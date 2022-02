Nach der Klageandrohung gegen die Pizza "Champignons League" einer hessischen Pizzeria ist die Uefa zurückgerudert. Der Fußball-Verband spricht nun von einer "übereifrigen" Aktion.

Die kleine Pizzeria "Pizza Wolke" muss doch keine Klage der großen Uefa befürchten. Am Montag hatte der Pizzabäcker aus Gießen via Instagram ein anwaltliches Schreiben verbreitet, in dem der europäische Fußball-Verband mit markenrechtlichen Schritten gegen den Verkauf der Pizza "Champignons League" gedroht hatte.

Nun ist der Ausrichter des europäischen Fußballwettbewerbs zurückgerudert. "Die Uefa Champions League kann glücklich neben dieser köstlich klingenden Pizza leben", versicherte der Verband am Dienstag laut DPA in einem Statement. Bei der Klagedrohung scheine ein "übereifriger" lokaler Marken-Manager wohl etwas zu "voreilig" gehandelt zu haben. Trotz der offensichtlichen Anlehnung an den Millionenwettbewerb der Uefa muss die kulinarische Kreation also keine juristischen Schritte fürchten.

Pizza Champignons League im Supermarkt

Bei der Pizza "Champignons League" handelt es sich um eine Tiefkühlpizza mit Pilzen, die es im Supermarkt zu kaufen gibt. Der Erfinder der Kreation, Shadi Souri, produziert nach eigenen Angaben 3000 Pizzen am Tag und beliefert 1000 Filialen. Für die "Champignons League"-Pizza besitze er Markenrechte beim Deutschen Patentamt, sagte Souri dem "Business Insider".

Gerichte mit Geschichte Der Hamburger kommt aus Hamburg, oder etwa doch nicht? 1 von 14 Zurück Weiter Zurück Weiter Carpaccio

Ein Klassiker der italienischen Küche: luftgetrocknetes rohes Rindfleisch, das kurz angefroren hauchdünn geschnitten wird. Die Entstehungsgeschichte ist recht amüsant: Es soll 1950 in Harry's Bar in Venedig erfunden worden sein. Der Inhaber der Bar Giuseppe Cipriani kredenzte seiner Stammkundin Contessa Amalia Nani Mocenigo das rohe Fleisch, weil ihr Arzt ihr vom Verzehr gegarten Fleisches abgeraten hatte. Cipriani hat das Gericht nach dem berühmten venezianischen Maler Vittore Carpaccio benannt, der für seine leuchtenden Rot-/Weißtöne berühmt war.

Cipriani beträufelte das Rindfleisch mit seiner Haussauce, die er aus Olivenöl, Eigelb, Weißweinessig, Senfpulver, Worcestershiresauce, Zitronensaft, Salz, Pfeffer und so viel Milch anrührte, dass sie noch dickflüssig genug blieb, um an einem Löffel haften zu bleiben.

Heute wird Carpaccio gern mit Olivenöl und Zitrone serviert oder mit einer Vinaigrette. Dazu schmecken Parmesanspäne oder Trüffelscheiben.



Mehr

In einem kurzen Clip auf Instagram freut sich der 31-jährige Fußballfan über das Einlenken der Uefa. Nun könne er weiter ungestört Pizza backen. Eine bessere Publicity hätte er sich wohl auch kaum wünschen können. Souri hat in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben Dutzende Interviews gegeben, sogar die englische BBC habe angerufen. "Die Uefa hat uns den Elfmeter hingelegt ohne Tormann", sagte er dem Sportinformationsdienst SID: "Wir mussten den Ball dann nur noch reinschießen. Das nimmt man als kleines Start-up, das keine Kohle besitzt für große Marketing-Kampagnen, doch dankend an."