grabber AT³ LT235/85 R16 120/116 S" der Marke General Tire mit der DOT Seriennummer A30R HMRA 0819 und der Reifenformnummer 416165. Die Modelle wurden in Deutschland, Österreich, Großbritannien, den Niederlanden und Spanien vertrieben. Betroffene Reifen können kostenlos beim ursprünglichen Händler ersetzt werden.

Quelle: Continental

12. Mai: Angelspiel von Zeeman zurückgerufen

Der Textildiscounter Zeeman ruft ein Angelspiel aus Holz mit der Artikelnummer 68201 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, hat sich herausgestellt, dass sich Kleinteile lösen können. Wenn diese von Kleinkindern in den Mund genommen und verschluckt werden, besteht schlimmstenfalls Erstickungsgefahr. Eine Gesundheitsgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Quelle:produktwarnung.eu

10. Mai: Verschiedene Produkte der Marke Bratmaxe zurückgerufen

Die Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH ruft verschiedene Produkte der Marke Bratmaxe zurück. Dabei handelt es sich um die Bratwürste "Bratmaxe 8+1 Stück", "Bratmaxe 12 Kleine", "Bratmaxe Geflügel, 5 Stück", "Bratmaxe Geflügel, 8+1 Stück", "Bratmaxe Würzgriller" und "Bratmaxe Mediterran" mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum im Zeitraum zwischen dem 30.6. und dem 14.07.2021. Aufgrund eines technischen Defekts in einem Kühlraum ist nicht auszuschließen, dass es bei vorgenannten Produkten vereinzelt zu geschmacklichen Abweichungen kommen kann.

Betroffene Würstchen sind an einem bitteren Geschmack erkennbar. Die genannten Produkte sind nicht zum Verzehr geeignet. Eine Gesundheitsgefährdung ist nach Unternehmensangaben aufgrund des bitteren Geschmacks und der sehr geringen eingetragenen Menge auszuschließen. Kunden, die eines der Produkte mit einem der genannten Mindesthaltbarkeitsdaten bereits gekauft haben, können dieses zurückgeben und erhalten den Kaufpreis, auch ohne Vorlage des Kassenbons, erstattet.

Quelle: produktwarnung.eu

3. Mai: Walkx Baby Krabbelschuhe von Aldi Nord zurückgerufen

Aldi Nord ruft Walkx Baby Krabbelschuhe des Lieferanten Grohmann Schuhimport GmbH zurück, da bei diesen ein erhöhter Chrom-VI-Gehalt in der Außensohle und dem angebrachten Lederpatch nachgewiesen wurde. Das Produkt wurde in einer Aktion am 11. Februar 2021 bei Aldi Nord gehandelt. Betroffene können den Artikel in allen Aldi-Nord- Filialen, gegen Rückerstattung des Kaufpreises, zurückgeben. Andere Artikel der Marke Walkx sowie andere an Aldi Nord gelieferte Artikel des Lieferanten "Grohmann Schuhimport GmbH" sind nicht betroffen.

Quelle:aldi-nord.de

3. Mai: Alete Babynahrung wegen fehlerhafter Allergenkennzeichnung zurückgerufen

Das Unternehmen Humana Vertriebs GmbH muss seinen Artikel "Alete bewusst 'Spinat Käse Risotto'" zurückrufen. Eine Charge wurde aufgrund eines technischen Fehlers mit einem falschen Etikett ausgezeichnet. Statt dem ausgezeichneten Risotto, enthalten die Gläser das Menü "Gemüse mit Spaghetti und Pute". Betroffen sind alle 250 Gramm Gläschen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Dezember 2022 und der Chargennummer L0339.

Aufgrund der irrtümlichen Etikettierung kann es bei Personen mit Unverträglichkeiten gegen Gluten, Hühnereiweiß und Sellerie zu allergischen Reaktionen kommen. Kunden, welche das betroffene Produkt erworben haben, können die Babynahrung in allen Verkaufsstätten ohne Vorlage des Kaufbelegs zurückgeben und bekommen den Einkaufspreis erstattet. Gläser aller anderer Chargen sind nicht von dem Rückruf betroffen und uneingeschränkt verzehrbar.

Quelle: Ökotest.de

3. Mai: Villeroy & Boch Platzsets zurückgerufen

Villeroy & Boch muss zwei seiner Bamboo Platzsets zurückrufen. Das Unternehmen teilt mit, dass die Sets in den Farben Dunkelgrün und Braun den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert für Azo-Farbstoffe überschreiten. Die betroffenen Produkte sollten nicht weiter benutzt und schnellstmöglich zurückgegeben werden.

Betroffen sind alle dunkelgrünen und braunen "Villeroy & Boch Essentials Bamboo Platzsets" mit den Artikelnummern 3590400005 und 3590400009. Die Sets aus Bambus und Baumwolle wurden bis März 2021 verkauft. Kunden, welche ein Set erworben haben, erhalten den Kaufpreis bei Rückgabe in allen Villeroy & Boch Verkaufsstellen erstattet. Auch eine Einsendung per Post ist möglich.

Quelle:Produktwarnung.eu

30. April: Jollyroom informiert über Sicherheitsmängel an Kinder-Hochstühlen

Das Unternehmen Jollyroom GmbH ruft seinen Artikel "JLY Hochstuhl & JLY Tablett für Hochstuhl" zurück. Interne Tests hätten ergeben, dass bei den Hochsitzen ein erhöhtes Sicherheitsrisiko besteht. Kinder könnten bei der Benutzung herausfallen und sich schwer verletzen.

Betroffen sind alle Hochstühle mit den Artikelnummern 10065231, 10065232, 10065233, 10065234, 10065235, 10065544, 10065545, 10065546, 10065547 oder 10065548. Jollyroom rät daher dringlich von der Benutzung ab. Alle Käufer wurden per E-Mail informiert. Kunden, die ihren Stuhl in der Zwischenzeit verkauf oder weitergegeben haben, wurden auf diesem Weg gebeten, die jetzigen Nutzer über die Sicherheitsmängel zu informieren. Alle Kunden können sich unter der Telefonnummer +49 (0)40 2999 7999 an den Kundenservice der Jollyroom GmbH wenden.

