Tesla-Chef Elon Musk will die Produktion in Kalifornien wieder anfahren, entgegen einer Anordnung der lokalen Behörden. Musk schrieb am Dienstag bei Twitter, dass er sich mit ans Fließband stellen wolle. Sollte jemand verhaften werden müssen, wolle nur er das sein. Der Showdown verdeutlicht die Herausforderungen, vor denen die US-Bundesstaaten bei der Wiedereröffnung der Wirtschaft stehen. Die örtlichen Gesundheitsbehörden hatten zuvor angewiesen, das Werk geschlossen zu halten. In Kalifornien sind nach wie vor Sperrmaßnahmen in Kraft. Am Wochenende hatte Musk damit gedroht, seine Firma nach Texas oder Nevada zu verlegen. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hatte zwar das schrittweise Wiederanfahren erlaubt - ohne eine Genehmigung des Bezirks allerdings sind Unternehmen die Hände gebunden. "Ich habe große Ehrfurcht vor ihrer Technologie, ihrem Innovationsgeist und ihrem Führungsanspruch. Ich erwarte, dass wir auf Kommunalebene das Problem mit diesem speziellen Bezirk und diesem speziellen Unternehmen in den nächsten Tagen durcharbeiten können". Seit Musk gedroht hat, Kalifornien zu verlassen, haben sich unter anderem Texas, Georgia oder Nevada als neue Tesla-Heimat empfohlen.