Einer der amerikanischen Vorzeigekonzerne zeigt sich vom Handelsstreit zwischen den USA und China betroffen: Apple hat wegen schwacher Geschäfte in China erstmals seit der Einführung des iPhones die Umsatzprognose verfehlt. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres rechnet der Konzern nur noch mit einem Umsatz von 84 Milliarden Dollar statt der ursprünglich erwarteten 89 bis 93 Milliarden. Apple-Konzernchef Tim Cook schrieb in einem Brief an Investoren man habe einige Herausforderungen in den Schwellenländern erwartet, aber die Stärke der wirtschaftlichen Abwärtsbewegung unterschätzt, vor allem in China. In dem Handelsstreit, in dem sich die USA und China geradezu mit Zöllen für verschiedene Güter überboten, seien Apple-Produkte nicht das Ziel der chinesischen Regierung gewesen, sagte Cook in einem Interview. Vielleicht hätten sich einige chinesische Konsumenten aber bewusst gegen den Kauf eines Produktes eines US-Unternehmens entschieden. Die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft sei jedoch das größere Problem, so Cook. Zudem erhält Apple immer mehr Konkurrenz von einheimischen Smartphone-Herstellern, etwa Huawei. Nach US-Börsenschluss am Mittwoch brachen die Apple-Aktien um fast acht Prozent ein.