Quelle: Jollyroom GmbH

30. April: Vegane Schoko Herzen überschreiten Gluten-Grenzwert

Die Firma Biovegan ruft mehrere Chargen des Artikels "Biovegan Schoko Herzen – crispy-schokolodig" zurück. Die Schokoladen Dragees überschreiten laut Angaben des Unternehmens den Grenzwert für Gluten. Das Produkt wurde als glutenfrei ausgezeichnet.

Betroffen sind die Produkte mit den Chargennummern 190091001, 190124301, 190109101, 200017001, 200041001 und 200054901. Alle Produkte sind mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 31.10.2021 und dem 31.05.2022 ausgezeichnet. Biovegan empfiehlt Kunden auf der Rückseite der Verpackung nach der Cargennummer zu suchen und das Produkt in einem der betroffenen Fälle zur Verkaufsstelle zurückzubringen. Über eine mögliche Erstattung des Kaufpreises machte das Unternehmen keine Angaben.

Quelle: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit

30. April: Decathlon muss Neoprenanzugsreiniger zurückrufen

Die Einzelhandelskette Decathlon ruft einen Neoprenreiniger der Marke Surfsystem zurück. Auf dem Flaschenetikett des Reinigers fehlten die gesetzlich vorgeschriebenen Gefahrenhinweise in Verbindung mit der Produktklassifikation.

Betroffen sind alle Produkte, welche am oder nach dem 01. Januar 2019 gekauft wurden und unter der Produktreferenz 8535520, sowie der Artikelnummer 2740469 laufen. Kunden können das Shampoo für Neoprenanzüge in allen Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Quelle: Decathlon

26. April: Stromschlaggefahr – Keramik Lichtschalter von Zara Home zurückgerufen

Die Modehauskette Zara ruft einen Lichtschalter der Marke Zara Home zurück. Die Keramikschalter in den Farben schwarz und weiß mit den Referenznummern 9330/047/800 und 9330/047/251 können aufgrund eines Konstruktionsfehlers Stromschläge verursachen.

Wegen der Gefahr für die Gesundheit sollten bereits montierte Schalter wenn möglich von einem Experten demontiert werden. In jedem Fall gilt, dass der betroffene Stromkreis bei der Demontage abgeschaltet sein muss. Kunden, welche einen Schalter erworben haben, können sich beim Kundendienst von Zara über eine mögliche Rückgabe informieren. Die Telefonnummer lautet: 0800 5891603.

Quelle:Zara

22. April: Weleda nimmt "Skin Food Body Butter" wegen Glassplitter aus dem Handel

Das Naturkosmetikunternehmen Weleda ruft eine Charge seiner "Skin Food Body Butter" zurück. In zwei Tiegeln der Creme wurden Glassplitter gefunden. Um Verletzungen vorzubeugen nimmt Weleda nun alle Produkte mit der Chargennummer G0613 aus dem Handel.

Kunden, welche ein Creme mit dieser Chargennummer erworben haben, können diese an dem Ort zurückgeben, an dem sie gekauft wurde und erhalten den Kaufpreis vollständig erstattet. Die Chargennummer befindet sich auf der Unterseite des Tiegels.

Quelle: Produktwarnung.eu

21. April: Salmonellen in Schokoladenzutat – Davert muss Bio-Porridge zurückrufen

Das Unternehmen Midsona Deutschland GmbH ruft eines seiner Produkte zurück. Im Schokoladen-Porridge der Marke Davert wurden nachweislich Spuren von Salmonellen gefunden. Der Verzehr der Bakterien kann zu Unwohlsein, Durchfall und Fieber führen.

Betroffen sind alle Produkte des "Davert Porridge-Cup Schokolade mit Kakao Nibs", welche mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 01.03. oder 26.04.2022 ausgezeichnet sind. Das Produkt läuft unter der Artikelnummer 63610 und beinhaltet 65 Gramm. Kunden wird sowohl mit als auch ohne Vorlage des Kassenbelegs ihr Geld zurückerstattet.

Quelle: Produktwarnung.eu

21. April: Tomaten-Basilikum-Streichcreme von Rossmann zurückgerufen

Die Drogeriemarktkette Rossmann ruft den hauseigenen Artikel "enerBiO Tomate Basilikum Streichcreme" zurück. Der Aufstrich könnte in einigen Fällen falsch ausgelobt sein. So kann sich in den Gläsern mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 13.07.22 L09 ECPB, 13.07.22 L10 ECPB und 13.07.22 L11 ECPB fälschlicherweise das Produkt "enerBiO Streichcreme mit Paprika und Cashewkernen" befinden.

Insbesondere Konsumenten mit einer Allergie gegen Cashewkerne sollten von einem Verzehr der Streichcreme absehen. Für Nicht-Allergiker ist das Produkt unbedenklich. Betroffene Gläser können in allen Rossmann Filialen gegen die Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden.

Quelle: Rossmann

15. April: Bio-Müsli von Netto zurückgerufen

Das Unternehmen DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland muss seinen Artikel "BioBio Basis Müsli 5-Korn Mix in der 750-Gramm Packung" aus dem Verkauf ziehen. In Proben des Müslis wurden Rückstände von Ethylenoxid in Sesamsamen nachgewiesen. Das Gas ist giftig und ruft gegebenenfalls Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit hervor.

Betroffen sind die Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 25.08. und 16.09.2021. Das Müsli wurde bundesweit in Filialen der Supermarktkette Netto Marken-Discount vertrieben. Das Unternehmen hat die entsprechenden Produkte aus dem Verkauf genommen. Auch ohne Vorlage eines Kassenbelegs bekommen Kunden, welche das Müsli gekauft haben, den vollen Kaufpreis erstattet.

