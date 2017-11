Der chinesische Onlinehändler Alibaba hat bei seinem jährlichen Onlineshopping-Ereignis so viel umgesetzt wie noch nie und damit die Stellung als größtes Event seiner Art weltweit zementiert. Am sogenannten Singles' Day erlöste der chinesische Onlinehändler rund 25 Milliarden Dollar und stellt damit die einkaufsstärksten Tage in den USA in den Schatten. Der 24-stündige Einkaufsmarathon in China fällt jedes Jahr auf den 11. November. Dann bieten viele Online-Plattformen ihre Waren mit kräftigen Rabatten an. Der Tag ist der umsatzstärkste in Chinas Online-Handel. Der "Tag des Singles" war von Chinas Online-Händlern als Gegenstück zum Valentinstag ins Leben gerufen worden und zielte vor allem auf Alleinstehende. An dem Tag kaufen chinesische Verbraucher insgesamt mehr als die US-Bürger am Black Friday und Cyber Monday zusammen, den Höhepunkten für Online-Shopper in den Vereinigten Staaten.