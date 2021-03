Tui steckt trotz staatlicher Hilfen in der Corona-Pandemie tief in den roten Zahlen. Jetzt steht bei dem Reisekonzern eine Neuaufstellung des Aufsichtsrats an.

Der angeschlagene Reisekonzern Tui, der in der Corona-Krise Staatshilfen in Milliardenhöhe bekommen hat, hält am Donnerstag (12 Uhr) eine digitale Hauptversammlung ab.

Die Veranstaltung mit Aufsichtsratschef Dieter Zetsche und Vorstandschef Fritz Joussen wird live im Internet übertragen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Wahl von vier Aufsichtsratsmitgliedern.

Verbunden mit dem Staatseinstieg sollen Janina Kugel, früher Personalchefin bei Siemens, und Jutta Dönges, Co-Geschäftsführerin der Finanzagentur des Bundes, in das Kontrollgremium einziehen. Außerdem sollen die Amtszeiten von Alexej Mordaschow und Edgar Ernst verlängert werden. Die Familie des russischen Milliardärs Mordaschow hält über eine Firmengruppe etwas mehr als 30 Prozent an Tui.

Bereits Anfang Januar hatten die Aktionäre bei einer außerordentlichen Hauptversammlung den Weg für staatliche und private Hilfen freigemacht. Wegen der Pandemie steckt Tui tief in den roten Zahlen: Im ersten Geschäftsquartal, das bis Ende Dezember lief, verzeichnete der Konzern unter dem Strich einen Verlust von rund 803 Millionen Euro. Für die Sommersaison hofft das Unternehmen, dass ein europäischer Impfpass sowie umfassende Schnelltests das Reisen wieder ermöglichen. Für Diskussionen und Kritik sorgt derzeit das schon zu Ostern aufgestockte Flugangebot nach Mallorca.