Bei VW tobt ein Streit um die Strategie des Unternehmens, der inzwischen öffentlich ausgetragen wird. Die Chefin des Betriebsrates nennt Pläne von Konzernboss Diess "Unfug".

Bei Deutschlands Vorzeige-Autohersteller VW tobt ein Krach, der mittlerweile auch öffentlich und über die Medien ausgetragen wird. Die Belegschaft ist verunsichert, weil Konzernchef Herbert Diess mit dem Gedanken spielt, Zehntausende Arbeitsplätze abzubauen. Der Betriebsrat ist wütend und zweifelt offen die Führungsqualitäten des obersten Wolfsburger Managers an.

Daniela Cavallo, die Chefin des Arbeitnehmer-Gremiums und gleichzeitig Aufsichtsrätin bei dem Autokonzern, ging nach den Auseinandersetzungen der vergangenen Tage am Donnerstag weiter auf Distanz zu Diess und griff den Manager scharf an. Bei einer Betriebsversammlung am Wolfsburger Stammsitz warf sie ihm laut Redemanuskript ein Spiel mit den Ängsten der Belegschaft vor neuem Jobabbau sowie Konzeptlosigkeit in der Bekämpfung der Chipkrise vor.

Bei VW "nicht ein Mensch zu viel an Bord"

Cavallo nannte Mutmaßungen über die Streichung Zehntausender Stellen bei der Volkswagen-Kernmarke, die Diess in den vergangenen Wochen angeheizt hatte, "inhaltlichen Unfug". Wenn der Vorstandsvorsitzende dennoch öffentlich das Thema immer wieder befeuere, sei das "ziemlich traurig", kritisierte sie. "Hier ist nicht ein Mensch zu viel an Bord. Nicht eine Stelle können Sie zusätzlich mit uns verhandeln!" Der Betriebsrat ist bei VW traditionell sehr mächtig, das Management kommt bei seinen Entscheidungen nicht an der Arbeitnehmervertretung vorbei.

Jeder bei VW wisse, dass das Unternehmen im Zuge der Transformation der Autobranche grundlegend umgebaut werden müsse. Aber es gebe schon zahlreiche Begleitprogramme dafür – und die Beschäftigungsgarantie bis 2029 habe grundsätzlich Bestand. "Das Einzige, was unsere Beschäftigten die letzten Wochen von Ihnen hören konnten, waren leichtfertige Spekulationen über Arbeitsplatzabbau", so Cavallo.

Diess sei offensichtlich nicht klar, was das mit der Motivation der Kolleginnen und Kollegen mache: "Mit einem Federstrich, als wäre es nichts, stellen Sie einfach eine Zahl von 30.000 in den Raum. Und brauchen fast 48 Stunden, um sich endlich mal dazu zu äußern – und dann zu sagen: Ach, war alles nicht so gemeint!" Das verunsichere die Beschäftigten – viele seit Beginn der Corona-Krise ständig in Kurzarbeit – zusätzlich. Die Menschen hätten "Angst um ihre Arbeit, ihre Familien, ihre Existenz."

VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo – hier auf einem Archivbild bei einem Interview – nennt das Verhalten von Konzernboss Diess "ziemlich traurig" © Swen Pförtner / DPA

Wolfsburg fehlen derzeit Chips und Teile beim Autobau

Während sich Diess mit PR-Aktionen beschäftige oder ausgerechnet mit Tesla-Chef Elon Musk als großem Konkurrenten öffentlichkeitswirksam posiere, lasse auch das Management der Versorgungsengpässe im eigenen Haus zu wünschen übrig, schimpfte Cavallo: "Das, was wir bei den Halbleitern sehen, ist ein Armutszeugnis. (...) Sie versorgen uns zwar regelmäßig mit netten Fotos von Ihren Ausflügen, nur mit Halbleitern leider immer noch nicht."

