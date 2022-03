Westliche Firmen stoppen reihenweise ihr Russland-Geschäft – US-Fastfood-Riesen wie McDonald's, Starbucks und KFC aber machen trotz Boykottaufrufen weiter.

Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine verkünden beinahe täglich neue Großkonzerne, ihr Russland-Geschäft zu stoppen. Ikea hat seine Möbelhäuser geschlossen, H&M und Zara haben die Läden verrammelt, Visa und Mastercard stoppen ihre Services. Auch große Autobauer legen ihr Russland-Geschäft auf Eis, Techfirmen wie Apple und Netflix ziehen sich zurück – sogar die westliche Ölindustrie stößt ihre milliardenschweren Beteiligungen am russischen Energiemarkt ab.

Eine Branche aber scheint bisher unbeeindruckt vom Krieg: Ausgerechnet die US-Fastfood-Riesen gehen weiter ihren Geschäften in Putins Reich nach und lassen ihre vielen Hundert Läden geöffnet. Wer einen Big Mac in Moskau essen oder einen Starbucks-Kaffee in St-Petersburg schlürfen will, kann das weiter tun.

Dafür gibt es zunehmend heftigen öffentlichen Gegenwind: Unter den Hashtags #BoycottMcDonalds oder #BoycottCocaCola und #BoycottPepsi prangerten Social-Media-Nutzer in den vergangenen Tagen die Haltung der Konzerne zum Russland-Krieg an und riefen zum Boykott der Produkte auf.

Der New York Pension Fund, der als drittgrößter Pensionsfonds der USA ein Milliardenvermögen verwaltet, drängte McDonald's und Pepsi zu einem Stopp der Russland-Aktivitäten. Und auch andere Ketten wie Burger King, KFC und Starbucks stehen wegen ihres Russland-Geschäfts erheblich unter Druck.

Visa, Mastercard und American Express setzen ihre Geschäfte in Russland aus. Kreditkarten von nicht-russischen Banken können in Russland nicht mehr eingesetzt werden. Von russischen Banken ausgestellte Karten der drei US-Zahlungsanbieter funktionieren nicht mehr im Ausland. Sie können in Russland nur noch bis zum Ablaufdatum verwendet werden. Visa und Mastercard hatten 2020 einen Anteil an 74 Prozent bei Debit- und Kreditkartenzahlungen in Russland. Nun arbeiten zahlreiche russische Institute fieberhaft an der Einführung chinesischer Kreditkarten.

Fastfood-Imperien unter Druck

Bisher reagiert die Branche auf den Russland-Schock vor allem nach dem Prinzip Tauchstation. Von McDonald's und einigen anderen Ketten gibt es bis heute noch nicht einmal ein Statement, indem der Krieg zumindest verbal verurteilt wird. Auch eine stern-Anfrage an McDonald's blieb zunächst unbeantwortet. Starbucks-Chef Kevin Johnson bezeichnete die Invasion wenigstens in einer Mitteilung an die Belegschaft als "grundlose, unrechtmäßige und schreckliche Attacken". Die rund 130 Läden der Kaffeekette in Russland sind aber nach wie vor offen, auch wenn Erlöse in humanitäre Hilfen für die Ukraine fließen sollen.

Die Filialen in Russland von heute auf morgen zu schließen, ist für die meisten Fastfood-Ketten gar nicht so einfach. Denn oftmals betreiben sie die Restaurants gar nicht selbst, sondern im Franchise-Modell. Die russischen Starbucks-Läden werden von einem Franchise-Konglomerat aus Kuwait betrieben. Domino's Pizza und Burger King sind in Russland ebenfalls alle in der Hand von Franchisenehmern.

Und auch der Fastfood-Konzern Yum Brands betreibt seine mehr als 1000 russischen Läden der Ketten Taco Bell, KFC und Pizza Hut überwiegend als Franchise. Man sei "schockiert und traurig über die tragischen Ereignisse in der Ukraine", erklärte Yum zu CNBC. Der Konzern konzentriere sich auf die Sicherheit der Mitarbeiter, Franchisenehmer und Partner in der Region, heißt es. Um die Marken aus Russland abzuziehen, müssten aber erstmal jede Menge Franchisepartner aus bestehenden Verträgen herausgekauft werden.

McDonald's betreibt Läden selbst

In einer Sondersituation ist McDonald's, weil es die meisten Läden in Russland in Eigenregie führt. Von den 847 Burger-Restaurants in dem Land betreibt McDonald's 84 Prozent selbst. Das bedeutet einerseits, dass McDonald's es weitgehend selbst in der Hand hätte, den Verkauf in Russland zu stoppen. Andererseits lägen aber eben auch die finanziellen Verluste direkt beim Konzern selbst.

In einer Mitteilung des Konzerns an Investoren heißt es, dass die 955 Restaurants in Russland und Ukraine zwar nur für 2 Prozent des weltweiten Konzernumsatzes sorgen, aber für 9 Prozent der Einnahmen. Denn weil die Läden überwiegend selbst betrieben werden, bleibt mehr von dem, was die Kunden an der Kasse bezahlen, beim Konzern selbst hängen. Ausgerechnet die russischen Restaurants sind für McDonald's also besonders lukrativ.

Aber auch das Offenhalten der Läden könnte McDonald's teuer zu stehen kommen. Thomas di Napoli vom New Yorker Pensionsfonds sieht in seinem Brandbrief "erhebliche und wachsende Risiken in den Bereichen Recht, Einhaltung der Vorschriften, Betrieb, Menschenrechte und Personal sowie Rufschädigung". An der Börse hat McDonald's in den letzten Wochen mehr als zehn Prozent an Wert verloren.

Quellen: Reuters / NYTimes / CNBC / BBC / McDonald's