Quelle: Netto Marken-Discount

15. April: Lebensgefahr – Chiccos Autositz für Kinder löst sich bei plötzlichem Bremsen

Die Firma Chicco ruft ein bestimmtes Teil seines Kindersitzes "Chicco Kiros" zurück. Bei dem Gegenstand handelt es sich um das Kupplungssystem "Kiros i-Size Base", welches sich zwischen Basis und Autositz befindet. Ein Crashtest der Stiftung Warentest hatte ergeben, dass das Kupplungssystem teilweise nicht funktioniert, was im Falle eines Unfalls oder plötzlichem Bremsen zu schweren Verletzungen führen kann.

Betroffen sind alle Produkte mit der Homologationsnummer 030059 und einem Produktionsdatum im Zeitraum vom 19. November bis zum 23. November 2019. Der Kindersitz wurde zwischen Juni 2020 und April 2021 verkauft. Kunden wird geraten, die Basis nicht mehr zu verwenden und den Kundenservice der Firma Chicco für eine Rückerstattung des Kaufpreises zu kontaktieren.

Quelle:Produktwarnungen.eu

12. April: Unilever ruft vegetarischen Burger zurück

Unilever ruft den "Hack-Selig Burger" der beliebten Artikelreihe "The Vegetarian Butcher" in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurück. Die Burger-Patties können aufgrund eines Produktionsfehlers kleine Kunststoffteile enthalten. Diese könnten zu Verletzungen im Mund- und Rachenbereich führen. Betroffen sind die Burger mit den Vebrauchdaten vom 16. oder 21. April diesen Jahres und Produktionschargen beginnend mit 1078 und 1083.

Unilever hat die bisher nicht verkauften Produkte aus den Märkten entfernen lassen. Kunden, die betroffene Hack-Selig Burger bereits gekauft haben, können sich für eine Kostenrückerstattung an den Konsumentenservice des "Vegetarian Butchers" wenden.

Quelle: Unilever

8. April: Opel ruft Corsa zurück

Opel ruft weltweit knapp 93.000 Autos der Modellreihe Corsa und Corsa-E in die Werkstätten. Der Grund: Wegen einer fehlenden Masseanbindung könnte der Seitenairbag ohne Grund auslösen. Wie das Portal "Kfz-Rueckrufe.de" mit Bezug auf einen Opel-Sprecher berichtet, sei der Werkstattaufenthalt für die Betroffenen kostenfrei und nehme eine halbe Stunde in Anspruch. Betroffen sind Autos der Baujahre 2019 bis 2021.

Quelle:"Kfz-Rueckrufe.de"

7. April: Metallische Fremdkörper in Edekas Rostbratwurst – Rückruf gestartet

Wie die Supermarktkette Edeka mitteilt, wird die "Gut&Günstig Rostbratwurst" in der 540-Gramm Packung zurückgerufen. Edeka kann nicht ausschließen, dass sich metallische Fremdkörper in den einzelnen Würsten befinden. Betroffen sind die Packungen mit einem Haltbarkeitsdatum vom 22. April diesen Jahres, der Losnummer 210323 und der Veterinärkontrollnummer DE MV 11001 EG.

Die Rostbratwurst war in Edeka-Märkten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Teilen von Brandenburg erhältlich. Mittlerweile wurde alle betroffenen Produkte aus dem Verkauf genommen. Kunden, welche die Rostbratwurst bereits gekauft haben, bekommen den Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Quelle:Produktwarnungen.eu

30. März: Glassplitter enthalten – Snacktomaten von Rewe und Penny zurückgerufen

In Snacktomaten der Supermarktketten Rewe und Penny können sich kleine, spitze Glasfremdkörper befinden. Die vertreibende Firma K. Iraklidis & Söhne AG, Griechenland Korinos informiert daher über den Rückruf der Produkte "Rewe Beste Wahl Snacktomaten mit Meersalz, 150 Gramm", "Rewe Beste Wahl Snacktomaten mit Kräutern, 150 Gramm" und "Orto Mio Snacktomaten mit Meersalz, 150 Gramm" aller Mindesthaltbarkeitsdaten.

Rewe und Penny haben alle Produkte aus dem Verkauf genommen, da eine Verletzungsgefahr besteht. Kunden können Produkte in ihrem jeweiligen Markt auch ohne Vorzeigen eines Kassenbons zurückgeben.

Quelle: "Produktwarnungen.eu"

30. März: TK Maxx ruft Lederhandschuhe für Damen zurück

Die Einzelhandelskette TK Maxx informiert ihre Kunden über einen Rückruf von roten Damen-Lederhandschuhen der Marke Ashwood. Die Handschuhe mit der Style-Nummer 071858 wiesen erhöhte Chrom-VI Werte auf. Dies kann zu allergischen Reaktionen führen.

Die Handschuhe waren zwischen November 2020 und Dezember 2020 deutschlandweit in einzelnen TK Maxx-Filialen erhältlich. Das Unternehmen bittet darum, die Verwendung einzustellen und die Handschuhe zurückzubringen. Auch ohne Vorlage eines Kaufbeleges wird der Preis erstattet.

Quelle:Produktwarnungen.eu

30. März: Markengetränke Schwollen ruft Mineralwasser zurück

Die Markengetränke Schwollen GmbH ruft den Artikel "Berg Quelle Medium" in der Mehrweg-Glasflasche 0,75 Liter mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 09.03.23 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, ist nicht auszuschließen, dass Flaschen vereinzelt mit Rückständen von Lösemitteln verunreinigt sind, die sich in Geruchs- und Geschmacksabweichungen äußern können. Das Trinken dieses Wassers kann zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen führen. Vom Verzehr des betroffenen Produktes wird daher abgeraten. Kunden, die von dem Wasser getrunken haben und an den genannten Symptomen leiden, sollten ihren Arzt konsultieren und auf den Verzehr des Wassers hinweisen. Der Artikel wurde vorwiegend in Rheinland-Pfalz, Saarland, NRW, Hessen und Baden-Württemberg vertrieben.

