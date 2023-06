von Stefan Schaaf Die Zeit steigender Zinsen neigt sich dem Ende entgegen. Die Kapitalmärkte treten nun in eine neue Phase der Unsicherheit ein, in der neben der EZB und Fed eine weitere Notenbank für Überraschungen sorgen könnte.

Beim Thema Zinsen ist über ein Jahr lang alles ziemlich einfach gewesen: Die Notenbanken in der Eurozone und in den USA erhöhen die Leitzinsen und die Marktzinsen steigen – Banken und Sparkassen gaben dies kaum an Sparerinnen und Sparer weiter. Doch jetzt geht die Phase steigender Zinsen langsam zu Ende, die weitere Entwicklung ist ziemlich ungewiss. "Die Währungshüter navigieren in rauer See", heißt es bei der DZ Bank. Überraschungen sind also möglich in jede Richtung.