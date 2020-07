Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprechertext gesendet. O-TON OLAF SCHOLZ, BUNDESFINANZMINISTER (SPD) "Es hat jahrelang eine Tätigkeit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst&Young gegeben, die allerdings die Erkenntnisse, die wir heute haben in den vielen Jahren zunächst nicht zu tage getreten hat. Dann ist im Februar des letzten Jahres die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung beauftragt worden, eine weitere Prüfung durchzuführen. Ein Vorgang, der nicht oft, aber doch immer mal wieder stattfindet. Seit 2015 sind solche Aufträge von der Bafin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung etwa 14 Mal erteilt worden. Und diese Prüfung diente genau der Aufklärung des uns allen hier interessierenden Zusammenhangs. Im Herbst hat es dann einen weiteren Prüfungsauftrag an eine andere große Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gegeben, so dass wir 2019 drei Prüfungsgesellschaften hatten, die versucht haben herauszufinden, was nun eigentlich sich alles hier zugetragen hat. Seit dem Frühsommer wissen wir genauer bescheid und das hat zu den Konsequenzen für das Unternehmen geführt... Ich bin also dafür, dass die Bafin mehr Handlungsinstrumente bekommen, dass sie eine Prüfung durchführen kann gegen den Willen der Unternehmen, dass sie dabei auch Beteiligte befragen kann und von ihnen verlangen kann, dass sie die notwendigen Auskünfte geben, wie das dem ist, was man eine forensische Prüfung nennt. Ich bin dafür, dass wir Wirtschaftsprüfer häufiger wechseln lassen. Es kann nicht sein, dass teilweise über 20 jahrelang derselbe Wirtschaftsprüfer in einem großen Unternehmen tätig ist... Ich bin sehr froh darüber, dass jetzt auch in ganz Euroopa darüber diskutiert wird, ob wir so etwas schaffen wie eine europäische Aufsichtsstruktur, die so ähnlich wie die amerikanische SEC in der Lage ist, mit sehr harten und stringenten Mitteln vorzugehen, um die Sicherheit des Kapitalmarktverkehrs zu gewährleisten.")