Es stimme zudem nicht, wenn suggeriert werde, VW sei in Wolfsburg verglichen mit Tesla weniger produktiv – pro Kopf würden im Hauptwerk noch "sehr viel mehr Fahrzeuge" gebaut. "Die Wahrheit ist: Nicht das Werk oder die Beschäftigten sind ineffizient", so Cavallo. "Uns fehlen schlicht die Teile, mit denen wir unsere Autos bauen können."

Diess will den Stammsitz Wolfsburg zu einem zentralen Motor für den Konzernumbau machen. Er bekräftigte vor mehreren Zehntausend Zuhörern in der Betriebsversammlung die Ziele zum elektrisch und autonom fahrenden Modell Trinity, das voraussichtlich 2026 starten soll. "Gerade Wolfsburg ist wichtig für den Konzern, muss die Speerspitze sein", betonte Diess seinem Redetext zufolge. Er verwies aber auch darauf, dass die Konkurrenz genau im Blick behalten werden müsse: "Der nächste Golf darf kein Tesla sein! Der nächste Golf darf nicht aus China kommen!"

Auf die von Cavallo so harsch umrissenen Sorgen vor einem weiteren Arbeitsplatzabbau ging Diess ebenfalls ein – griff die drastische Zahl von bis zu 30.000, die er zur Irritation vieler Beschäftigter zuletzt ins Spiel gebracht hatte, aber nicht auf. "Ich möchte, dass Ihre Kinder und Enkelkinder auch 2030 noch einen sicheren Job hier bei uns in Wolfsburg haben können", sagte er. Aber: "Die heute bestehenden Jobs werden innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahren sicher weniger – vor allem in der Verwaltung auf Konzernebene, aber auch in der Produktion und in der Entwicklung." Gleichzeitig komme neue und andere Arbeit hinzu.

Allerdings räumte Vorstandschef gegenüber dem Betriebsrat ein: "Wir müssen miteinander reden." Er stellte zu den Zukunftschancen von Volkswagen speziell in Niedersachsen jedoch auch klar: "Nicht Herbert Diess oder Daniela Cavallo entscheiden darüber. Die Kunden entscheiden."

Herbert Diess wäre lieber zu Investoren in die USA geflogen

Diess hatte seine Teilnahme an der Informationsveranstaltung zunächst abgesagt, nach einer Intervention Cavallos dann aber doch eine stattdessen geplante Reise zu US-Investoren verschoben. "Nur gemeinsam machen wir Volkswagen zukunftssicher", meinte er. Dafür müsse man den Konzern "rechtzeitig zum Umsteuern bewegen". Mit Blick auf den Konkurrenten Tesla, der kurz vor dem Start seines neuen Werks in Grünheide bei Berlin steht, heiße das: "Wir dürfen uns unseren Standort, unsere Konzernzentrale, nicht von Tesla kaputtmachen lassen!"

"Der nächste #VWGolf darf kein @Tesla sein. Der nächste Golf darf nicht aus China kommen. Die nächste Ikone muss wieder ein Wolfsburger sein: Trinity!", sagte #VWGroup CEO @Herbert_Diess auf der Belegschaftsinformation in Wolfsburg.



Seine Rede gibt es hier auf @LinkedInDACH ⬇️ — Volkswagen Group (@VWGroup) November 4, 2021

Aus Sicht von Diess hat die VW-Zentrale gute Chancen, "wieder zum Aushängeschild für Auto-Produktion" zu werden. Doch dazu müsse das Projekt Trinity unbedingt ein Erfolg werden. Für E-Autos wird insgesamt deutlich weniger klassische Arbeitskraft gebraucht, dafür sind viele neue Kompetenzen nötig. Diess: "Wir planen schnellere Produktionszeiten und effizientere Formen der Zusammenarbeit."

Ob der Manager mit seinen Worten die Wogen im Unternehmen glätten konnte, ist fraglich. Der Streit um die Zukunft von VW dürfte also weiter gehen. Immerhin – die in den vergangenen Tagen deutlich gefallene Aktie des Autobauers legte am Donnerstag wieder leicht zu.

