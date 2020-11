Neue Kooperation im Streamingsektor: Das RTL-Angebot TV Now ist künftig in Magenta-Tarifen der Telekom enthalten. Zudem wollen die beiden Unternehmen bei Werbetechnologien zusammenarbeiten.

Die Mediengruppe RTL und die Telekom arbeiten künftig eng auf dem deutschen Streamingmarkt zusammen. So wird der RTL-Streamingdienst TV Now direkt in Angeboten der Telekom integriert sein, wie die beiden Unternehmen am Dienstag mitteilten. Kunden der neuen Tarife Magenta TV Smart und Magenta TV Smart Flex können demnach ohne zusätzliche Kosten das Angebot von TV Now Premium nutzen.

Der Schritt ist als Teil einer umfangreicheren Kooperation der beiden Partner auf dem deutschen TV-Markt geplant. RTL und Telekom haben vereinbart, künftig in den Bereichen Technologie, Vermarktung und Inhalte zusammenzuarbeiten. So sollen auch gemeinsame Lösungen zur Ausspielung zielgruppen-orientierter Werbung über Magenta TV entwickelt werden.

"Wir wollen das Wachstum unseres Streamingangebots weiter beschleunigen. Mit der Kraft unserer linearen Sender, massiven Investitionen in Content, Technologie - und mit starken Partnern", sagte Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland zu der Kooperation mit der Telekom. "Gemeinsam wollen wir auch den Zukunftsmarkt der individualisierbaren Werbung auf Basis eines offenen technologischen Ökosystems unabhängig von globalen Tech-Plattformen erschließen."