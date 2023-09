Stiftung Warentest hat Staubsauger mit Akku und mit Kabel gegeneinander antreten lassen. Wie viel Geld man für ein gutes Gerät in die Hand nehmen muss, hängt davon ab, für welches System man sich entscheidet.

Bei Staubsaugern bietet sich Kunden eine ganz erstaunliche Preisspanne. Manche kosten ein halbes Vermögen, andere sind verdächtig günstig. In welches Preisregal soll man da greifen? Die Stiftung Warentest hat Modelle für 60 Euro bis 1320 Euro getestet. Ergebnis: Gute Staubsauger gibt es schon ab 200 Euro. Wie viel man letztlich investieren muss, hängt aber vor allem vom System ab, für das man sich entscheidet.

Im Test traten klassische Kabelstaubsauger und Akkustaubsauger ohne Kabel gegeneinander an. Saugroboter waren nicht Teil des Vergleichs. Die beiden getesteten Systeme haben jeweils Vor- und Nachteile. Akkusauger sind aufgrund des fehlenden Kabels handlicher und praktisch fürs schnelle Saugen zwischendurch, zum Beispiel rund um den Esstisch. Sollen mehrere Zimmer oder gar Etagen gesaugt werden, entfällt das lästige Umstecken des Kabels. Ärgerlich allerdings, wenn der Akku schlapp macht, bevor die Wohnung fertig gesäubert ist. Zudem sind viele Akkusauger sehr laut.

Staubsauger mit Akku – gute sind teuer

Ein weiterer großer Unterschied ist der Preis. Gute Akkusauger finden sich im Test erst ab 600 Euro aufwärts. Der Testsieger Vorwerk Kobold VK7 kostet gar stolze 1320 Euro. Dafür bietet er mit die beste Saugleistung und kommt auch mit Tierhaaren im Teppich zurecht. Im Gegensatz zu den meisten anderen Akkumodellen hat er einen Staubbeutel – üblich ist sonst, dass der Auffangbehälter in den Müll entleert werden muss. Ebenfalls gut unter den kabellosen Kandidaten sind der Miele Triflex HX2 Pro (890 Euro), Miele Triflex HK2 Sprinter (730 Euro) sowie Bosch BSS825FRSH (620 Euro).

Im Test waren auch einige günstige Akkusauger für Preise unter 300 Euro. Sie schwächelten aber – teils erheblich – bei der Saugleistung. Gut war keiner von ihnen. Das neueste Modell des britischen Premium-Herstellers Dyson war nicht im Testfeld enthalten, da er für die Untersuchung zu spät herauskam.

Gute Kabelsauger ab 200 Euro

Wer wenig Geld ausgeben will, ist mit einem Kabelstaubsauger besser bedient. Gute Modelle gibt es schon ab 200 Euro. Kabelsauger gibt es sowohl mit Staubbeutel als auch mit Box, was unhygienisch sein kann, wenn beim Entleeren in den Müll Schmutz aufgewirbelt wird. Die jeweils besten Kabelmodelle im Test mit Beutel und mit Box kamen von Bosch und kosteten unter 300 Euro. Auch Miele-Geräte schnitten gut ab. Drei Staubsauger im Test kosteten sogar unter 100 Euro, erzielten aber lediglich befriedigende Ergebnisse.

Den aktuellen Test sowie Testergebnisse älterer Modelle finden Sie kostenpflichtig auf www.test.de