+++ 16. November: Rapex warnt vor Stromschlaggefahr bei Lichterketten +++

Das "Rapid Alert System" der Europäischen Kommission (Rapex) warnt vor billigen LED-Weihnachtslichterketten mit der Modellnummer 37488. Sie können einen elektrischen Schlag auslösen. Das Erkennungsmerkmal der gefährlichen Lichterkette ist eine kleine Steuerbox für die verschiedenen Lichtmodi, an die der Euro-Netzstecker angeschlossen ist, sowie fünf Kabel, die zu den Leuchtdioden führen. Die Steuerbox sei mechanisch nicht stabil genug, sodass der Benutzer mit den stromführenden Teilen in Berührung kommen kann. Dadurch besteht die Gefahr, einen elektrischen Schlag zu bekommen, der tödlich enden kann. Das Modell wird in ähnlicher Ausführung wie abgebildet von vielen Händlern noch immer angeboten, obwohl die erste Meldung bereits im August dieses Jahres veröffentlicht wurde.

+++ 15. November: Falsche H&M-Gutscheine kursieren auf Whatsapp +++

Ein Kettenbrief kursiert auf WhatsApp, der dem Empfänger einen H&M-Gutschein im Wert von 250 Euro verspricht - die Modekette warnt vor dieser Mitteilung, denn sie ist falsch. In letzter Zeit häufen sich solche Meldungen von Kettenbriefen, die via WhatsApp verschickt werden. Hauptsächlich geht es den Cyberkriminellen dabei um das Ausspionieren von Daten.

+++ 14. November: Kaufland ruft Rotkohl zurück +++

Kaufland ruft derzeit Delikatess-Rotkohl der Marke K-Classic zurück - aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes, wie es in einer Pressemitteilung heißt. "Es kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass sich in einzelnen Gläsern des genannten Produktes Drahtstücke befinden, die beim Verzehr zu Verletzungen führen können", erklärt das Unternehmen. Betroffen sind nur Gläser der Charge ML3 L6287 (alle Uhrzeiten) mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2020. Das Datum ist seitlich am Deckel aufgedruckt. Die EAN des Produktes lautet: 4300175162333. Kunden können die Gläser in jeder Kaufland-Filiale abgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet.

+++ 9. November: Rossmann ruft Immunkur von "altapharma" zurück +++

Rossmann ruft eine Immunkur der Marke "altapharma" zurück. Die Nahrungsmittelergänzung weise möglicherweise Verunreinigungen auf. Betroffen ist Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 2/2019. "Leider ist nicht auszuschließen, dass das Produkt eine Verunreinigung aufweist. Nach dem Verzehr kann es zu allergieartigen Reaktionen wie zum Beispiel Hautrötungen vor allem im Gesichts- und Halsbereich, aufsteigendem Hitzegefühl, Schwellungen, Übelkeit und Atembeschwerden kommen", heißt es in der Mitteilung. Kunden werden gebeten, die entsprechenden Packungen (EAN 4305615399126) nicht mehr zu verwenden, sondern in die Filialen zurück zu bringen. Der Kaufpreis wird erstattet.

+++ 6. November: dm ruft Nahrungsergänzungsmittel zurück +++

Wegen möglichen allergischen Reaktionen ruft die Drogeriekette dm das Nahrungsergänzungsmittel "Immun Wochenkur" der Marke "DAS gesunde PLUS" zurück. Nach Angaben des Unternehmens könne es nicht ausgeschlossen werden, dass die Einnahme der Trinkampullen Hautrötungen, Schwellungen, Brennen oder andere allergische Reaktionen auf der Haut hervorruft.

Betroffen sind alle Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 12/2018 und 02/2019. Die Kunden werden gebeten, die Packungen ungeöffnet oder schon angebrochen an einer beliebigen dm-Kasse zurückzugeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

+++ 4. November: Milram ruft Käse zurück +++





+++ 3. November: Warnung vor bösartigem Whatsapp-Fake im Google Play Store +++

Verschiedene Tech-Portale warnen vor gefälschten Whatsapp-Klonen in Googles Play Store. Unter anderem ist laut "Chip.de" eine gefälschte Beta-Version des angekündigten Messengers Whatsapp Business aufgetaucht. Diese sei an der Abweichung von der offiziellen Schreibweise mit dem großen "A" im Namen jedoch recht gut zu erkennen.



Andere Fälschungen sind weniger schnell als solche zu identifizieren, schreibt "Smartdroid.de". Sie benutzen die offizielle Schreibweise und das Logo. Allerdings tragen sie mitunter ungewöhnliche Zusatzbezeichnungen und sind außerdem gegebenenfalls nicht in der Kategorie "Kommunikation" eingeordnet. Darüber hinaus setzen die Fälscher gern unauffällige Sonderzeichen, etwa ein Komma, hinter den Entwicklernamen. Die Fälschungen sollen Nutzer zur Installation verleiten, um sensible Daten abzugreifen. Erkennt Google sie, werden sie gesperrt. Bis dahin sind allerdings in der Regel schon Nutzer auf die Masche hereingefallen.

