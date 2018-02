Mit dem Model 3 will Tesla den Sprung aus der Nische eines Herstellers batteriebetriebener Luxusfahrzeuge in den Massenmarkt schaffen. Für die Produktion des neuen Hoffnungsträgers hält Tesla an der Vorgabe von Konzernchef Elon Musk fest. Demnach sollen bis Ende März wöchentlich 2500 Fahrzeuge produziert werden. Im Januar hatte Tesla mitgeteilt, dass der US-Elektroautobauer im vierten Quartal insgesamt nur rund 1500 Model 3 Autos auslieferte statt der von Analysten erwarteten mehr als 4000 Fahrzeuge. Unterdessen hat Tesla im vierten Quartal so viel Verlust gemacht wie noch nie. Das Minus belief sich unter dem Strich auf mehr als 670 Millionen Dollar - mehr als fünf Mal so viel wie vor Jahresfrist. Allerdings hatten Analysten den Branchenpionier aus dem Silicon Valley noch tiefer in den roten Zahlen gesehen. Der Umsatz stieg um 44 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Dollar, wie Tesla am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte.