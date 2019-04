+++ 12. April: Warnung vor Potenzmittel "Rammbock" +++

Vor dem Potenzmittel "Rammbock" wird eindringlich gewarnt. Die Einnahme des Produkts könne zu erheblichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen, teilte das Regierungspräsidium Tübingen mit. Im schlimmsten Fall sei eine tödliche Wirkung möglich. Das als natürlich angepriesene Nahrungsergänzungsmittel enthalte entgegen der Angaben den Wirkstoff "Sildenafil" - in erhöhter Dosierung.

"Sildenafil" wird den Angaben zufolge bei Erektionsstörungen eingesetzt. Männer dürfen es nur nach ärztlicher Verordnung einnehmen. Wer das Potenzmittel zu Hause habe, solle es über den Hausmüll entsorgen.

+++ 11. April: Norma ruft Salami wegen Salmonellen-Gefahr zurück +++

Der Fleischhersteller Bille hat ein Salamiprodukt wegen des Verdachts auf Salmonellen zurückgerufen. Betroffen sei das bei der Kette Norma angebotene Produkt "Gut Bartenhof Dreikant Salami la", 150 Gramm mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 14. und 21. Mai 2019 und der Chargennummer L1319080.

"Im Rahmen einer amtlichen Untersuchung wurde ein Erreger der Gattung Salmonella nachgewiesen", teilte der Hersteller aus dem ostwestfälischen Steinhagen am Mittwoch in einer Pressemeldung mit. Die Ware sei vorsorglich komplett aus dem Verkauf genommen worden. Wer das Produkt erworben habe, könne es zurückgeben. Der Lebenshändler Norma teilte mit, dass das Produkt auch ohne Kassenbon zurückgegeben werden könne.

+++ 8. April: Aldi ruft Hähnchen-Schnitzel zurück

Die Firma "Fleisch-Krone Feinkost GmbH", die unter anderem Aldi-Nord-Filialen beliefert, ruft die Sorte "Hähnchen-Schnitzel" des Artikels "Schnitzel Spezialitäten, 300g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.04.2019 zurück. Wie Aldi Nord mitteilte, könne laut Lieferant nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Packungen Glassplitter enthalten sind. Aus diesem Grund sollte das Produkt vorsorglich nicht mehr verzehrt werden. Die betroffene Ware wurde demnach nur in den Gesellschaften Bargteheide, Datteln, Greven, Greiz, Hesel, Horst, Barleben/Meitzendorf, Mittenwalde, Hann.-Münden, Rinteln, Schwelm, Nohra/Weimar, Weyhe und Wilsdruff gehandelt. Wer das Produkt mit dem oben genannten Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft hat, kann es in die entsprechende Filiale zurückbringen und erhält den Kaufpreis zurück.

+++ 6. April: Warnung vor Babywiege von Fisher-Price +++

Die US-Verbraucherschutzbehörde CPSC warnt gemeinsam mit dem Hersteller Fisher-Price vor der falschen Nutzung einer Babywiege der US-Firma. Seit 2015 seien insgesamt zehn Fälle bekannt, bei denen Babys gestorben seien, nachdem sie sich selbst in der Schale gedreht hätten, hieß es in einer Behördenmitteilung vom Freitag.

Es handelt sich um die Wiege "Rock'n Play", einer stoffbezogenen Schale auf einem Gestänge mit Schaukel-Funktion. In allen Todesfällen seien die Babys älter als drei Monate alt und nicht mit den vorhandenen Gurten angeschnallt gewesen. "Todesfälle kommen weiter vor", schrieb die CPSC. Daher forderten die Behörde und Fisher-Price Verbraucher auf, die Wiege nicht mehr zu nutzen, wenn das Baby älter als drei Monate sei oder sich bereits selbst drehen könne.

