von Daniel Bakir Viele Stromanbieter erhöhen zum Jahreswechsel den Preis drastisch. Muss ich das akzeptieren? Sollte ich kündigen? Und was ist bei der Flucht in die Grundversorgung zu beachten?

Millionen Stromkunden haben im November Post von ihrem Stromanbieter bekommen. Der Inhalt des Schreibens: eine saftige Preiserhöhung zum Jahreswechsel. Allein in der Grundversorgung erhöhen rund 600 Anbieter die Preise, hat das Vergleichsportal Check24 ermittelt. Fast siebeneinhalb Millionen Haushalte sind davon betroffen. Dazu kommen noch die Stromkunden, die einen Vertrag außerhalb der Grundversorgung haben, und ebenfalls eine Preiserhöhung bekommen haben.

Einige Anbieter verdoppeln mal eben den Preis für die Kilowattstunde. Im Schnitt liegen die Preiserhöhungen laut Verivox und Check24 bei 50 bis 60 Prozent. Für Familienhaushalte mit Jahresverbräuchen von 4000 bis 5000 Kilowattstunden entspricht das Mehrkosten von 700 bis 900 Euro oder noch mehr. Was kann man jetzt tun? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Ist die Strompreiserhöhung rechtens?

Zunächst einmal sollte man prüfen, ob die Preiserhöhung überhaupt rechtens ist, empfiehlt die Verbraucherzentrale NRW. Um wirksam zu sein, muss eine Preiserhöhung schriftlich und rechtzeitig – sechs Wochen vor der Preisanpassung – vom Stromanbieter angekündigt werden.

Wer einen Vertrag mit Preisgarantie hat, darf in diesem Zeitraum keine Preiserhöhung wegen gestiegener Energiebeschaffungskosten bekommen. Bei eingeschränkten Preisgarantien dürfen lediglich höhere Steuern, Abgaben und Umlagen zur Begründung herangezogen werden. Wer der Preiserhöhung widersprechen will, kann einen Musterbrief der Verbraucherzentralen nutzen. In der Grundversorgung gibt es keine Preisgarantien, aber auch hier muss die Erhöhung angekündigt werden.

Soll ich den Anbieter wechseln?

Wer in der Grundversorgung ist – das ist automatisch jeder, der seit Einzug nie gewechselt hat – darf jederzeit zu einem anderen Anbieter wechseln. Wer nicht in der Grundversorgung ist, hat bei Preiserhöhungen immer ein Sonderkündigungsrecht. Dieses ist zeitlich begrenzt: Wenn der Preis zum 1. Januar steigt, muss die Kündigung bis 31. Dezember beim Anbieter vorliegen.

Die Frage ist, ob man derzeit überhaupt einen anderen Anbieter findet, der günstiger ist. Der Blick in die Vergleichsportale kann schnell Ernüchterung bringen. "Leider sind die Neukundentarife über die Vermittlungsportale noch höher, so dass ein Anbieterwechsel in den meisten Tarifgebieten keine Ersparnis bringt", sagt Udo Sieverding von der Verbraucherzentrale NRW zu DPA.

Der Markt steht derart Kopf, dass die Grundversorgung – früher als besonders teuer verschrien – derzeit sogar die günstigste Option sein kann. Kunden außerhalb der Grundversorgung sollten daher in Erwägung ziehen, vom Sonderkündigungsrecht Gebrauch zu machen und sich einfach in die Grundversorgung zu flüchten, sagt Verbraucherschützer Sieverding. Man sollte also seinen neuen Preis mit dem ab Januar gültigen Preis der lokalen Grundversorgung vergleichen.

Dusch-Appelle von Politikern mögen hilflos klingen. Tatsächlich sehen aber auch die Warentest-Experten hier das größte Sparpotenzial im Alltag. Allein der Einbau eines Sparduschkopfs kann die Stromkosten einer dreiköpfigen Familie um 500 Euro im Jahr senken, da der Durchlauferhitzer weniger Wasser erwärmen muss. Wenn die Familienmitglieder jetzt noch kürzer (sechs statt zehn Minuten) und nur ein Grad kühler duschen, steigt die Ersparnis auf rund 700 Euro. Wer sein Wasser mit Gas erwärmt, kann mit denselben Maßnahmen natürlich ebenfalls Geld sparen.

Wie wechsle ich in die Grundversorgung?

Jede Region hat genau einen Grundversorger, der alle Kunden beliefert, die nicht aktiv einen Sondervertrag abgeschlossen haben. Das sind meist die lokalen Stadtwerke oder Großunternehmen wie Vattenfall, Eon und EnBW. Das Gute ist: Wer seinem Stromanbieter kündigt, ohne sich einen neuen zu suchen, riskiert nicht, im Dunkeln zu sitzen, sondern landet automatisch beim Grundversorger.

Bei dieser Fallback-Lösung gibt es für Verbraucher nur einen Fallstrick: Grundversorger können Kunden, die ihnen automatisch aufgrund von Kündigung bei einem anderen Anbieter zufallen, erst einmal in der sogenannten Ersatzversorgung parken. In dieser können sie von den gestrandeten Stromkunden vorübergehend höhere Preise verlangen als in der eigentlichen Grundversorgung. Erst nach drei Monaten Ersatzversorgung kommt ein normaler Grundversorgungsvertrag zustande.

Das Verbraucherportal Finanztip empfiehlt daher allen Stromkunden, die in die Grundversorgung wollen (und nicht in die teurere Ersatzversorgung), sich beim Grundversorger aktiv anzumelden. Das geht nicht über Vergleichsportale, sondern direkt beim Versorger selbst – und zwar schriftlich. Manche Versorger stecken solche Neukunden trotzdem erst einmal in die Ersatzversorgung, das ist aber aus Sicht von Verbraucherschützern rechtswidrig und sollte man sich nicht gefallen lassen. Finanztip bietet einen Musterbrief an, mit dem man Kosten aus der Ersatzversorgung zurückfordern kann.

Macht die Strompreisbremse einen Wechsel nicht überflüssig?

Die Strompreisbremse soll ab März – rückwirkend auch für Januar und Februar – den Strompreis auf 40 Cent deckeln. Da die meisten Tarife ab Januar darüber liegen, hilft das auch tatsächlich. Trotzdem ist es nicht egal, wie hoch der eigene Strompreis eigentlich ist. Denn der Deckel gilt nur für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs. Für alles, was darüber hinausgeht, zahlt man den vollen Preis.

Auch mit 40-Cent-Deckel ist Strom übrigens historisch teuer: 2021 lag der durchschnittliche Strompreis für Haushalte laut Verivox noch bei 34 Cent. Mit Blick auf die Zukunft schreibt das Vergleichsportal: "Die Strompreise für Haushalte werden kurz- und mittelfristig nicht deutlich sinken. Durch die Energiekrise wird Strom europaweit in den kommenden Jahren dauerhaft teuer bleiben."

Quellen: DPA / Check24 / Verivox / Verbraucherzentrale NRW / Finanztip