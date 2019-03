Nordostwind fegt über die Heide, drängt die Nebelschwaden gegen den Wald. Hans Stolz stemmt sich gegen die Böen, rammt den Hirtenknüppel in den Sandboden und stapft langsam vorwärts. Hinter ihm trotten gut 650 Heidschnucken. Sie knabbern an dürren Gräsern und Sträuchern. Ohne diese Herden wäre eines der ältesten Naturschutzgebiete Deutschlands längst überwuchert.

Schäfer Stolz lebte Jahrzehnte ohne Wölfe, dann sah er gelegentlich einen vorüberziehen, doch seit einiger Zeit kommen sie immer häufiger. Manchmal, sagt er, hat er das Gefühl, dass sie ihn verfolgen. Einmal, als er gerade an einem Graben entlangging, sprangen ihm fünf seiner Tiere aufgeregt entgegen: "Ich wusste sofort, da stimmt was nicht." In ein paar Hundert Metern Entfernung tauchte etwas Graues im Gras auf. Er rennt auf den Punkt zu, erkennt einen Wolf, der an einem Mutterschaf zerrt. Schreiend und gestikulierend läuft Stolz auf den Räuber zu. Der lässt von seiner Beute ab und verschwindet. Doch das Schaf liegt leblos da, Exitus durch Kehlbiss.

"Rotkäppchen lügt"

21 Wolfsrudel leben in Niedersachsen, dazu zwei Paare und ein Einzeltier, das ergab das letzte Wolfsmonitoring der Bundesregierung vom Mai 2018. Vor gut 20 Jahren wurde zum ersten Mal wieder ein Wolf in Deutschland gesichtet – nachdem er mehr als 100 Jahre lang als ausgestorben gegolten hatte. Seither steigt die Population Jahr für Jahr um knapp ein Drittel. In ganz Deutschland, so die Schätzungen, leben mittlerweile mindestens 1000 Wölfe in den Wäldern.

Die Willkommenskultur Wolf funktionierte anfangs prächtig – aber je mehr sich das Tier ausbreitet, desto schwieriger wird das Zusammenleben. Von der kleinen Schwester der Migrationspolitik spricht Grünen-Chef Robert Habeck im Zusammenhang mit der Wolfsdebatte. Während sich die einen mehr Toleranz wünschen, fordern andere das Verschwinden der Einwanderer und ihrer Nachkommen.

Die Weidetierhalter haben die Interessengemeinschaft "WNON – Wölfe fressen kein Gras!" gegründet. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung schloss mit den Waldbesitzern und anderen Verbänden ein Aktionsbündnis gegen die Ausbreitung des Wolfes. Eltern in ländlichen Regionen zäunen ihre Gärten mit Elektrodraht ein und statten ihre Kinder mit aus Kanada importierten Tröten zur Wolfsabschreckung aus. Dagegen kämpft der Naturschutzbund Nabu und wirbt in Kitas unter dem plakativen Motto "Rotkäppchen lügt" für das Pelztier.

Fullscreen

Die Ethnologin Michaela Fenske untersucht in dem Forschungsprojekt "Die Rückkehr der Wölfe", was hier nicht funktioniert. Die ersten Erkenntnisse: "Die Debatte läuft so erbittert, weil Themen am Wolf verhandelt werden, die durch sein Auf tauchen ins Blickfeld geraten, die er aber nur zu geringem Teil verursacht." Beispielsweise das Gefühl in der ländlichen Bevölkerung, alleingelassen zu werden, aus dem Scheinwerferlicht gesellschaftlicher Aufmerksamkeit herausgefallen zu sein. "Die Menschen haben den Eindruck, von den Entscheidungsträgern in Politik und Gesellschaft nicht mehr wahrgenommen zu werden, und melden sich jetzt zu Wort." Und das Märchen von Rotkäppchen und dem bösen Wolf steckt nun mal tief in unserem kulturellen Gedächtnis.

Der Elektrozaun hilft nicht immer Schäfer Stolz, der mit seinem grauen Bart, dem wettergegerbten Gesicht und dem Lederhut selbst einem Grimm'schen Märchen entsprungen sein könnte, hat schon 46 Muttertiere und Lämmer verloren. Und das, obwohl er seine Nachtpferche mit Elektronetzen schützt, durch die 3000 bis 9000 Volt schießen – so wie es die zuständige Landesbehörde empfiehlt. Doch der Wolf springt einfach über den Elektrodraht. Zu verlockend ist der Anblick des fein eingezäunten Futters – so viel einfacher zu jagen als ein flinkes Reh.

Gemetzel

Also rüstete Hans Stolz auf. Er erhöhte die Zäune und spannte zusätzlich in eineinhalb Meter Höhe ein rot-weißes Flatterband – auch dies empfohlen in der Richtlinie Wolf des Landes Niedersachsen. Trotzdem bekam Stolz an einem Morgen im vorvergangenen Sommer ein Schlachtfeld zu sehen. 20 Tiere mit zerbissenen Kehlen und aufgerissenen Bäuchen, aus denen die Gedärme herausquollen, lagen über das Gras verstreut. 13 Tiere waren bereits tot, sieben weitere so schwer verletzt, dass der Tierarzt sie nur noch einschläfern konnte. Stolz gibt seinen Tieren keine Namen, sie tragen einen gelben Knopf mit Nummer im Ohr. Der Schäfer weiß, dass sie alle irgendwann zum Schlachter müssen, aber der Anblick dieses Gemetzels machte selbst ihm zu schaffen. "Ich hatte Tränen in den Augen und konnte drei Tage nicht schlafen", erinnert er sich.

