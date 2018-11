Der Sand wird knapp … und das Sprichwort wie Sand am Meer könnte auch bald nicht mehr zutreffend sein. Im Wissenschaftsmagazin Science warnte eine Forscherin jetzt sogar vor einer drohenden Tragödie.

Hintergrund: Sand ist die Grundlage von ziemlich allem, was die Menschheit so braucht: Häuser, Elektronik, Kosmetik, Autos, und so weiter.

Es ist sogar schon vorgekommen, dass ein Strand auf Jamaika einfach so geklaut wurde, weil irgendwer offensichtlich den feinen Sand gebraucht hat. Und Länder, die in Wüstenregionen liegen haben nicht mal einen Vorteil. Denn der Wüstensand ist vom Wind fein abgeschliffen und kann zum Beispiel im Bausektor gar nicht benutzt werden. Oftmals werden Schwimmbagger eingesetzt, die dem Sand aus dem Meer, aber auch aus Flüssen und Seen holen. Mit oft verheerenden ökologischen Folgen. Immer wieder wird sogar von einer Sandmafia gesprochen, die illegal weltweit operieren soll.

Kritische Stimmen sind zu hören, die sagen, dass das Problem mit dem Sand vielen Menschen gar nicht bewusst ist. Forscher arbeiten bereits an Alternativen und Methoden für das Recycling von Baustoffen oder Verfahren, um den Wüstensand nutzbar zu machen.