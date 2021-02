TUI zufolge kamen die unauthorisierten Abbuchungen durch Fehler in der IT zustande, die man bereits behoben habe

Das Touristikunternehmen TUI hat Kunden offenbar unauthorisiert Geld abgebucht. Betroffene melden sich wütend in den sozialen Medien zu Wort, der Konzern verweist auf IT-Probleme.

Dieser Beitrag erschien zuerst an dieser Stelle auf RTL.de.

Das Reiseunternehmen TUI hat offenbar seit Freitagabend etlichen Kunden unberechtigt Geld von der Kreditkarte abgebucht oder diese als Autorisierung belastet. Auf Facebook häufen sich Kommentare wütender Kunden, die mehrere Tausend Euro vermissen und scheinbar in der Hotline nicht durchkommen. TUI arbeitet laut eigener Aussage "mit hoher Priorität" daran, die Ursache für die Fehlabbuchungen zu finden und Rückerstattungen zu veranlassen.

"TUI bucht unberechtigt 3.707 Euro ab"

"TUI bucht auch bei mir unberechtigt über 2000 Euro von der Kreditkarte ab obwohl Restbetrag erst in 5 Monaten fällig. Seit 45 Minuten (!) in der Hotline und kein Durchkommen in Sicht. Vertrauen zerstört", so der erboste Kommentar eines Facebook-Users. Ein weiterer schreibt: "TUI bucht heute morgen unberechtigt 3707€ von der Kreditkarte ab und niemand ist in der Hotline erreichbar, man fliegt immer wieder aus der Leitung und verweist uns an unser Reisebüro!!! Lockdown, das ist geschlossen!!!!"

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Facebook integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Reisebüro-Verband postet wütendes Statement

Auch verschiedene Reisebüros berichten RTL, dass sich Kunden bei ihnen melden, weil sie wegen der Abbuchungen aufgeregt und verunsichert sind. Der Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros - Bundesverband e.V. (VUSR) richtet sich auf seiner Facebookseite mit drastischen Worten an Marek Andryszak, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der TUI Deutschland GmbH: "Solche Fehler dürfen in Ihrer jetzigen Situation NICHT (schon wieder) passieren. (...) Und jetzt buchen Sie Gelder von den Kreditkarten Ihrer Kunden ab? Und begründen das mit "Versehen"? Das glaubt Ihnen doch keiner! (...) Wie wollen Sie das den betroffenen Kunden erklären?"

Der Kreditkarten-Anbieter "Barclay Card" bestätigt auf seiner Website: "Derzeit kommt es bei einigen Kunden zu unerwarteten Belastungen der Kreditkarte durch das Unternehmen TUI. Wir arbeiten gemeinsam mit TUI mit Hochdruck an einer Lösung. Bitte sehen Sie von weiteren Nachfragen dazu ab. Wir informieren Sie auf unserer Website über den aktuellen Stand."

Das sagt TUI zu den Fehlabbuchungen

Um welchen Betrag und wie viele Betroffene es insgesamt geht, konnte TUI auf RTL-Anfrage hin zunächst nicht sagen. Man bestätigte das Problem aber und erklärte, man sei dabei, es zu lösen. Es soll sich um einen IT-Fehler gehandelt haben. Auf der Website von TUI erklärt das Unternehmen inzwischen:

"Am Freitag 19.02. und Samstag 20.02. ist es aufgrund eines Softwareupdates bei TUI-Kunden zu fehlerhaften Autorisierungsanfragen bei deren Kreditkartenkonten gekommen. Die Ursachen für die fehlerhaften Transaktionen wurden mittlerweile ermittelt und behoben. Kundendaten waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet, ein externes Einwirken kann ausgeschlossen werden. (...) TUI wird diese fehlerhaften Anfragen nun umgehend stornieren. Weitere Aktivitäten seitens der Kunden, eine Sperrung der Karte oder eine Meldung an das Kreditkartenunternehmen, sind nicht erforderlich."

Bei weiteren Fragen sollen sich Kunden laut Aufforderung des Unternehmens über die Homepage an Tui wenden.