+++ 1. November: Rückruf von bei Lidl verkauften Tintenfisch-Konserven +++

Weil mögliche "Verletzungen im Mundraum" nicht ausgeschlossen werden können, ruft der spanische Konservenhersteller Conservas Selectas de Galicia S.L. eine bei Lidl verkaufte Lebensmittel-Produktreihe zurück. Es handelt sich um die Sorten "mit natürlichem Knoblauch-Aroma" und "mit natürlichem Paprika-Aroma" des Produkts "Sol & Mar Riesenkalmarstücke, 3x80g" (Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2023), wie das Unternehmen mitteilte.

Es könne "nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt natürlich vorkommende Salzkristalle enthalten sind, die von Kunden mit Glassplittern verwechselt werden können. (...) Wenn Kunden ungünstig auf diese Salzkristalle beißen, können Verletzungen im Mundraum nicht ausgeschlossen werden." Lidl Deutschland habe "sofort reagiert und das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen". Bereits gekaufte Konserven könnten in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden, der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

+++ 30. Oktober: Rewe und Penny rufen verkaufte Wurstwaren zurück +++

Wegen Verunreinigungen mit Reinigungsflüssigkeit sind bei Rewe und Penny verkaufte Wurstwaren der Marke "Wilhelm Brandenburg" fast bundesweit zurückgerufen worden, wie die Großmetzgerei bereits am Freitag mitteilte. Von dem Rückruf sei fast ganz Deutschland betroffen, hieß es bei der Rewe Group. Von den Produkten gehe keine unmittelbare Gesundheitsgefahr aus, bei der Verunreinigung handle sich um kleinste Spuren einer Reinigungsflüssigkeit.

Folgende Selbstbedienungswaren sind vom Rückruf betroffen:

Wilhelm Brandenburg Bierschinken 100 g (Mindesthaltbarkeitsdatum 25.10.2017 bis 06.11.2017)

Wilhelm Brandenburg Jagdwurst 100 g, (Mindesthaltbarkeitsdatum 27.10.2017 bis 06.11.2017)

Wilhelm Brandenburg Aufschnitt Trio 100 g, (Mindesthaltbarkeitsdatum 26.10.2017 bis 06.11.2017)

Wilhelm Brandenburg Fleischkäse grob 100 g (Mindesthaltbarkeitsdatum 26.10.2017 bis 03.11.2017)

Zudem werden Bierschinken, Jagdwurst und Fleischkäse aus der Bedienung zurückgerufen, die zwischen dem 9. Oktober und 26. Oktober 2017 gekauft wurden.

+++ 23.Oktober: Aldi Nord ruft Champignons zurück +++

Die Clama GmbH ruft Champignons der Marke "King's Crown" zurück, die von Aldi Nord vertrieben werden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in dem Produkt Glassplitter enthalten sind, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens vom 20. Oktober. Betroffen sind Chargen mit der Losnummer 17011-8 3502/01041 auf dem Deckelrand und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.Dezember 2020.

Die betroffenen Produkte wurden in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, NRW und Sachsen-Anhalt ausgeliefert und können in allen Aldi-Nord-Filialen zurückgegeben werden.

+++ 12. Oktober: Dunlopillo ruft Matratzen zurück +++

Das Unternehmen Dunlopillo ruft Matratzen zurück. Kunden, die zwischen dem 26. September und 6. Oktober eine Matratze Dunlopillo gekauft haben, sind davon betroffen. Grund für den Rückruf ist ein gesundheitsschädlicher Stoff, der eventuell in die Matratzen gelangt ist. BASF hatte gemeldet, dass einen Kunststoff, der auch bei der Herstellung von Matratzen verarbeitet wird, mit Dichlorbenzol kontaminiert sei.



Der Stoff steht im Verdacht, gesundheitsschädlich und umweltbelastend zu sein. Ob der Stoff tatsächlich in den Matratzen nachweisbar ist, ist nicht geklärt.

+++ 2. Oktober: Aldi Nord ruft wegen Salmonellen Salami zurück +++

Der bayerische Wursthersteller Hans Kupfer & Sohn GmbH & Co. KG teilte in einer Presseinformation am vergangenen Freitag mit, dass in einer Packung "Salami Piccolini Mediterran" Salmonellen gefunden wurden. Weitere Artikel mit dem MHD 22.10.2017 sowie der Chargennummer HKS169171 könnten demnach betroffen sein. Keimbefallene Salami in zahlreichen Bundesländern Aldi Nord ruft seine Kunden auf, das Produkt gegen die Rückerstattung des Kaufpreises in einer Filiale zurückzugeben. Die Salami wurde bereits aus dem Verkauf genommen. Von den Salmonellen können Packungen betroffen sein, die in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein erworben wurden, gibt der Wursthersteller an. Welche Aldi-Filialen tatsächlich mit den Salamis beliefert wurden, können Sie auf der Website des Unternehmens prüfen.



+++ 26. September: Rückruf von Eiern +++

Salmonellen-Gefahr: Rewe, Aldi und Penny rufen Eier zurück.