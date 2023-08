von Daniel Bakir Tijen Onaran ist die neue Investorin in der "Höhle der Löwen". Im Interview spricht sie über Gender-Zoff mit den anderen Löwen und ihr Selbstverständnis als Aufsteigerin und "Provokation auf zwei Beinen".

Tijen Onaran ist eine der lautesten weiblichen Stimmen in der digitalen Businesswelt. Sie wuchs als Tochter türkischer Eltern in Karlsruhe auf, arbeitete nach dem Abitur ein paar Jahre in der Politik, ehe sie die Global Digital Women Community gründete – ein Netzwerk für mehr Diversität und Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft.

Die 38-Jährige organisiert Events, tritt als Speakerin und Moderatorin auf, berät Unternehmen, podcastet und schreibt reichweitenstarke LinkedIn-Beiträge sowie Karriere-Bücher. Außerdem investiert sie seit knapp drei Jahren mit ihrer eigenen Investmentfirma – und zwar ausschließlich in weibliche Start-ups. Ab dem 28. August ist sie als Investorin in der "Höhle der Löwen" zu sehen – als Löwin, nicht als Mäuschen, so viel ist klar.

Frau Onaran, warum sind Sie als Investorin bei "Die Höhle der Löwen" eingestiegen?

Einerseits, um coole Business-Ideen zu sehen, die in meiner Filter-Bubble sonst nicht vorkommen. Andererseits aber auch, um dem Thema sozialer Aufstieg im deutschen Fernsehen eine größere Sichtbarkeit zu geben. Ich sitze dort als Selfmade-Unternehmerin, deren Eltern nach Deutschland eingewandert sind. Ich stehe für Diversität und Empowerment.