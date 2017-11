"Ankereffekt" - so nennen Psychologen eine Steinzeit-Falle, in die wir gern hineintappen. Sie ist von großer gesellschaftlicher Bedeutung. Zur Erklärung erst einmal ein Witz: Zwei Psychologen in der Savanne. Am Horizont taucht ein Löwe auf. Sagt der eine: "Ich zieh mal lieber meine schweren Wanderschuhe aus und die Sportschuhe an." Fragt der andere: "Glaubst du, so bist du schneller als der Löwe?" "Nein", sagt der andere, "aber schneller als du!" Das ist reines "Steinzeit-Denken"!





Damals hing für den Einzelnen viel von seinem Stand in der Gruppe und der Akzeptanz der anderen Mitglieder ab - ohne den Schutz der Gruppe konnte in der Wildnis keiner überleben. Jeder Vorteil aber erhöhte das Ansehen im Clan - und je mehr Prestige, desto größer auch die persönliche Sicherheit und die Chance, Nachwuchs zu zeugen. Deshalb - so die Evolutionspsychologen - vergleichen wir uns noch heute permanent mit Nachbarn, Klassenkameraden, Arbeitskollegen. Deren Status und Verhalten wirkt auf uns wie ein "Anker": Wir orientieren uns daran und versuchen gleichzeitig, "besser" zu sein.

Der Preis als Anker

Dieser Ankereffekt spielt auch in der Wirtschaft eine enorme Rolle, das gesamte Preismarketing basiert darauf: Wenn mir versprochen wird, dass ich 20 Prozent weniger bezahle als der eigentliche Preis, erweckt das in mir das Gefühl, ein Schnäppchen zu machen - ein kleiner Sieg über all jene, die den normalen Preis bezahlt haben. Im Ankereffekt liegt der Sinn von Listenpreisen, die im Verkauf dann weit unterboten werden. Die Wirtschaft macht sich unsere urzeitlichen Denkmuster also zunutze.

