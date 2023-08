Ein Wolf steht in einem Tierpark in Sachsen-Anhalt in seinem Gehege. Die Ampel-Koalitionäre wollen das Zusammenleben von Weidetieren, Mensch und Wolf so gestalten, "dass trotz noch steigender Wolfspopulation möglichst wenige Konflikte auftreten". Foto

© Klaus-Dietmar Gabbert/zb/dpa