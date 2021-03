Er schaffte es in seinem Metier an die Spitze – und fing dann wieder ganz von vorne an: Nach seinem Weltmeistertitel in der Formel 1 2016 beendete Nico Rosberg seine Karriere als Rennfahrer und vertiefte sich in die Startup-Szene. Er investierte in Anbieter von Elektro-Ladesäulen, Flugtaxi-Entwickler und andere Jung-Unternehmen – immer mit dem Fokus auf das, was Rosberg nachhaltige Technologien nennt. "Ich hätte vor zehn Jahren auch niemals gedacht, dass ich in so etwas investieren würde", sagt Rosberg im Podcast "Die Stunde Null"