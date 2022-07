Sehen Sie im Video: Wartungsarbeiten an der Nord Stream 1-Gaspipeline beginnen.









STORY: Am heutigen Montag sollen zehntägige Wartungsarbeiten an der Nord Stream 1-Gaspipeline beginnen. In dieser Zeit kann die durch die Ostsee laufende Röhre nicht für den Gastransport genutzt werden. Mit Spannung wird in Deutschland und Westeuropa erwartet, ob der russische Energiekonzern Gazprom nach dem Ende der Wartung wieder in vollem Umfang Gas nach Westen pumpen wird. Seit einigen Wochen liefert Gazprom nur noch einen Teil der Gasmenge und hat dafür technische Gründe vorgebracht. Die Bundesregierung hält die Kürzung jedoch für politisch motiviert. Angesichts der Unsicherheit für die Zeit nach dem 21. Juli hat sie eine Notfallplanung für einen Komplettausfall russischen Gases in Gang gebracht. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte am Sonntag, er rechne mit dem völligen Stopp russischer Lieferungen. Deutschland erhält auch über eine durch die Ukraine laufende Pipeline russisches Gas. Gerade noch rechtzeitig vor Beginn der Wartung erlaubte die kanadische Regierung, dass die Siemens-Turbine der Nord Stream 1-Pipeline an Deutschland geliefert werden kann. Die russische Regierung hat erklärt, dass die Gaslieferungen mit dem Einsatz der Turbine wieder erhöht werden könnten.