Kunden, die das Mineralwasser bereits gekauft haben, können dies in ihren Einkaufsstätten zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

Quelle: "Produktwarnung.eu"

25. März: Tiefkühl-Beerenmischung von Edeka zurückgerufen

Die Supermarktkette Edeka ruft die Tiefkühl-Beerenmischung mit Sauerkirschen der hauseigenen Marke Gut und Günstig zurück. Edeka habe bei Proben festgestellt, dass sich spitze metallische Fremdkörper in den Packungen befinden könnten. Betroffen sind die Produkte mit den Mindesthaltbarkeitsdaten vom 19.10.2022, 30.10.2022, 19.11.2022, 03.12.2022 und 07.01.2023.

Die tiefgekühlten Beeren wurden vorwiegend in Edeka und Marktkauf-Filialen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen vertrieben. Aufgrund von Verletzungsgefahr wurden die Artikel aus dem Verkauf genommen. Kunden erhalten ohne Vorlage des Kaufbelegs eine vollständige Erstattung des Preises.

Quelle: Produktwarnungen.eu

24. März: Jako-o ruft Bauernhof-Spieltrainer zurück

Der Spielwarenhersteller Jako-o ruft den Artikel "Spieltrainer Bauernhof aufgrund von leicht verschluckbaren Kleinteilen zurück. Das Unternehmen teilte die Kundenerfahrungen, dass sich die Spielelemente von Schwein und Schaf zu leicht vom Gesamtkonstrukt lösten. Die Kleinteile waren frei zugänglich und stellten eine Erstickungsgefahr für Kleinkinder dar.

Jako-o ruft seine Kunden auf, das Produkt mit der Artikelnummer 373-241 nicht mehr zu benutzen. Der Bauernhof Spieltrainer kann bis zum 8. April gegen die vollständige Erstattung des Kaufpreises an das Unterhemen zurückgesandt werden.

Quelle: Produktwarnungen.eu

24. März: Cepewa ruft Squeezie Spielzeugartikel zurück

Die Cepewa GmbH infomiert Kunden über eine mögliche Verschluckungsgefahr einzelner Spielzeuge. Die betroffenen "Squeezies"-Spielzeuge werden aus Vorsichtsmaßnahmen zurückgerufen. Betroffen sind die Artikel "Squeezies Food" mit der EAN 403203769484 und der Artiklennummer 63937, sowie "Squeezies Torte" mit der EAN 403203769484 und der Artikelnummer 63940 und "Squeezies mini 12er" mit der EAN 403203769484 und der Artikelnummer 63950.

Bis Ende des Monats können Kunden die Artikel auch ohne Vorlage des Kassenbons gegen Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben.

Quelle: CEPEWA GmbH

22. März: Rettungsweste von Tribord via Decathlon zurückgerufen

Decathlon ruft die Rettungsweste LJ150N der eigenen Wassersportmarke Tribord zurück. Das Produkt mit der Referenz 8491769 und der Artikelnummer 2524064 enthält in wenigen Fällen eine leere CO2 Patrone, wodurch sich die Weste nicht aufblasen lässt. Damit erfüllt sie nicht die gewünschte Sicherheitsfunktion. Betroffen sind alle Produkte, die im Zeitraum zwischen dem 15. Februar 2021 und dem 10. März 2021 verkauft wurden.

Decathlon rät davon ab, die Weste weiter zu verwenden. Falls sich Kunden dazu entschließen sollten, die Weste trotzdem zu benutzen, sollten sie überprüfen, ob die Patrone perforiert und somit in Ordnung ist. Die Rückgabe gegen Erstattung des Kaufpreises sowie die Überprüfung der Patronen kann deutschlandweit in jeder Decathlon-Filiale erfolgen.

Quelle:Decathlon

19. März: Tiefkühl-Kräutermischung wegen Salmonellen von vier Supermarktketten zurückgerufen

In Proben der Tiefkühl-Kräutermischungen von verschiedenen großen Supermarktketten wurden Salmonellen vorgefunden. Die COPACK Tiefkühlkost Produktionsgesellschaft ruft die Kräuter daher in ganz Deutschland via Edeka, Marktkauf, Netto-Markendiscount, sowie Aldi Nord und Aldi Süd zurück.

Betroffen sind die Produkte "EDEKA Bio 8 Kräuter 50g" und "BIOBIO 8 Kräuter Mischung 50g", mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom Januar und Februar 2022. Zusätzlich können auch die "GutBio 8 Kräuter Mischung 50g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 21.01.2021 Salmonellen enthalten. Der Keim kann grippeähnliche Symptome wie Kopfschmerzen, Durchfall und Fieber hervorrufen.

Kunden, welche die Tiefkühl-Kräuter erworben haben, können diese ohne Vorlage des Kassenbons in ihren jeweiligen Supermärkten gegen die volle Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Quelle: Edeka

19. März: Stieltöpfe aus Gesundheitsgefahr von Hersteller "Hatex" zurückgerufen

Die "Michelino" Emaille Stielkasserolle von Hatex wird zurückgerufen. Laut Aussage des Unternehmens können bei Gebrauch teils gesundheitsschädigende Mengen an Blei und Cobalt freigesetzt werden. Der Stieltopf aus der Serie Michelino trägt die Artikel-Nummer 11700 und die EAN 4047125117004.

Die betroffenen Stieltöpfe wurde von 2019 bis vor kurzem verkauft. Sie können in allen Verkaufsstellen gegen Erstattung des Kaufpreis zurückgebracht werden.

Quelle: "Produktwarnungen.eu"

15. März: Camembert wegen E.coli-Keimen via Kaufland zurückgerufen

Die Münnich frommage GmbH & Co. KG ruft den Weichkäse "Camembert Graindorge" zurück. Das Produkt wurde bundesweit in Kaufland Filialen und der akzenta-Supermarktfiliale in Wuppertal-Barmen verkauft. Laut dem Unternehmen können Produkte mit dem Identifikationskennzeichen FR 14.371.001 CE und dem Haltbarkeitsdatum vom 07. April 2021 den E.coli enthalten.

Der Keim kann dramatische Durchfallerkrankungen hervorrufen. Personen, welche nach dem Verzehr entsprechende Symptome aufweisen, sollten schnellstmöglich einen Arzt aufsuchen. Der Weichkäse kann an allen Verkaufsstelen auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurückgegeben werden.

