Zum Jahreswechsel steigt für viele Kunden der Strompreis. 230 Grundversorger haben laut dem Vergleichsportal Verivox bereits angekündigt, den Strompreis zu erhöhen. Bis zum Stichtag 20. November können noch weitere hinzukommen. Im Schnitt beträgt die Erhöhung laut Verivox 5,4 Prozent. Für eine Musterfamilie mit einem Verbrauch von 4000 Kilowattstunden bedeutet das Mehrkosten von 68 Euro im Jahr.

In manchen Regionen fällt der Preisanstieg noch drastischer aus. So erhöht die Regensburger REWAG den Preis um satte 10,7 Prozent. Bei der EVI Hildesheim sind es 9,6 Prozent, die WSW aus Wuppertal erhöht um 9,1 Prozent und die Stadtwerke Bochum um 9,0 Prozent. Unsere interaktive Karte zeigt die alten und neuen Preise der Grundversorger in den 200 größten Städten.

Karte: Strompreise in den 200 größten Städten

Stand: 18. November 2019

Neue Rekordpreise

Der teuerste Grundversorger unter den betrachteten Städten sitzt in Neumünster. Hier muss der Musterhaushalt in der Grundversorgung im kommenden Jahr 1471 Euro für Strom ausgeben, in Lippstadt sind es nur 1061 Euro. Da die Preise für Privatkunden schon jetzt auf Rekordniveau sind, ist klar, dass ab Januar ein neuer Rekord erreicht wird.

Die Versorger verweisen bei den Preiserhöhungen gerne auf die steigende EEG-Umlage. Die Ökostromabgabe, die 22 Prozent des Strompreises ausmacht, steigt um 5 Prozent. Auch die Netzentgelte, die die Stromanbieter für die Nutzung der Netze entrichten müssen, steigen in einigen Regionen. Andererseits können die Stromanbieter ihren Strom derzeit günstig einkaufen, ohne dass sie dies an die Verbraucher weitergeben würden. Laut Check24 kostet Energie an der Strombörse derzeit 28 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Wechseln spart Geld

Allerdings steht es jedem Kunden frei, aus der Grundversorgung in einen günstigeren Tarif oder zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Das kann mehrere Hundert Euro im Jahr sparen. Auch Stromkunden, die nicht in der Grundversorgung sind, steht bei Preiserhöhungen immer ein Sonderkündigungsrecht zu. Neben den großen Vergleichsportalen haben sich in den letzten Jahren auch kleinere Firmen als Wechselhelfer etabliert, die nur faire Anbieter vermitteln und den Kunden von sich aus anschreiben, wenn der gewählte Tarif nicht mehr günstig ist. Die Stiftung Warentest empfiehlt vor allem die Portale Esave, Switchup, Wechselstrom und Wechselpilot.

In den letzten zehn Jahren sind die Strompreise laut Verivox um 32 Prozent gestiegen, während die Preise insgesamt um 14 Prozent zulegten. Betrachtet man nur die letzten fünf Jahre so liegt der Anstieg mit fünf Prozent allerdings im Rahmen der allgemeinen Teuerung. Aktuell fällt auf, dass sich die Kunden wieder verstärkt für grünen Strom interessieren. Jeder zweite Verbraucher, der in diesem Jahr über Verivox gewechselt ist, wechselte in einen Öko-Tarif, weshalb das Portal vom "Greta-Effekt" spricht. Ein ähnlich starkes Interesse an Ökostrom habe es zuletzt 2012 nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima gegeben.

Tabelle: Strompreis für Haushalte mit 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch in der Grundversorgung

Visualisierung: Patrick Rösing

Daten stammen von Verivox. Stand: 18.11.2019