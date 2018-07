Mal ein Träubchen naschen in der Obstabteilung, einen Blick in die aktuelle Tageszeitung werfen, stillschweigend an dem umgestürzten Pappaufsteller vorbeigehen, den Sie gerade umgeworfen haben: Auch im Supermarkt gibt es Regeln - und längst ist nicht alles, was von den Märkten kulant akzeptiert wird, auch wirklich erlaubt. In den meisten Fällen hangeln sich Kunden knapp am Vorwurf des Diebstahls vorbei, ohne es zu wissen.

Eine Übersicht zu den kleinen Alltagsverbrechen im Supermarkt.