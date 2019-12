Fullscreen

Noel Baba, Moş Nicolae oder Samichlaus: Hinter all diesen Namen versteckt sich derjenige, der Kindern in der Winterzeit Geschenke bringt. In Deutschland kennen wir ihn unter dem Namen Nikolaus. In den Niederlanden sagt man Sinterklaas. Die frühen Auswanderer in die Neue Welt brachten den Brauch mit in die USA. Heute nennen sie ihn dort Santa Claus.

Zurück geht diese inzwischen internationale Tradition auf Nikolaus von Myra, einen der bekanntesten Heiligen der Ostkirche. Als Bischof wirkte der Mann im 4. Jahrhundert n.Chr. in Lykien (heutige Türkei). Durch allerlei Legenden um den Nikolaus entwickelte sich mit der Zeit der Brauch, Kindern zu beschenken. Durch die Reformation, die die Heiligenverehrung ablehnte, wurde die Bescherung in protestantischen Gebieten auf Weihnachten verlegt.