Der Schäfer bekommt zwar für jedes gerissene Tier einen finanziellen Ausgleich von der Landesregierung. Aber bevor das Geld fließt, steht ihm ein bürokratischer Kraftakt bevor. Bei jedem Verdacht auf einen Wolfsriss werden die getöteten Schafe von Experten begutachtet. War tatsächlich ein Wolf am Werk oder vielleicht nur ein wildernder Hund? Um diese Frage möglichst zweifelsfrei zu klären, nehmen die Fachleute DNA-Analysen. Mit Tupfern suchen sie wie Kriminaltechniker nach Speichelresten des Raubtiers.

Fullscreen

Bei Carsten Nowak, Leiter des Fachgebiets Naturschutzgenetik des Senckenberg-Instituts in Gelnhausen, landen sämtliche Speichel-, Kot-, Haar- und Urinproben aus Deutschland auf dem Tisch. Allein im vergangenen Jahr bekam er rund 3000 Mal Post. "2010 waren es erst einige wenige", erzählt er.

Bei Stolz' Tieren konnte der Nachweis eindeutig erbracht werden. Seitdem setzt der Schäfer auf zwei Elektrozäune hintereinander, in ausgeklügeltem Abstand aufgestellt, sodass der Wolf weder in einem Satz darüberspringen noch zwischen landen kann. Das hilft – zumindest nachts.

Dafür hat Stolz jetzt tagsüber ein Problem. Wenn er mit seinen Tieren über die Heide zieht, lauert der Wolf im tiefen Gras und wartet, bis ihm ein Schaf zu nahe kommt. Für diesen Fall rät die Behörde zum Einsatz von sogenannten Herdenschutzhunden. Das sind riesige Tiere, die es im Zweifel auch allein mit einem Wolfsrudel aufnehmen – kein Vergleich zu den verspielten Border Collies, die Stolz an seiner Seite hat. Als förderungswürdige Rassen gelten der Pyrenäenberghund oder der Maremmano-Abruzzese, sie kosten mehrere Tausend Euro das Stück. Das Land würde zwar 80 Prozent der Anschaffungskosten übernehmen, aber die Folgekosten wie Futter und Versicherung müsste Stolz tragen.

Hunde gegen gierigen Wolf

Vor allem aber fragt sich der Schäfer, wie er die wegen ihrer Aggressivität gegenüber Fremden bekannten Hunde in der von Touristen besuchten Heide einsetzen soll. "So ein Herdenschutzhund schnappt sich auch schon mal den Dackel eines Spaziergängers, wenn der ihm zu nahe kommt, oder greift den Hundebesitzer selbst an."

Als Alternative testete das Land Niedersachsen Esel als eine Art Bio-Alarmanlage. Claus und Klaus heißen die beiden Pilot-Vierbeiner, die versuchsweise in eine Schafherde integriert wurden. Ihre Schreie sollen den Hirten warnen und die Räuber einschüchtern. Zur Not könnten sie die Wölfe sogar angreifen, nach ihnen treten und beißen. Es ist ein Hoffnungswert – mehr nicht.

Anne Friesenborg aus dem 400-Einwohner-Dorf Bannetze im Landkreis Celle führt inzwischen nur noch bewaffnet mit Pfefferspray und einem Messer ihre Golden-Retriever-Hündin aus. Im Ort tauchten schon mehrfach Wölfe auf, erzählt sie. Friesenborg hat die "Bürgerinitiative für wolfsfreie Dörfer" mit ins Leben gerufen, nach deren Vorbild sich im gesamten Bundesgebiet weitere Initiativen gründen. Sie hofft, dass die in Berlin endlich zuhören.

Tatsächlich hat es das Wildtier bis in den Koalitionsvertrag geschafft: Gemeinsam mit den Ländern will die Bundesregierung Kriterien zur "letalen Entnahme von Wölfen" entwickeln und die "notwendige Bestandsreduktion" herbeiführen. Wie dies allerdings passieren soll, ist höchst umstritten. Während die Parteien um eine Haltung ringen, greifen die Betroffenen zur Selbstjustiz. Hinter vorgehaltener Hand kursieren als pragmatische Lösung die drei großen "S": Schießen, Schaufeln, Schweigen.

Aktives Wolfsmanagement

Zwar gilt das absolute Jagdverbot für den Wolf als seltene Tierart. Auf den Abschuss stehen je nach Bundesland Strafen von bis zu 65.000 Euro – und bis zu fünf Jahre Gefängnis. Trotzdem landen immer wieder illegal erlegte Wölfe auf dem Obduktionstisch der Veterinär-Pathologin Claudia Szentiks. Im Leibniz-Institut in Berlin-Friedrichsfelde ermitteln Szentiks und ihre Kollegen die Todesursache. 317 wilde Wölfe hat sie in den vergangenen Jahren obduziert. Sie dokumentiert Schmauchspuren und Verletzungen, sichert Munitionspartikel, vermisst Einschusskanäle und Austrittswunden – Beweismittel, die sie an die Landeskriminalämter weiterleitet, wo sie anschließend nach den Wilderern fahnden. 42 illegal erlegte Wölfe hat Szentiks bereits identifiziert.

Die Dunkelziffer dürfte sehr viel höher liegen. "Wir brauchen dringend ein aktives Wolfsmanagement", sagt Friedrich Noltenius, Wolfsexperte und Wildtierbeauftragter in Sachsen. "Wenn wir diese Entwicklung so laufen lassen, dann besteht die Gefahr, dass der Wolf in ein paar Jahren wieder ausgerottet wird."