Der Österreicher David Witzeneder hat sogenannte Wurmkisten entwickelt. Darin leben Würmer - sozusagen zur Untermiete in der Küche - die dann aus Eierschalen und Kerngehäusen wunderbaren Kompost produzieren.

"Die Wurmkiste ist eigentlich ein Komposthaufen. Man hat coole Haustiere auf jeden Fall", sagt David Witzeneder, der Erfinder der Wurmkiste. "Kompostwürmer sind Veganer. Sie fressen eigentlich den ganzen Küchenabfall, also Gemüse und Obst. Da drinnen leben zwischen 500 und 2000 Würmer, die fast den ganzen Biomüll in der Wohnung wegfressen. Das Einzige, wo sie nicht so Lust drauf haben, sind Zitronen,Orangen oder andere Zitrusfrüchte. Sie essen auch Bio-Plastik. Bei unserer Standardbox komme ungefähr 200 kg Biomüll rein und 20 bis 30kg Kompost raus. Wir haben vor ungefähr drei Jahren angefangen. Aktuell sind so viele Wurmkästen im Einsatz, das etwa 200 Tonnen Biomüll jährlich verwertet werden. Das ist die Standart-Box für eine bis drei Personen. Wir bauen gerade eine Familienkiste, die ist dann doppelt so groß. In Zukunft wird es noch größere Versionen geben. Beispielsweise für Restaurants oder vielleicht für ganze Wohnsiedlungen. Eine Wurmkiste sollte nach Waldboden riechen. Das ist sehr angenehm. Wenn der Deckel zu ist, sollte man gar nichts riechen. Diese Box ist auf jeder Party Gesprächsthema Nummer eins."