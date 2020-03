Eher technisch begründet, weniger fundamental, startete der DAX nach seinem historischen Absturz von Donnerstag am Freitag wieder etwas erholt in den Tag. Dies liege daran, weil Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, ihre Aktien eindecken mussten, sagt Oliver Roth von der Oddo-Seydler-Bank. Die Corona-Angst wird in Frankfurt zum Alltag. "Also wir sind noch gar nicht in der Lage, derzeit mit Konjunkturprogrammen oder eben auch mit einer Geldspritze der Notenbanken nur ansatzweise diese Krise zu meistern. Der Coronavirus sorgt dafür, dass die Wirtschaft stillsteht. Und da gibt es keine Konjunkturprogramme dagegen. Erst einmal muss praktisch der akute Fall von Corona ansatzweise geregelt und gelöst werden." Die Europäische Zentralbank hatte am Donnerstag langfristige Liquiditätsspritzen für Banken zu sehr günstigen Bedingungen angeboten. Damit solle der Kreditfluss gestützt werden. Zudem wurden bis zum Jahresende zusätzliche Anleihenkäufe im Volumen von 120 Milliarden Euro beschlossen. Der deutsche Leitindex notierte am Freitag in den ersten Handelsminuten 3,7 Prozent höher bei 9490 Punkten. Mehr als zwölf Prozent hatte er am Donnerstag eingebüßt, und somit den zweitgrößten Tagesverlust seiner Geschichte aufgezeigt. Vor allem Trumps Europa-Bann sorgte für Verunsicherung bei den Anlegern. Die Panik an den internationalen Börsen bescherte dem Dax den umsatzstärksten Handelstag seit den Turbulenzen der Finanzkrise im Herbst 2008. Insgesamt wechselten im deutschen Leitindex Aktien im Volumen von 12,9 Milliarden Euro den Besitzer.