Beide Parteien appellierten an Verbraucher darüber hinaus, Baby-Schlafplätze nicht mit zusätzlichen Decken, Kissen oder Plüschtieren auszustatten. Babys droht Erstickungsgefahr, wenn sie ihr Gesicht in Stoffe hineindrehen, ohne sich aus dieser Position selbst befreien zu können. Die "Rock'n Play"-Wiege lässt sich über verschiedene Anbieter aus den USA nach Deutschland importieren. Vergleichbare Modelle werden auch in Deutschland genutzt.

+++ 5. April: Zott ruft Sahnejoghurt zurück +++

Die Molkerei Zott ruft eine Teilcharge ihres beliebten Sahnejoghurts zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, handele es sich um Joghurts der Sorten Erdbeere, Pfirsich-Maracuja, Amarena-Kirsch und Himbeere - jeweils im 150-Gramm-Becher und mit Mindesthaltbarkeitsdatum 28.04.2019. Bei einigen Chargen bestehe demnach der Verdacht, dass nicht gekennzeichnete Einträge von Haselnuss, Pistazie, Mandel, Ei, Weizengluten durch die Vorproduktion in den Joghurt gelangt seien. Dies stelle ein Gesundheitsrisiko für Verbraucher dar, die allergisch auf die genannten Schalenfrüchte, Ei oder Weizengluten sind oder an einer Unverträglichkeit leiden. Betroffen seien, so Zott weiter, ausschließlich die über die Einzelhändler Lidl und Netto vertriebenen Produkte mit den folgenden Buchstaben-Codierungen:

KQJ - KQT - KRG - KRR - KSE - KQK - KQU - KRH - KRS - KSF

KQL - KQV - KRJ - KRT - KSG - KQM - KRA - KRK - KRU - KSH

KQN - KRB - KRL - KRV - KSJ - KQP - KRC - KRM - KSA - KSK

KQQ - KRD - KRN - KSB - KSL - KQR - KRE - KRP - KSC - KSM

KQS - KRF - KRQ - KSD - KSN

Allergikern, die die möglicherweise betroffenen Produkte gekauft haben, empfiehlt Zott, diese in der jeweiligen Filliale zurückzugeben. Dort werde der Kaufpreis auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückerstattet.

+++4. April: Durchfallbakterien in Iglo-Petersilie +++

Wegen möglicher E-coli-Bakterien ruft Iglo Deutschland eines seiner Tiefkühlprodukte zurück. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, handelt es sich um "iglo Petersilie 40g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.2019. Grund sei, dass bei der Untersuchung einer Probe VTEC Bakterien (Verotoxin bildende E.coli) gefunden worden. Diese könnten bei rohem Verzehr zu fieberhaften Magen-Darm-Störungen führen. Nicht betroffen seien die Verkaufsstellen der Discounter Lidl, Netto und Penny. Verbraucher, die das Produkt mit dem entsprechenden Mindesthaltbarkeitsdatum sowie dem Code L8346BR005 bereits erworben haben, werden gebeten, es in den entsprechenden Supermarkt zurück zu bringen. Der Markt erstatte den Kaufpreis, so das Unternehmen in der Mitteilung auf seiner Website.

+++ 4. April: Lindt ruft Tafelschokolade "Milch Bretzel" zurück +++

Der Schweizer Schokoladen-Hersteller Lindt & Sprüngli bittet Konsumenten, eine bestimmte Charge seiner Tafelschokolade "Milch Bretzel" 100g nicht zu verzehren. Wie die Schweizer mitteilten, kann aufgrund eines Verbraucherhinweises und internen Abklärungen nicht ausgeschlossen werden, dass sich in wenigen Tafeln der Charge L2979) kleine Plastikstücke eines Verpackungszubehörs befinden. Demnach sei das Produkt bereits aus dem Handel genommen worden. Betroffene Konsumenten werden gebeten, die Schokolade zur Verkaufsstelle zurückzubringen. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückerstattet.

