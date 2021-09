Als Undercover-Reporter des "Team Wallraff" tauchte Alexander Römer in die Welt der Amazon-Paketfahrer ein. Er berichtet von dubiosen Sub-Unternehmern, dem täglichen Zeitdruck und wie er auf Schritt und Tritt überwacht wurde.

Herr Römer, Sie haben als Undercover-Reporter des "Team Wallraff" für Amazon Pakete in Berlin ausgefahren. Dass das kein leichter Job ist, kann man sich denken. Was hat Sie am meisten überrascht?

Positiv überrascht hat mich, wie kollegial und hilfsbereit die Fahrer miteinander umgehen. Die Fahrer, mit denen ich zu tun hatte, waren extrem freundlich, auch wenn man sich teilweise nur mit Händen und Füßen verständigen konnte, weil nicht alle deutsch sprachen. Die verstehen sich als Leidensgenossen. Am Ende meines Undercover-Einsatzes haben mir die Fahrer, mit denen ich am meisten zu tun hatte, gratuliert und sich für mich gefreut, dass ich nicht mehr bei Amazon arbeiten muss.

Wie wird man eigentlich Amazon-Fahrer?

Über Ebay-Kleinanzeigen. Allein in Berlin gibt es da aktuell über 300 Stellenanzeigen von Sub-Unternehmern, die Amazon-Fahrer suchen. Ich habe auch auf so eine Kleinanzeige geschrieben und innerhalb weniger Stunden, kurz nach Mitternacht, bekam ich Antwort. Ich solle bitte als erstes meinen Sozialversicherungsschein, meine Bankkarte, meinen Ausweis und weitere Dinge per Whatsapp an eine wildfremde Person schicken. Das ist für Leute, die in geregelten Arbeitsverhältnissen arbeiten, ein bisschen komisch, wird aber dort vorausgesetzt.

Wie ging es weiter?

Ich musste zu einer Firma namens Pignus in einem Industriegebiet kommen, in einem heruntergekommenen Gebäude, es lag Müll im Eingangsbereich, alles wirklich merkwürdig. Dort traf ich auf eine Frau und einen Mann, die mir einen Arbeitsvertrag für 11 Euro brutto die Stunde vorlegten. Mir wurde erklärt, ich würde den Arbeitsvertrag hier unterschreiben, aber dann für einen weiteren Subunternehmer arbeiten. Amazon würde das nicht wissen und ich sollte das nicht rumerzählen, aber so würde das nun mal funktionieren.

Schrottreife Transporter und totale Überwachung

Sie haben also für einen Sub-Unternehmer des Sub-Unternehmers gearbeitet?

Genau. Dieser Sub-Sub-Unternehmer hat mir dann beim ersten Treffen einen schrottreifen Transporter überreicht. Mein Transporterhatte knapp 99.000 Kilometer runter, kaputte Sitze, Flecken auf den Polstern, alles dreckig und es roch eklig. Ich vermute, das waren Urinflecken, denn manche Fahrer pinkeln tagsüber in Flaschen, weil keine Zeit ist, aufs Klo zu gehen.

Wie bitte, ernsthaft?

Das haben mir mehrere Fahrer erzählt. Ich musste mir dann auch etwas überlegen. Cafés und Restaurants waren zu der Zeit geschlossen, also habe ich mir mitten in Wohngegenden einen Baum gesucht, das war mir wirklich unangenehm. Es geht einfach nicht anders, sonst schaffst du die Tour nicht.

Wie sah ein typischer Arbeitstag als Amazon-Fahrer aus?

Um kurz vor neun habe ich mich mit 30 bis 40 anderen Fahrern in einem Industriegebiet getroffen, um dann auf das Amazon-Gelände raufzufahren. Auf dem Hof hatte ich eine Viertelstunde Zeit, die Pakete aus dem Lager zu holen, zu scannen, einzuladen. Das ist militärisch durchgetaktet. Teilweise stand ein sogenannter Marshall auf dem Gelände und rief mir mit einem Megafon zu, wie viele Minuten ich zum Einladen noch habe.

Wie schlimm ist der Zeitdruck beim Ausliefern der Pakete?

Angeblich dauert eine Tour nur acht Stunden plus Pause, aber das passt oft nicht. Als Neuling habe ich 80 bis 120 Pakete pro Tag bekommen, später sind es um die 200. Trödeln ist da nicht möglich. Wenn du 15 Pakete für ein Haus mit 20 Etagen hast, kannst du natürlich nicht bei jedem einzeln klingeln und auf Antwort warten. Du klingelst dann alle Namen durch und wenn einer nicht zu Hause ist, versuchst du die Pakete bei einem Nachbarn abzugeben. Die Pakete abends wieder mitzubringen, ist keine Option. Da bekommst du Riesenärger. Aber nicht nur dafür…

Für was noch?

