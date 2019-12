Verdi hat im anhaltenden Tarifkonflikt mit dem US-Onlinehändler Amazon in der Vorweihnachtswoche zum Streik aufgerufen. Am Standort Bad Hersfeld solle die Arbeitsniederlegung mit der Nachtschicht am Montag beginnen und bis zum Ende der Spätschicht am Samstag dauern, teilte die Gewerkschaft mit. Streikleiterin Mechthild Middeke am Montag in Bad Hersfeld: "Das Weihnachtsgeschäft ist ein neuralgischer Punkt. Da treffen wir Amazon natürlich am besten. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, Amazon wird Vorkehrungen getroffen haben. Sie haben jede Menge Weihnachts-Aushilfen, auch schon längerfristig angeheuert." Ein Amazon-Sprecher teilte mit, die Pakete würden pünktlich ankommen, da der Großteil der Mitarbeiter "sich ganz normal um Kundenbestellungen" kümmere. Der Konflikt dauert seit 2013 an. Verdi fordert für die Mitarbeiter in den deutschen Versandzentren tarifliche Regelungen, wie sie im Einzel- und Versandhandel üblich sind. Der Onlinehändler Amazon nimmt indes Vereinbarungen der Logistikbranche als Maßstab, in der weniger bezahlt wird.

+++ Mehr News von heute gibt es hier +++