Quelle:Produktwarnungen.eu

10. März: FFP2-Masken des Freistaat Bayern sind durchlässig und werden zurückgerufen

Der Freistaat Bayern ruft FFP2 und KN95-Atemschutzmasken zurück, welche im Kampf gegen das Coronavirus kostenlos an Bedürftige ausgegeben wurden. Laut dem Landesamt für Gesund und Lebensmittelgesundheit erfülle das Produkt "Titanium Silver Antibacterial Antiviral Mask" die geforderten Standards nicht. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Die Atemschutzmasken können an der für die jeweilige Wohnadresse zuständigen Stelle bis zum 24. März kostenlos eingetauscht werden.

Quelle: Produktwarnung.eu

9. März: Hersteller ruft spanische Rohwurst zurück

Die Könecke Fleischwarenfabrik GmbH & Co. KG ruft den Artikel "Fuet Extra – Original spanische Rohwurst mit Edelschimmel", luftgetrocknet 150g, mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 7.3.2021 bis einschließlich 4. April 2021 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurden im Rahmen interner Qualitätskontrollen Hinweise auf Salmonellen festgestellt. Das betroffene Produkt wurde in Aldi Süd Filialen in Teilen Bayerns (in den Regierungsbezirken Oberbayern und Schwaben) sowie in Teilen Nordrhein-Westfalens (in den Regierungsbezirken Düsseldorf und Köln) verkauft.

Bereits gekaufte Produkte können am Ort des Kaufes gegen Rückerstattung des Kaufpreises auch ohne Kassenbeleg zurückgegeben werden.

Quelle: "Produktwarnung.eu"

6. März: Hersteller ruft Mandelkerne wegen Blausäure-Gefahr zurück

Der Hersteller Clasen hat Mandelkerne zurückgerufen. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich einzelne Bittermandeln in den Packungen befinden können", teilte das Portal Lebensmittelwarnung.de am Samstag mit. Das in Bittermandeln enthaltende Amygdalin setze bei der Verdauung Blausäure frei und könne Vergiftungserscheinungen wie Kopfschmerzen und Erbrechen auslösen. Die Mandelkerne wurden in Bayern, Berlin, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen verkauft.

Betroffen seien die Produkte "Clasen Bio Mandelkerne 200 Gramm" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15.12.2021 und der Chargennummer 70108662, "Clasen Bio Nusskernmischung 200 Gramm" der Charge 70110732 mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.10.2021 sowie das mindestens bis zum 25.09.2021 haltbare "Clasen Bio Premium Studentenfutter 125 Gramm" mit der Chargennummer 70109372.

Auch die 200-Gramm-Packungen der Produkte "Edeka Bio Mandeln" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.11.2021 und das "Edeka Bio Studentenfutter", mindestens haltbar bis zum 23.01.2022, wurden zurückgerufen.

5. März: Rückruf von getrockneten Minzblättern wegen Salmonellen-Gefahr

Die getrockneten Minzblätter der Marke Tiar werden vom Lebensmittelgroßhandel Adalat Berlin zurückgerufen. Das Unternehmen teilte mit, dass das Produkt "Tiar Dehydrated Herbs" Salmonellen beinhalten könnte.

Betroffen sind die getrockneten Gewürze im 180g Beutel mit dem Haltbarkeitsdatum vom 24. September 2022. Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Salmonellen können zu Unwohlsein, Erbrechen und Durchfall führen. Die getrocknete Pfefferminze sollten daher in den Verkaufsstellen zurückgegeben oder entsorgt werden.

Quelle: Produktwarnungen.eu

4. März: Hersteller ruft Pekannüsse via Netto zurück

Die August Töpfer & Co. (GmbH & Co.) KG ruft den Artikel "Pekannusskerne naturbelassen" der Marke Clarky´s mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.08.2021 und mit der Losnummer L 47197 in der 200g Packung zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen mit Aflatoxin belastete Pekannusskerne befinden können. Ein Verzehr könnte zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

Das Produkt wurde bei Netto Marken-Discount in wenigen Filialen in Düsseldorf und im Kreis Heinsberg angeboten. Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Quelle: "Produktwarnung.eu"

1. März: Vegane Schokolade "Little Love Dark Vanilla" enthält zu viel Milcheiweiß

Lovechock B.V. ruft die Bio-Schokolade "Little Love Dark Vanilla" in der 65 Gramm Tafel zurück. Produkte mit dem Haltbarkeitsdatum vom 06. Juli 2021 und der Chargennummer 200706DV enthalten einen erhöhten Wert an Casein. Das Milcheiweiß kann bei laktoseintoleranten Menschen allergische Reaktion hervorrufen. Ursprünglich sind die Tafeln als vegan ausgelobt.

Kunden, die das Produkt erworben haben, können die Schokolade entweder im Handel ohne Vorzeigen des Kaufbelegs zurückgeben oder die Tafeln per Post an die Genuport Trade GmbH schicken. In beiden Fällen wird der volle Kaufpreis erstattet.

Quelle: Produktwarnung.eu

26. Februar: "Pizza-Pizza Bratfilets" von Taifun Tofu zurückgerufen

Die Firma Taifun-Tofu ruft das Produkt "Pizza-Pizza Bratfilets" zurück. Die Charge mit der Nummer L198 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 18. April 2021 kann von Kunden in betroffenen Bio-Märkten ohne Vorlage des Kassenbons gegen die Rückerstattung des Kaufbetrages abgegeben werden.

Ursache des Rückrufs ist eine Lücke in der Dokumentation, die beim Pasteurisationsvorgang aufgetreten und nun im Rahmen einer Qualitätskontrolle bekannt geworden ist. Deshalb ist bei den betroffenen "Pizza-Pizza Bratfilets" von einer deutlich verkürzten Haltbarkeit auszugehen, als es das abgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum verspricht. Allerdings geht vom Verzehr des Produktes keine gesundheitliche Gefährdung aus.