Jeder Fahrer bekommt nicht nur einen Scanner, sondern auch eine sogenannte Mentor-App darauf installiert. Darüber wird man komplett überwacht. Der Scanner und die App müssen übrigens über einen Hotspot von deinem privaten Handy betrieben werden. Amazon zahlt nicht einmal das. Ohne den Scanner kann man aber gar nicht arbeiten, er zeigt dir an, wo du lang fahren sollst, wo die Pakete hinmüssen. Amazon weiß aber nicht nur immer genau, wo du bist und wie du in der Zeit liegst, auch dein Fahrverhalten wird kontrolliert. Es wird getrackt, ob du stark bremst, wie du Kurven fährst, wie stark die Erschütterungen sind, wenn du auf den Bürgersteig rauffährst. Wenn du bei irgendwas schlechter bist als deine Teamkollegen und vor allem, wenn du zu langsam bist, dann wirst du vom Vorgesetzten vor den anderen Kollegen an den Pranger gestellt.

Sorgt diese extreme Transparenz immerhin dafür, dass Pausen- und Arbeitszeiten eingehalten werden?

Nur in der Theorie. In der Praxis kann man die vorgeschlagene Pause auf dem Scanner einfach wegdrücken. Und wenn ein Fahrer die Regelarbeitszeit erreicht, kommt ein anderer Fahrer und bringt ein neues Scangerät vorbei, um zu suggerieren, dass da eine andere Person arbeitet. Ein Kollege sagte mir, dass er teilweise morgens anfängt und manchmal erst gegen 22 Uhr zu Hause ist.

Wie lange ging der Arbeitstag für Sie?

Offiziell dauert eine Tour acht Stunden, dazu kommt eigentlich eine Stunde Pause. Tatsächlich habe ich eigentlich immer zehn bis elf Stunden gearbeitet. Auf die tatsächliche Arbeitszeit gerechnet, kam ich auf einen Stundenlohn von unter acht Euro. Und wenn doch mal einer seine Tour früher schafft als vorgesehen, dann sorgt der Algorithmus in dem Scanner dafür, dass beim nächsten Mal Amazon mehr Pakete auf die Tour packt.

Sie haben eine Woche lang Pakete ausgefahren. Wie kamen die Fahrerkollegen, die das schon länger machen, mit der Arbeitsbelastung klar?

Manche schaffen das körperlich nicht und machen trotzdem weiter. Ich hatte einen Kollegen, der hatte ein dickes Knie und humpelte und ich hab ihm gesagt, er soll zum Arzt gehen. Doch er sagte mir in gebrochenem Deutsch, er müsse das machen, er brauche das Geld. Das sind Leute, die sich völlig verausgaben und alles dafür tun, Geld zu bekommen, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Das Positive ist: Jeder bekommt bei Amazon eine Chance auf einen Job. Aber da sind natürlich auch viele Arbeitnehmer, die im Zweifel nicht auf ihre Rechte pochen. Ich glaube, dass jemand, der seine Rechte kennt, sich das nicht auf Dauer gefallen lässt.

Hat sich durch diese Erfahrung auch Ihr Verhalten als Kunde geändert?

Ich verstehe jetzt, unter welchem Druck die Paketboten stehen. Als Kunde war ich früher natürlich auch manchmal genervt, wenn ich an die Tür gehe und dann dauert das noch fünf Minuten, bis der Paketfahrer bei mir oben ist, weil er erst einmal geschaut hat, wer überhaupt zuhause ist und sich Stockwerk für Stockwerk hocharbeitet. Jetzt gehe ich ihm entgegen und ich habe mir angewöhnt, Trinkgeld zu geben.

Das sagt Amazon zu den Vorwürfen

Amazon hat als Reaktion auf die "Team Wallraff"-Recherchen gegenüber RTL angekündigt, die Zusammenarbeit mit der Firma Pignus ruhen zu lassen. Man habe den Partner außerdem angewiesen, nicht weiter über Drittfirmen Pakete für Amazon zuzustellen, heißt es in einer Stellungnahme, die dem stern vorliegt. Die Mehrheit der Unternehmen, die für Amazon arbeiten, seien zuverlässige Partner. Es sei aber "leider eine Tatsache, dass es in der Zustellungsbranche Unternehmen gibt, die die Vorschriften nicht einhalten, und es kann für ein Unternehmen schwierig sein, sie alle direkt offenzulegen".

Zum Thema Arbeitszeit erklärt Amazon, die Fahrer würden in 90 Prozent der Fälle ihre Routen pünktlich oder sogar früher beenden. Fahrer, die früher fertig würden, kämen unter Umständen anderen Fahrern zu Hilfe. "Wenn Überstunden anfallen, sind unsere Partner verpflichtet, die Fahrer:innen entsprechend zu entschädigen." Sich über den Scanner in das Fahrzeit-Konto eines anderen Fahrers einzuloggen, sei verboten. Amazon bestätigt den Einsatz der Mentor-App zur Überwachung des Fahrverhaltens der Paketfahrer, um "die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen".

Zur Toilettenproblematik erklärt Amazon: "Wir wollen, dass die Fahrer:innen, sich die Zeit nehmen, die sie brauchen, um zwischen den Stopps Pausen zu machen, und bieten stets eine Liste nahegelegener Standorte, die eine Toilette haben, in der Amazon Delivery App an. […] Es ist jedoch eine Realität für jedes Lieferunternehmen, dass einige Fahrer:innen Schwierigkeiten haben, einen geeigneten Ort zum Pausieren zu finden. Dieses Problem geht über Amazon hinaus und wurde durch die Pandemie noch verschlimmert, da viele Orte, in denen die Fahrer:innen sonst Toiletten benutzen konnten, geschlossen waren."