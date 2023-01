Ein Geschäft der Marke Luxusmarke Chanel in einem Kaufhaus in Seoul, Südkorea

von Rune Weichert In Südkorea geben die Menschen ihr Geld gerne für teure Marken aus. Damit stehen sie weltweit an der Spitze. Die Gründe liegen in der Kaufkraft – und dem sozialen Ansehen.

Bulgari, Gucci, Armani, Prada, Dior: Alles teure Luxusmarken, auf die die Südkoreaner abfahren – besonders die jüngeren. Oft stehen sie dafür sogar Schlange.

Die Ausgaben der Südkoreaner für persönliche Luxusgüter – ob Designerhandtasche oder teurer Anzug – stiegen im Jahr 2022 um 24 Prozent auf 21,8 Billionen koreanische Won, berichtete das US-amerikanische Investmentbanking- und Wertpapierhandelsunternehmen Morgan Stanley. Das sind umgerechnet 16,2 Milliarden Euro – oder rund 300 Euro pro Kopf.

Damit liegt Südkorea weit vor China und den USA, wo nur rund 50 Euro respektive 258 Euro pro Kopf für Luxusartikel ausgegeben werden. Damit liegen die Südkoreaner an der Weltspitze beim Luxus-Shopping.

Luxusmarken machen gute Umsätze in Südkorea

Die italienische Modemarke Moncler sagte laut dem US-Sender CNBC, dass sich sein Umsatz in Südkorea im zweiten Quartal im Vergleich zu vor der Pandemie "mehr als verdoppelt" habe. Die Richemont-Gruppe, Eigentümerin von Cartier, erklärte, Korea gehöre zu den Regionen, in denen der Umsatz im Jahr 2022 zweistellig wuchs, sowohl im Vergleich zum Vorjahr als auch zu den beiden Vorjahren.

Das Modehaus Prada hatte durch die Corona-Pandemie in China einen siebenprozentigen Rückgang der Einzelhandelsleistung im Jahr 2022 zu beklagen. Aber "durch die starke Leistung in Korea und Südostasien" wurde dieser gemildert.

Der Hang zum Luxus der Südkoreaner hat mehrere Gründe. Die Analysten von Morgan Stanley erklärten, dass die Nachfrage nach Luxusgütern bei den südkoreanischen Käufern auch durch den Wunsch, nach außen hin soziales Ansehen zu zeigen, angetrieben wird.

Millennials kaufen lieber Luxusartikel statt Immobilien

"Aussehen und finanzieller Erfolg können bei den Verbrauchern in Südkorea mehr Anklang finden als in den meisten anderen Ländern", schreiben die Analysten in dem Bericht. Die Zurschaustellung von Reichtum ist in der koreanischen Gesellschaft auch eher akzeptiert.

Die Nachfrage nach Luxusgütern wurde auch durch die Zunahme des Wohlstands der Haushalte gefördert. Daten der Bank of Korea zeigen, dass das Nettovermögen der koreanischen Haushalte im Jahr 2021 um elf Prozent gestiegen ist, berichtet CNBC.

Dr. Ahn Dong-hyun, Wirtschaftsprofessor an der Seoul National University, sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass die Millennials ebenfalls zum Luxusboom beigetragen haben. "Sie haben es vielleicht aufgegeben, ein Haus zu kaufen und versuchen stattdessen, sich mit teuren Dingen glücklich zu machen." Die Immobilienpreise in Südkorea sind seit 2020 erheblich gestiegen.

Eine Frau in ihren Dreißigern sagte Bloomberg, dass alle ihre Freunde mindestens eine Luxushandtasche hätten. "Die südkoreanische Generation Z hat ein Motto: Yolo. Wir können uns kein Haus kaufen, das ist zu teuer, warum sollten wir also Geld für die Zukunft sparen?"

Südkoreanische Stars als Markenbotschafter

Einem Bericht des Einzelhandelsriesen Lotte Group aus dem Jahr 2022 zufolge sind die Käufe von Luxusgütern durch Menschen in ihren Zwanzigern im Jahr 2021 im Vergleich zu 2018 um 70 Prozent gestiegen, was das stärkste Wachstum aller Altersgruppen darstellt.

Der Bericht von Morgan Stanley stellt auch fest, dass Luxusmarken südkoreanische Stars, zum Beispiel aus dem K-Pop, als Markenbotschafter nutzen.

"Fast alle großen koreanischen Prominenten sind Markenbotschafter der führenden Luxusunternehmen", heißt es in dem Bericht. Fendi arbeite zum Beispiel mit dem Schauspieler Lee Min-Ho und Chanel mit dem Rapper G-Dragon zusammen.

Der K-Pop-Künstler Jimin bei der Pariser Fashion Week © Pascal Le Segretain/Getty Images for Christian Dior

Dior gab im Januar bekannt, dass BTS-Mitglied Jimin als globaler Botschafter verpflichtet wurde. Bei einer Pariser Modenschau letzte Woche wurde er von Fans umringt.

Die Unternehmensberatung Bain & Company warnte allerdings vor der Verwendung von Pro-Kopf-Metriken für den Konsum von Luxusgütern. "Luxus ist per Definition kein Massenmarktprodukt", sagte Weiwei Xing, Partner bei Bain & Co, zu CNBC.

Die Blase könnte platzen

Der florierende südkoreanische Luxusmarkt könnte laut Morgan Stanley aber ein Vorbote dessen sein, wie sich der chinesische Luxusmarkt entwickelt. Die Analysten erklärten, dass die beiden Länder Ähnlichkeiten in der Neigung zu Luxusartikeln als Statusmerkmal haben.

Weltweit prognostiziert die Unternehmens- und Strategieberatung McKinsey für den Luxusmarkt bis 2023 ein Wachstum von fünf bis zehn Prozent, das durch die Nachfrage aus den USA und China begünstigt wird.

"Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum fortsetzen wird, sobald sich China von den aktuellen Covid-Wellen erholt hat, was im ersten Quartal der Fall sein dürfte", so Xing.

Doch in Südkorea werde der Trend nicht lange andauern, so Bloomberg. Südkoreas Haushaltsverschuldung sei höher als die Japans, Großbritanniens und der Vereinigten Staaten. Die Bank of Korea habe ihren Leitzins von einem Tiefstand von 0,5 Prozent im Juli 2021 auf 3,5 Prozent angehoben, womit die Ära des billigen Geldes zu Ende geht.

Auch die Immobilienpreise in Südkorea seien im dritten Quartal 2022 weltweit am stärksten gefallen – nach einem starken Anstieg in den Jahren zuvor.

"Diese Art von Boom wird nicht ewig anhalten, und wir könnten etwas Ähnliches erleben wie in den 1990er-Jahren in Japan", nachdem die sogenannte Bubble Economy geplatzt war, so Dr. Lee Wonjae, Soziologieprofessor an der Kaist Graduate School of Culture Technology in Daejeon.

Quellen: CNBC, Bloomberg via "The Straits Times"