+++ 3. April: Metallteile! Aryzta ruft Edeka-Brot zurück +++

Die Firma Aryzta Food Solutions hat ein Kürbiskernbrot zurückgerufen, das in Backstationen in Edeka-Märkten - unter anderem in Bayern, Sachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen - verkauft worden ist. In einer Mitteilung des Unternehmens mit Deutschlandsitz in Freiburg (Baden-Württemberg) heißt es, dass man nicht ausschließen könne, dass sich in einzelnen Broten Metallteile befänden. Verkauft worden seien die Backwaren beispielsweise in den Großräumen München, Ingolstadt und Regensburg, sowie in Chemnitz und Vlotho. Verbraucher, die das Brot gekauft haben, erhalten ohne Vorlage des Kassenbons ihr Geld zurück.

+++ 2. April: Erhöhter Vitamin-D-Gehalt in Hundefutter - Lebensgefahr +++

Nachdem der Hundefutter-Hersteller Hill's Pet Nutrition bereits Anfang Februar mehrere Produktchargen seines Dosenfutters zurückrufen musste, wurde der Rückruf nun ausgeweitet. Grund dafür sei ein zu hoher Vitamin-D-Gehalt in einigen Artikeln, gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt.

Vitamin D sei zwar ein essenzieller Nährstoff für Hunde, jedoch könne die Aufnahme einer erhöhten Menge je nach Dauer der Einnahme zu gesundheitlichen Problemen bei den Tieren führen. "Bei Hunden können Symptome wie Erbrechen, Appetitverlust, gesteigerter Durst, häufigeres Wasserlassen, exzessives Sabbern und Gewichtsverlust auftreten", schreibt der Hersteller. In Ausnahmefälle könne es so zu lebensgefährlichen Gesundheitsproblemen kommen, zum Beispiel einer Nierenfunktionsstörung.

Diese Produkte sind vom Rückruf betroffen:

Hill’s Prescription Diet Canine k/d 370g; Artikelnummer: 8010U; Chargennummern: 092020T27, 092020T28 und 102020T26

Hill’s Prescription Diet Canine i/d 360g; Artikelnummer: 8408U; Chargennummern: 102020T18 und 092020T27

Hill’s Prescription Diet Canine r/d 350g; Artikelnummer: 8014U; Chargennummer: 092020T28

Hill’s Science Plan Canine Mature Adult 7+ Active Longevity 370g; Artikelnummer: 8055U; Chargennummer: 112020T25

Hill's Prescription Diet z/d Canine Ultra Allergen-Free 370g; Artikelnummer: 8018U; Chargennummer: 102020T17

Hill's Prescription Diet w/d Canine 370g; Artikelnummer: 8017U; Chargennummer: 102020T05

Hill's Science Plan Canine Adult mit Huhn 370g; Artikelnummer: 8037U; Chargennummer: 102020T27

Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ mit Huhn 370g; Artikelnummer: 8055U; Chargennummer: 102020T14

"Hundebesitzer, deren Hunde die unten aufgelisteten Produkte konsumiert haben und bei denen es zu den genannten Symptomen gekommen ist, sollten ihren Tierarzt kontaktieren", empfiehlt das Unternehmen. In den meisten Fällen sei eine vollständige Genesung zu erwarten, nachdem das Futter nicht mehr gefüttert werde, heißt es weiter.

Ungeöffnete Packungen der betroffenen Produkte können Kunden retournieren, der Kaufpreis wird erstattet. Bereits angebrochenes Dosenfutter sollte hingegen nicht weiter verfüttert und stattdessen entsorgt werden.

Quelle: Pressemitteilung Hill's Pet Nutrition

+++ 2. April: Hartplastiksplitter in Porridge-Produkten +++

Das Unternehmen Schapfenmühle hat mehrere Porridge-Produkte zurückgerufen, die bundesweit in verschiedenen Einzelhandelsunternehmen sowie bei Aldi Nord verkauft werden. Wegen eines technischen Defekts in einer Produktionsanlage könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich Hartplastiksplitter in einzelnen Packungen befinden, teilte das in Ulm ansässige Unternehmen mit.