Quelle:Taifun-Tofu

26. Februar: Gesundheitsgefahr durch Listerien – Palatum Feinkost KG ruft Florina mit Weichkäse zurück

Die Palatum Feinkost KG ruft den Artikel "Florina mit Weichkäse" zurück. Unternehmensangaben zufolge wurden in dem Artikel Listerien festgestellt. Neben Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall können Listerien auch Symptome ähnlich eines grippalen Infekts auslösen.

Betroffen sind die Produkte mit der Chargennummer 10416040 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 16. April 2021. Sie wurden in der Region Bayern durch die Südbayerischen Fleischwaren GmbH in Obertraubling, Birkenhof Donauwörth GmbH und Feinkost Manuela Wöller vertrieben. Kunden können das Produkt ohne Vorlage des Kassenbons in den Einkaufsstätten zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Quelle: "Produktwarnungen.eu"

25. Februar: Hackfleisch von Edeka und Marktkauf kann blaue Kunststoffteile enthalten

Die EDEKA Südwest Fleisch GmbH informiert über den Rückruf zweier Hackfleisch-Artikel. Wie das Unternehmen mitteilt, kann bei dem Hackfleisch von Edeka und Marktkauf nicht ausgeschlossen werden, dass sich blaue Kunststofffremdkörper in einzelnen Packungen des betreffenden Verbrauchsdatums befinden können. Fremdkörper können zu Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen. Edeka rät daher vom Verzehr des Hackfleisches ab.

Der Artikel Hofglück Hackfleisch gemischt 400g wurde in den Bundesländern Baden-Württemberg, Saarland und in Teilen von Hessen, Rheinland-Pfalz sowie die an Baden-Württemberg angrenzenden Teile von Bayern vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf angeboten. Betroffen sind die Produkte mit der Losnummer 21049 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 25.02.2021.

Der Artikel EDEKA Bio Hackfleisch gemischt 400g wurde in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Hessen und in Teilen von Niedersachsen und Thüringen sowie die an Baden-Württemberg angrenzenden Teile von Bayern vorwiegend bei EDEKA und Marktkauf angeboten. Der Artikel trägt die Losnummer 21049 und das Verbrauchsdatum 26.02.2021.

Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Quelle:Produktwarnungen.eu

25. Februar: "SECCOhne vom Auhof" wegen möglicher Gärung zurückgerufen

Das Unternhemen Pfisterer & Hauser aus Stetten in Baden-Württemberg informiert über den Rückruf von alkoholfreiem "Seccohne vom Auhof" mit dem Haltbarkeitsdatum 30.06.2022. Bei dem Produkt kann zu einem Gärungsprozess sowie zu einem erhöhten Flaschen-Innendruck kommen. Das kann zum Platzen der Flasche bzw. zum Abfliegen des Verschlusses führen. Das Getränk ist zudem nicht mehr alkoholfrei.

Über die Rückgabe der betroffenen Flaschen, die Verkaufsstellen des Artikels oder eine Rückerstattung des Kaufpreises macht das Unternehmen keine Angaben. Kunden und Kundinnen werden gebeten, betroffene Flaschen vorsichtig über einem Ausguss zu öffnen und abzuwarten, bis sich der Inhalt entschäumt hat. Anschließend kann der Restinhalt entleert werden.

Quelle:Produktwarnungen.eu

23. Februar: Woolworth-Puppen können Weichmacher enthalten

Die Einzelhandelskette Woolworth ruft den Artikel "Puppen Lauren Deluxe" des Lieferanten Toi-Toys B. V zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, sind Weichmacher (DEHP und DBP) in den Puppen enthalten. Da Weichmacher fortpflanzungsschädigende Reaktionen auslösen können, wurde entschieden, die Puppen zurückzurufen.

Betroffen sind die Modelle mit der Auftragsnummer 231506/00 und der EAN 8714627045857. Die Puppen können in allen Woolworth-Filialen gegen die vollständige Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden.

Quelle: Woolworth GmbH

23. Februar: Tedi ruft Silikon-Muffinbackform zurück

Das Qualitätsmanagement von Tedi ruft den Artikel "Silikon-Muffinbackform" mit der Artikelnummer: 83798001051000000300 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, zeigten Produkttests erhöhte Werte an Cyclosiloxanen. Die nachgewiesenen Stoffe können gesundheitsgefährdend sein, deshalb wird von einer weiteren Verwendung der Silikon-Muffinbackform abgeraten. Konkret handelt es sich um das Produkt mit folgenden Angaben:

Artikel: Silikon-Muffinbackform

Artikelnummer: 83798001051000000300

Verkaufspreis: 3,00 Euro

Verkaufszeitraum: 12.10.2020 bis zum 22.02.2021

Der Artikel kann gegen eine Erstattung des Verkaufspreises oder gegen einen anderen Artikel in jeder Tedi Filiale umgetauscht werden, sobald die Filialen wieder geöffnet sind.

Quelle: "Tedi GmbH & Co. KG"

19. Februar: Audio Technica Ltd ruft Ladegehäuse für Kopfhörer wegen Überhitzungsgefahr zurück

Die Audio-Technica Ltd informiert über den Rückruf des Ladegehäuses für den ATH-CK3TW Ohrhörer. Der Fehler ist ein Problem durch mögliche Überhitzung. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde berichtet, dass sich das Ladegehäuse bis hin zum Schmelzen erwärmen kann, wodurch Rauch entsteht und das Gehäuse dann im Extremfall Feuer fangen könnte.

Betroffen sind die Modelle ATH-CK3TWBK (Schwarz), ATH-CK3TWWH (Weiß), ATH-CK3TWBL (Blau) und ATH-CK3TWRD (Rot). Ladegehäuse mit einer Chargennummer die auf "B" endet, werden nicht zurückgerufen. Alle anderen Geräte werden nach Rücksendung kostenlos ersetzt. Das Ladegehäuse wird mit sofortiger Wirkung vom Markt genommen.

