In der Villa Necchi Campiglio in Mailand soll das "Gastech"-Dinner stattgefunden haben

Der deutsche Staat hat bislang 15 Milliarden Euro investiert, um den Energiekonzern Uniper zu retten. Trotzdem soll das Unternehmen Hunderttausende Euro für Sponsoring ausgegeben haben.

15 Milliarden Euro hat der Bund sich die Hilfe für den angeschlagenen Energiekonzern Uniper bislang kosten lassen. Sehr wahrscheilich, dass das noch nicht reicht. Dennoch leistet sich der Konzern laut einem Bericht von "Business Insider" teures Sponsoring. Auf der Homepage der "Gastech 2022" taucht Uniper als "Platinum Sponsor" auf. Unter Berufung auf eine Messebroschüre berichtet das Magazin, das kostet 150.000 britische Pfund – umgerechnet mehr als 172.000 Euro.

Außerdem habe Uniper ein "Gala-Dinner" in der Mailänder Villa Necchi Campiglio gezahlt – für weitere 150.000 Pfund. In einem Tweet habe sich die Fachmesse bei Uniper für das "prestigeträchtige Gala-Dinner" bedankt. Der Tweet sei inzwischen gelöscht, "Business Insider" zeigt allerdings einen Screenshot der Danksagung. Die Villa wurde in den 1930er Jahren erbaut und liegt mitten in Mailand umgeben von hohen Mauern.

Uniper reagiert auf Berichte

Auf stern-Anfrage antwortet Uniper: "Der Vertrag für unser diesjähriges Gastech-Engagement wurde bereits im letzten Herbst, unmittelbar nach der Gastech 2021, vereinbart. Auf alle weiteren, sonst von Uniper am Rande der Gastech organisierten Corporate Events, wird bewusst verzichtet. Unipers Präsenz auf der Gastech dient ausschließlich der Beschaffung zusätzlicher Gas-Volumen zur Diversifizierung der Gasbezugsquellen und damit zur Stärkung der Versorgungssicherheit", schreibt ein Unternehmenssprecher. "Uniper ist sich seiner besonderen Situation und der daraus resultierenden Verantwortung sehr bewusst. Um seiner Rolle im Energiemarkt gerecht zu werden, kann Uniper aber auch in Zukunft auf Veranstaltungen zur Geschäftsanbahnung nicht verzichten."

Hinweis: Der Text wurde nachträglich um die Uniper-Stellungnahme ergänzt.

Quellen:"Business Insider", "casemuseo.it".