Betroffen seien folgende Artikel:

Schapfen Dinkel Porridge Cranberry Kokos, 260 Gramm (Mindesthaltbarkeitsdatum 18.2.2020),

Schapfen Dinkel Porridge Aronia Sauerkirsch, 260 g (MHD: 6.3.2020),

Schapfen Dinkel Porridge Orange Ingwer, 260g (MHD: 17.2.2020 und 30.4.2020),

Schapfen Dinkel Porridge Natur, 260g (17.2.2020 und 30.4.2020),

Gletscherkrone Porridge, Sorten Raspberry Pomegranate und Vanilla Honey (MHD: 13.12.2019)

und Gletscherkrone Porridge Hafermahlzeit, Sorten Klassisch, Schoko, Apfel-Zimt und Waldbeere (MHD: 15.01.2020).

Kunden können die Packungen im Handel zurückgeben, der Kaufpreis wird erstattet.

+++ 29. März: Schimmelpilz-Gefahr in Baby-Nahrung von dm +++

Weil man im Zuge von Eigenkontrollen festgestellt habe, dass in einzelnen Produkten erhöhte Aflatoxin-Werte (Aflatoxin sind Stoffwechselprodukte, die von verschiedenen Schimmelpilzen gebildet werden, Anm. d. Red.) nicht ausgeschlossen werden können, ruft die Drogeriekette dm insgesamt vier Artikel seiner "babylove"-Reihe zurück. Demnach kann die Aufnahme von Aflatoxinen langfristig die Gesundheit beeinträchtigen, heißt es. Konkret betroffen sind folgende Produkte:

"babylove Granatapfel-Mango in Apfel, 190 g, nach dem 4. Monat" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 15.10.2020

"babylove Pfirsich-Maracuja in Apfel, 190 g, nach dem 4. Monat" mit dem MHD 16.10.2020

"babylove Erdbeere & Himbeere in Apfel, 190 g, nach dem 4. Monat" mit dem MHD16.10.2020

"babylove Erdbeere-Banane in Apfel mit Müsli, 90 g, ab 1 Jahr (Quetschbeutel)" mit den MHD 16.10.2020 und 17.10.2020

Kunden werden gebeten, die Produkte nicht zu verzehren und diese - auch im bereits angebrochenen Zustand - in einem dm-Markt zurückzugeben. Der Kaufpreis werde erstattet, heißt es.

Quelle: Presseportal

+++ 22. März: Penny warnt vor Holzsplittern in Hartkäse +++

Der Discounter Penny ruft den bundesweit verkauften Hartkäse "San Fabio Grana Padano, gerieben, 150g" zurück. Wie Penny in Köln mitteilte, geht es um Verpackungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 17.06.2019. Die EAN-Nummer laute 24218795. Es sei ein vorbeugender Rückruf. Denn es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Packungen Fremdkörper wie kleine weiße Kunststoffteile oder Holzsplitter befinden können. Kunden können die Produkte im Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

+++ 20. März: Gartenfrisch ruft Salat-Snack zurück +++

Die Gartenfrisch Jung GmbH ruft einen Salat-Snack aus den Sortimenten von Edeka und Marktkauf zurück. Laut einer Mitteilung des Unternehmens kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich auf einigen Packungen des "Edeka deli Caesar Salat" (280g) ein falsches Bodenetikett mit der Aufschrift "Salat-Gemüsemischung mit Radieschen Kernen und Kräuter Dressing" befindet. In diesem Fall sind in dem Salat enthaltene Allergene wie Magermilchjoghurt, Hartkäse, Eigelb, Anchovipaste Milch, Lysozym (aus Ei) sowei Weizenmehl nicht bei den Zutaten deklariert. Betroffen ist Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.03.2019. Angeboten wurden die möglicherweise betroffenen Artikel bei Marktkauf und Edeka in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen, Thüringen, Sachsen sowie in Teilen von Bayern, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Sie wurden vorsorglich aus dem Handel genommen. Gartenfrisch weist darauf hin, dass das Produkt qualitativ einwandfrei ist und von Nicht-Allergikern bedenkenlos verzehrt werden kann.