Quelle: Audio Technica Ltd

18. Februar: Salmonellen-Gefahr – Penny ruft "Schweineknacker" zurück

Die SFW Schildauer Fleisch- und Wurstwaren GmbH informiert über den Rückruf des Artikels Schweineknacker der Marke "Schildauer" mit dem Haltbarkeitsdatum 24.02.2021 und mit der Chargennummer 210404. Das Unternehmen kann nicht ausschließen, dass sich Spuren von Salmonellen in den Packungen befinden, welche ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Die Schweineknacker wurden in Penny-Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin, Hessen und Niedersachsen angeboten. Der Verkauf wurde umgehend eingestellt. Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren Einkaufsstätten zurückgeben.

Quelle: Penny.de

17. Februar: "Mìng Chú Sushi-Reis" via Edeka und Marktkauf zurück

Die Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG ruft den Artikel "Mìng Chú Sushi-Reis" in der 500-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 14.10.2022 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Glasstücke in einzelnen Sushi-Reis-Packungen befinden können.

Kunden, die das entsprechende Produkt gekauft haben, können dieses gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in ihren jeweiligen Einkaufsstätten zurückgeben. Der Artikel wurde bundesweit vorwiegend bei Edeka und Marktkauf angeboten.

Quelle: "Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG"

15. Februar: Grissini Brotgebäckstangen zurückgerufen

Da in Grissini Brotgebäckstangen der Marke Stiratini ein erhöhter Ethylenoxid-Wert im Sesam nachgewiesen wurde, ruft die Gunz Warenhandels GmbH verschiedene Produkte zurück. Ethylenoxid kann gesundheitsgefährdend sein, weshalb von einem Verzehr abgeraten wird. Konkret betroffen sind die folgenden Artikel:

Grissini Brotgebäckstangen mit Leinsamen, Sesam und Mohn 230g, EAN: 9002859090912; Grissini Brotgebäckstangen mit Sesam 250g, EAN: 078548293062; Grissini Brotgebäckstangen mit Sesam 150g, EAN: 9002859095153

Mindesthaltbarkeitsdaten: 31.08.2021; 19.09.2021; 23.09.2021; 02.10.2021; 08.10.2021; 14.10.2021; 15.10.2021; 20.10.2021

Das Unternehmen bittet Käufer der betroffenen Produkte darum, die Ware im Geschäft zurückzugeben. Der Kaufpreis wird den Kunden erstattet.

Quelle: "Lebensmittelwarnung.de"

12. Februar: Kaufland ruft Leberwurst zurück

Die Einzelhandelskette Kaufland ruft das Produkt "Leberwurst fein 130g" der Marke Zimbo zurück. Davon betroffen sind die Waren aller Mindesthaltbarkeitsdaten, die zwischen dem 5. und 10. Februar 2021 verkauft wurden, welche die GTIN 4006650017845 tragen. Demnach wurde die Kühlkette dieser Fleischprodukte für mehrere Tage unterbrochen, sodass die Sicherheit des Lebensmittels nicht gewährleistet werden kann. Kaufland hat den Verkauf bereits eingestellt und bittet Käufer der Ware darum, die Leberwurst nicht zu verzehren. Auch ohne Vorlage des Kassenbons können Kunden das Produkt im Laden zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Quelle: Kaufland

12. Februar: Gefahr von Schnittverletzungen – Zwilling Multifunktionsbräter zurückgerufen

Der Bräter war Teil einer Treupunkteaktion der Supermarkkette Kaufland und zwischen dem 14. Januar 2021 und dem 02. Februar 2021 erhältlich. Wie das Unternehmen Zwilling mitteilt, wurde festgestellt, dass der zum Multifunktionsbräter "BRAISER 26 cm" (Artikelnummer: 40202-022) gehörende Glasdeckel schadhaft ist und brechen kann. Aufgrund der dadurch entstehenden Scherben besteht insbesondere die Gefahr von Schnittverletzungen.

Der Bräter kann in jeder Kaufland-Filiale auch ohne Kassenbeleg zurückgegeben werden. Dort erhalten die Käufer bereits bezahltes Geld zurück oder wahlweise ein mindestens gleichwertiges Austauschprodukt.

Anmerkung: An dieser Stelle war zunächst fälschlicherweise ein anderer Bräter zu sehen. Wir haben das Bild entfernt.

Quelle: "Produktwarnung.eu"

12. Februar: Metallteile enthalten – Hanf-Aufstrich zurückgerufen

Das Unternehmen Chiron Naturdelikatessen ruft vorsorglich bundesweit das Produkt "Hanf-Aufstrich Indisch 135 Gramm" zurück. In den entsprechenden Produkten mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 27.02.2022 und der EAN 4260004182553 könnten Plastik oder Metallteile enthalten sein. Das Lebensmittel wurde bereits aus dem Verkauf genommen und betroffene Kunden können das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Kassenbon zurückgeben.

Quelle: "Lebensmittelwarnung.de"

12. Februar: Erhöhter Schwefeldioxidgehalt in "Shiitake Donko"-Pilzen

Das Produkt "Shiitake Donko" der Firma SSP-Trade & Consult GmbH wird zurückgerufen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde ein erhöhter Schwefeldioxidgehalt bei den Pilzen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28.08.2022 festgestellt. Zudem fehlt die entsprechende Kennzeichnung des Schwefeldioxids als Allergen auf dem Produkt.

Betroffen sind die 50g und 1000g Packungsgrößen mit der Losnummer LOT QDMS-0120. Kunden können den Artikel in ihrer Einkaufsstätte zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Quelle: "Produktwarnung.eu"

12. Februar: Plastikteile gefunden: Emmentaler via Norma zurückgerufen

Wie die Bayernland eG mitteilt, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich grüne Plastikfremdkörper in der 250g-Packung des "Leckerrom Bayerischer Emmentaler gerieben" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 02.04.2021 befinden. Kunden werden gebeten, betroffene Produkte nicht mehr zu verzehren. Das Produkt kann in jeder Norma-Filiale auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden und Kunden bekommen den Kaufpreis zurückerstattet.

