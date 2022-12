Einsatzkräfte des THW in Schutzanzügen arbeiten mit Ölschlengeln an einem Steg am Nord-Ostsee-Kanal

Vor dem Nord-Ostsee-Kanal stauen sich die Schiffe: Öl ist auf der wichtigen Wasserstraße ausgelaufen. Noch ist unklar, wie lange die Sperrung andauern wird.

Im Nord-Ostsee-Kanal ist Öl ausgelaufen. Die wichtige Wasserstraße war am Donnerstag deshalb weiter für die Schifffahrt gesperrt. Drei Ölbekämpfungsschiffe seien die ganze über Nacht im Einsatz gewesen, teilte ein Sprecher des Havariekommandos am Donnerstagmorgen mit. Bei Tageslicht sollten auch wieder Hunderte Helfer im Einsatz sein, darunter viele Ehrenamtliche.

Öl in den Nord-Ostsee-Kanal gelaufen

Aus einem Leck in einer Pipeline im Hafen von Brunsbüttel waren am Mittwoch große Mengen Öl in den Nord-Ostsee-Kanal gelaufen. Ersten Schätzungen zufolge waren es zwischen fünf und zwölf Tonnen. Die Verkehrszentrale sperrte die Schleusen, weil das Öl die Schleusenkammern erreichte. Der Ölteppich erstreckte sich nach Angaben des Havariekommandos von der Schleuse Brunsbüttel auf etwa sechs Kilometer Länge auf dem Kanal.

Wie der NDR am Morgen berichtete, will sich Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) am Donnerstagvormittag ein Bild über die Lage am Nord-Ostsee-Kanal machen.

Im Laufe des Tages soll es auch eine Prognose darüber geben, wie lange der Kanal noch gesperrt bleiben wird, meldete der Sender weiter. Seit dem Vortag stauten sich Schiffe vor den Schleusen.

Quellen: dpa, NDR.de