+++ 18. März: Metallteile! Aldi ruft mehrere Eissorten zurück +++

Gleich mehrere Sorten Speiseeis muss Lebensmittel-Discounter zurückrufen. Wie Hersteller Froneri Ice Cream Deutschland bereits am Freitag mitteilte, könnten in den betroffenen Sorten Metallteile enthalten sein. Aldi Süd und Aldi Nord hätten die Produkte deshalb aus dem Verkauf nehmen lassen, so Froneri weiter.

Es handele sich bei Aldi Nord demnach um "Trader Joe's Ice Cream American Style, 500 ml" in den Sorten Cookie Dough (Codierungen A 8284, A 8285), Nut Loves Choco (A 8283, A 8284) und Cookie Double Trouble (A 8281, A 8282, A 8283) sowie den 500-ml-Becher von "Supreme Rich & Creamy" der Sorte Macadamia Nut (A 8278, A 8281). Alle Produkte haben das Mindesthaltbarkeitsdatum 30.4.2020.

Aldi Süd hat "Grandessa Eiscreme 500ml" der Sorte Cookie Dough - und zwar alle Codierungen - zurückgerufen. Auch hier mit Mindesthaltbarkeit 30.4.2020. Kunden können die Produkte in den Markt zurückbringen und bekommen den Kaufpreis erstattet.

+++ 14. März: Lidl ruft Rohmilchkäse der Marke "Morbier" zurück +++

Wegen einer möglichen Belastung mit Kolibakterien ruft der Lebensmittel-Discounter Lidl einen Rohmilchkäse der Marke "Morbier" zurück. Laut einer Mitteilung vom Donnerstag geht es um das Produkt „Morbier AOP mit Rohmilch hergestellt, 250g“, sofern es das Mindesthaltbarkeitsdatum 17.03.2019, die Losnummer 042 und das Identitätskennzeichen FR 25-155-001 CE des französischen Herstellers SA Perrin Vermot trägt. Es wurde mit Ausnahme von Bremen, Hamburg, dem Saarland und Schleswig-Holstein in allen Bundesländern verkauft. Bei einer Untersuchung seien sogenannte E.-coli-Bakterien nachgewiesen worden, die teils schwere Durchfallerkrankungen auslösen könnten. Wer den Käse gekauft hat, solle ihn keinesfalls essen, sondern bei Lidl zurückgeben, heißt es in der Mitteilung des Discounters weiter.

+++ 12. März: Ikea warnt vor Verzehr von Schaumgebäck "Sötsak Skumtopp" +++

Der schwedische Möbel-Riese Ikea warnt aktuell vor dem Verzehr eines Schaumgebäcks und ruft dieses vorsorglich zurück. Es handelt sich um die Süßigkeit mit dem Namen "Sötsak Skumtopp" und abgepackte Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.3. bis 18.04.2019. In einer Unternehmensmitteilung heißt es, das Produkt enthalte Molkepulver und stelle damit ein mögliches Gesundheitsrisiko für Kunden dar, die allergisch auf Milch oder Milchbestandteile sind oder an einer Unverträglichkeit leiden. Molkepulver werde zwar in der Zutatenliste genannt, Milch jedoch nicht. Menschen, die nicht gegen Milch oder Milchbestandteile allergisch sind, können das Produkt weiter bedenkenlos verzehren. Allergiker sollten das Schaumgebäck aber zum nächsten Ikea-Einrichtungshaus zurückbringen. Dort werde auch ohne Kaufbeleg der volle Preis zurückerstattet, so das Unternehmen weiter.

+++ 8. März: Blutdrucksenker wegen Verunreinigung zurückgerufen +++

Wegen der Verunreinigung mit Stoffen, die laut des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) krebserregend sein können, ruft die Heumann Pharma GmbH & Co. Generica KG erneut Blutdrucksenker zurück. Auf seiner Homepage teilt der Hersteller mit, dass man darüber informiert worden sei, dass in mehreren Chargen mit dem Wirkstoff Losartan ein erhöhter Wert der Verunreinigung N-Nitroso-N-methyl-4-Aminobuttersäure (NMBA) festgestellt worden sei. "Zudem ist bei einigen Chargen eine gleichzeitige Kontamination von N-Nitrosodiethylamin (NDEA) und NMBA festgestellt worden", führte das Unternehmen aus.