Quelle: "Produktwarnung.eu"

9. Februar: Ardo ruft tiefgekühlte, gegrillte rote und gelbe Paprika zurück

Die Ardo N.V. ruft den Tiefkühlartikel "Grilled red & yellow peppers parilla – Slices / Rote und gelbe Paprika Parilla, gegrillt – Scheiben" zurück. Grund für den Rückruf ist ein erhöhter Gehalt des Pflanzenschutzmittels Chlorpyrifos in der betroffenen Charge. Konkret betroffen ist der Artikel mit folgenden Angaben:

Artikel: Grilled red & yellow peppers parilla – Slices / Rote und gelbe Paprika Parilla, gegrillt – Scheiben

Verpackungseinheit: 1000 g-Beutel

Haltbarkeit: 31.3.2023

Los-Kennzeichnung: Losnummer: 710271

Lebensmittel mit den festgestellten Gehalten des Chlorpyrifos sind aufgrund toxischer Wirkungen gesundheitsschädlich. Insbesondere weist Chlorpyrifos entwicklungsneurotoxische Wirkungen auf.

Betroffene Packungen sollten in den jeweiligen Verkaufsstellen zurückgegeben werden.

Quelle: "Produktwarnung.eu"

8. Februar: Reals "Feigen aus Kalabrien" können Mykotoxine enthalten

In einer Probe "Feigen aus Kalabrien" der Firma Le Anchiti Bonta di Calabria wurden erhöhte Mengen an Mykotoxinen festgestellt. Die Firma ruft das Produkt nun zurück. Die Feigen waren Teil des Sortiments der Supermarktkette Real in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Betroffen sind die Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 9. Juni 2021 und der Chargennummer P.253/20 N. Käufer können das Produkt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

Quelle: Real

8. Februar: Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerium warnt vor mangelhaften KN95-Masken

In Schleswig-Holstein sind vermehrt Atemschutzmasken im Umlauf, bei denen es sich nicht um zertifizierte FFP2-Masken handelt. Konkret aufgefallen sind Masken des Modells KN95 Protective Mask, Model No: ZX-168, GB-2626-2006. Diese tragen zwar ein CE-Kennzeichen, allerdings fehlt die zwingend dazugehörige vierstellige Zertifizierungsnummer. Aufgrund dieses Fehlers kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Masken deutliche Mängel aufweisen und ihre Funktion nicht erfüllen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Der Vertriebsweg der fehlerhaften Masken ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unbekannt.

Quelle: Ministerium für Soziales Schleswig-Holstein

6. Februar: Kartoffelrösti wegen Plastik-Kleinteilen zurückrufen

Die Lebensmittelvertriebs-GmbH Wildeshausen ruft "Rewe Beste Wahl, Kartoffelrösti" zurück. Vom Verzehr werde dringend abgeraten, da Plastik-Kleinteile enthalten sein könnten, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Betroffen sei die 600-Gramm-Packung mit der EAN Nummer 4388860610741 und den Mindesthaltbarkeitsdaten 16.12.2022, 17.12.2022 und 18.12.2022. Kunden könnten das Produkt im Supermarkt zurückgeben und erhielten ihr Geld wieder, auch wenn sie keinen Kassenbon mehr haben.

Quelle: Rewe

5. Februar: Produktrückruf aller im Markt befindlichen Chargen "Palexia Lösung"

Der Hersteller Grünenthal GmbH ruft aktuell alle im Markt befindlichen Chargen von "Palexia Lösung" zum Einnehmen mit dem Wirkstoff Tapentadol der Größen 4 mg/ml und 20 mg/ml zurück. "Palexia Lösung" zum Einnehmen ist ein Betäubungsmittel und wird angewendet für die Behandlung mäßig starker bis starker akuter Schmerzen.

Wie das Unternehmen mitteilt, wurde im Rahmen von Routineuntersuchungen eine Verunreinigung einiger Chargen mit Burkholderia contaminans festgestellt. Burkholderia contaminans kann insbesondere bei Patienten mit Immunschwäche zu schweren Infektionen führen. Folgende Artikel sind betroffen:

Palexia 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen zu 100 ml: Alle Chargen ausgeliefert ab 04.01.2018 (einschließlich und ab dem Verfalldatum Februar 2022)

Palexia 20 mg/ml Lösung zum Einnehmen zu 200 ml: Alle Chargen ausgeliefert ab 08.02.2018 (einschließlich und ab dem Verfalldatum Februar 2022)

Palexia 4 mg/ml Lösung zum Einnehmen zu 100 ml: Reines Krankenhausprodukt, Charge 00938P mit Verfalldatum April 2024 (ausgeliefert ab 16.10.2019)

Patienten sollten umgehend Kontakt mit ihrem behandelnden Arzt oder der abgebenden Apotheke aufnehmen.

Quelle: "Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft"

3. Februar: TK Maxx ruft Damen Lederhandschuhe zurück

TK Maxx ruft braune Damen-Lederhandschuhen der Marke McCalifornia mit der Style-Nummer 177946 zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde festgestellt, dass das Leder einen erhöhten Gehalt einer Substanz aufweist, die zu Hautreizungen führen kann. Um welchen Auslöser es sich dabei genau handelt, wird nicht mitgeteilt.

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Twitter integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Die betroffenen Produkte waren bei TK Maxx zwischen Oktober 2020 und Dezember 2020 im Verkauf. Kunden können die gekaufte Ware in eine beliebige TK Maxx-Filiale zurückbringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet.

Quelle: "TK Maxx"

2. Februar: Edco ruft "Quetschball im Netz" von Tedi zurück

Das Tedi-Qualitätsmanagement ruft den Artikel "Quetschball im Netz" mit der Artikelnummer 41315001241000000200 in verschiedenen Farben zurück. Wie das Unternehmen mitteilt, zeigten Produkttests erhöhte Keimzahlen in der enthaltenen Flüssigkeit. Deshalb wird von einer weiteren Verwendung des Artikels abgeraten.

Das Produkt wurde vom 23.10.2019 bis zum 18.11.2020 in allen Tedi-Filialen verkauft und kann gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgegeben werden.

Quelle: "Kundeninformation Edco Eindhoven B. V."