Diese Chargen sind konkret betroffen und sollen vorsorglich vom Markt genommen werden:

Losartan comp. Heumann 100 mg/12,5 mg Filmtabletten, 28, 56 und 98 Filmtabletten, alle Chargen

Losartan comp. Heumann 100 mg/25 mg Filmtabletten, 28, 56 und 98 Filmtabletten, alle Chargen beginnend mit den Buchstaben "B" und "C"

Ferner warnt die Firma vom Rückruf betroffene Kunden davor, dass jeweilige Arzneiprodukt ohne Rücksprache mit dem Arzt abzusetzen, "da das gesundheitliche Risiko eines Absetzens um ein Vielfaches höher liegt als das mögliche Risiko durch eine Verunreinigung". Ein akutes Patientenrisiko bestehe nicht, so der Hersteller.

Quellen: Rückruf-Hinweis Hersteller / Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte

+++ 4. März: Rahmenbruch möglich - Bergamont ruft zwei Modelle zurück +++

Weil es aufgrund einer fehlerhaften Konstruktion zu einem Rahmenbruch kommen kann, ruft der deutsche Hersteller Bergamont verschiedene Farradmodelle aus den Jahren 2010 und 2011 zurück. Konkret betroffen sind demnach Fahrräder der Reihe "Alu Monolite" sowie "Belami".

Kunden, die ein vom Rückruf betroffenes Rad besitzen, sollten dieses nicht mehr nutzen und umgehend Kontakt mit einem autorisierten Händler (hier ein Überblick) aufnehmen. Demnach sollen die Kunden "kostenlos ein gleichwertuiges Austauschfahrrad" erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Unterehmens. Diese Modelle werden zurückgerufen:

Alu Monolite N-7 26" shiny white-dark silver 2010

Alu Monolite N-7 28" shiny white-dark silver 2010

Alu Monolite N-8 Suspension 28" matt black 2010

Alu Monolite N-8 Suspension 28" shiny white 2010

Alu Monolite N-8 Rigid 28" matt black 2010

Alu Monolite N-8 Rigid 28" shiny white 2010

Belami Lite N7 26" matt black 2011

Belami Lite N7 26" shiny brown-cream white 2011

Belami Lite N7 28" matt black 2011

Belami Lite N7 28" shiny brown-cream white 2011

Belami Lite N8 Suspension 26" matt black 2011

Belami Lite N8 Suspension 26" shiny white 2011

Belami Lite N8 Suspension 28" matt black 2011

Belami Lite N8 Suspension 28" shiny white 2011

Belami Lite N8 Rigid 28" matt black 2011

Belami Lite N8 Rigid 28" shiny grey-red 2011

Quelle: Bergamont

+++ 1. März: Dennree ruft Geflügel-Bolognese zurück +++

Dennree ruft vorsorglich Geflügel-Bolognese im 350-Gramm-Glas zurück. Betroffen sind Gläser mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 1.11.2020. Verkauft wurde die Ware bei Denn's Biomarkt und in anderen Naturkost- und Bioläden. Dort kann sie auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird den Kunden erstattet.

"Grund für den Rückruf ist eine mögliche, nicht ausreichende Erhitzung bei der Produktion eines Teils der Gläser", heißt es in einer Mitteilung des Herstellers. Dies könne zu einem unerwünschten Wachstum von Mikroorganismen führen, was sich durch einen Überdruck im Glas bemerkbar mache. Beim Öffnen des Glases entweiche das Gas hörbar.

+++ 27. Februar: Hema ruft Holz-Eisenbahnset zurück +++

Spielwarenhersteller Hema ruft vorsichtshalber sein Holz-Eisenbahnset mit der Artikelnummer 15.12.2235 zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, könne das rote, spitze Dach des Kirchturms für Kleinkinder gefährlich sein. Bei Kindern unter drei Jahren drohe Erstickungsgefahr. Kunden werden deshalb dringend gebeten, es außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufzubewahren. Das Set könne auch ohne Kassenbon oder Originalverpackung in einer Filliale oder per Post zurückgegeben werden, so Hema in einer Mitteilung. Für weitere Infos kann der Hema-Kundenservice unter 0180-243-62-33 kontaktiert werden.

+++ 26. Februar: Apfelstiele im Müsli, Rossmann ruft Kindernahrung zurück +++

Wenige Tage nach dem Rückruf von Maiswaffeln hat Rossmann erneut eine Rückrufaktion von Lebensmitteln gestartet. Dieses Mal geht es um Baby- und Kindernahrung. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung, könne man bei den Produkten Baby-Müsli und Kinder-Früchtemüsli von Babydream "nicht ausschließen, dass vereinzelte Packungen Teile von Apfelstielen enthalten". Betroffen sind demnach Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 18.12.2019 (Baby-Müsli) und 19.12.2019 (Kinder-Früchtemüsli), das auf der Unterseite der Verpackung eingestanzt ist. Die Drogeriekette bittet seine Kunden darum, die betroffenen Packungen in eine Verkaufsstelle zurückzubringen. Der Kaufpreis wird bei Rückgabe erstattet.

+++ 26. Februar: Aldi muss Rotwurst-Rückruf ausweiten +++

Der Rückruf einer Schinken-Rotwurst bei Aldi Süd und Aldi Nord ist ernster als gedacht: In dem Produkt der Firma Wiltmann wurden „krankmachende Bakterien (Listeria monocytogenes) festgestellt“, wie Wiltmann bereits am 15. Februar auf seiner Homepage mitteilte. Betroffen seien jetzt allerdings alle Mindesthaltbarkeitsdaten und nicht nur der 08.03.2019, wie zuvor angegeben.

Die Ware wurde inzwischen von allen Aldi-Süd- und in drei Aldi Nord-Regionen zurückgezogen.

+++ 22. Februar: Rossmann ruft Maiswaffeln zurück +++

Die Drogeriemarktkette Rossmann ruft Maiswaffeln zurück, weil sich darin möglicherweise Metallsplitter befinden. Konkret geht es um gesalzene Waffeln der Marke Genuss Plus und um Maiswaffeln mit Meersalz der Marke Enerbio. Das teilte das Unternehmen aus dem niedersächsischen Burgwedel bei Hannover am Freitag mit. Demnach habe man bei Eigenkontrollen in vereinzelten Packungen Metallsplitter festgestellt. Bei den Waffeln von Genuss Plus könnten Packungen mit der Mindesthaltbarkeit 1. Oktober und 22. November betroffen sein. Bei den Enerbio-Produkten können die Packungen mit der Mindesthaltbarkeit 29. Oktober bzw. 7. Dezember in einer Rossmann-Filliale zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird dem Kunden erstattet.

+++ 21. Februar: Alnatura ruft Kinder-Müsli und Müslikekse zurück +++

Die in Darmstadt ansässige Bio-Supermarktkette Alnatura hat am Mittwochabend vorsorglich zwei Produkte zurückgerufen, in denen sich nach Angaben des Unternehmens Teile von Apfelstielen befinden können. Betroffen seien das Alnatura Kinder-Bircher-Müsli mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 11.10.2019 und 2.11.2019 sowie die Alnatura Müslikekse für Kinder ab dem 15. Monat mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 4.09.2019, teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Die Ware sei aus dem Handel genommen worden, hieß es.

Wer eine Packung mit einem der genannten Mindesthaltbarkeitsdaten zu Hause habe, könne diese zurückbringen und Ersatz erhalten. Andere Müslis oder Kekse oder Produkte mit einem anderen Mindesthaltbarkeitsdatum seien von dem Rückruf nicht betroffen.

