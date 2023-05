Nouriel Roubini: "Wir können die Inflation nicht ohne Rezession brechen"

von Jannik Tillar Der New Yorker Starökonom sagte die Finanzkrise 2008 präzise vorher, und gilt seitdem als "Dr. Doom". Im Interview warnt er vor einer neuen globalen Krise. Die Wirtschaft werde aus gleich zehn verschiedenen Richtungen bedroht.

Herr Roubini, haben Sie Ihr Geld schon in Sicherheit gebracht?

Ach, vor vielen Jahren schon. Das hat nichts mit dem aktuellen Bankenbeben zu tun.

Das müssen Sie uns erklären: Wie sichert sich jemand ab, der den Spitznamen "Dr. Doom" trägt und als Crashprophet gilt?

Ich schichte mein Vermögen seit vielen Jahren in Geldmarktfonds und Anleihen um. Damit war ich der Zeit etwas voraus. Viele Sparer haben jetzt erst gemerkt, dass vier bis fünf Prozent Rendite auf Anleihen besser sind als ein Prozent auf das Tagesgeld. Das ist auch zu Zeiten von Niedrigzinsen nicht anders: Anleihen und Geldmarktfonds erzielen immer bessere Renditen als Bargeld auf dem Konto. Insofern: Nein, ich musste mein Geld nicht mehr in Sicherheit bringen.

Sie haben es selbst angesprochen: Zuletzt standen die Finanzmärkte massiv unter Druck. Manche haben schon eine neue Bankenkrise befürchtet, als Kundinnen und Kunden ihre Einlagen abzogen. Waren Sie überrascht?

Nein, da es in der Regel um Einlagen über 250.000 Dollar ging. Wer so viel Geld auf einem einzigen Konto liegen hat, hätte schon viel früher umschichten sollen. Wenn ich ein vermögender Kunde bin, mit Einlagen über der Sicherungsgrenze – also über 100.000 Euro in Europa – dann muss ich mein Risiko diversifizieren. Zum Beispiel über mehrere Konten und mit relativ sicheren Finanzprodukten wie Staatsanleihen. Das ist nichts Neues und dafür gibt es zwei Gründe: Den ersten haben wir gesehen – einen Bankrun bei kleineren Instituten mit geringen Rücklagen, wie etwa bei der Silicon Valley Bank. Diese Institute geraten grundsätzlich schneller ins Straucheln.

Und der zweite Grund?

Ich bekomme heute zwischen vier und fünf Prozent auf T-Bills, also verhältnismäßig sichere amerikanische Staatsanleihen. Gleichzeitig zahlen mir Banken so gut wie keine Zinsen mehr auf meine Einlagen. Warum sollten Kunden das mitmachen? Sie kaufen also Anleihen, anstatt Bargeld zu horten. Für Großbanken kann das zwar gutgehen, da ihr Risiko für einen Bankrun geringer ist als bei kleinen Instituten. Gleichzeitig haben sich die Kleinen aber geirrt: Sie haben angenommen, dass die Einlagen "sticky" seien – dass die Kunden also ihr Geld nicht in Anleihen umtauschen. Das war während der Niedrigzinsen auch so. Jetzt haben sich die Zeiten aber geändert, und für die Banken erhöht sich dadurch das Risiko.

Die Banken begründen diese Differenz auch mit den schnellen Zinsanhebungen. In diesem Tempo lasse sich ihr Geschäftsmodell nicht umstellen. Wurden die Zinsen möglicherweise zu schnell angehoben?

Nein, definitiv nicht. Das Zinsniveau liegt noch immer unterhalb der Inflationsrate. Die Zentralbanken mussten auf die Preissteigerungen reagieren und haben damit einen strukturellen Wandel ausgelöst, auf den sich Banken jetzt einstellen müssen: Sparer wurden in den letzten 15 Jahren bestraft. Jetzt gibt es sichere Alternativen, die sie auch nutzen sollten. Das kreiert zwar Probleme für die Banken. Andererseits hatten sie es lange zu einfach.

Nouriel Roubini: "Wenn die EZB die Inflation wirklich unter zwei Prozent drücken will, muss sie die Zinsen weiter erhöhen"

Aus deutscher Sicht haben sich die Probleme vor allem in den USA und der Schweiz abgespielt. Ist das naiv?

Stand heute würde ich sagen: Nein. Das heißt aber nicht, dass die Eurozone davor geschützt ist. Wenn die Euroländer in eine Rezession rutschen, treten sehr ähnliche Probleme für Banken auf: Ausfallende Kredite, Durationsrisiken bei Anleihen. Gleichzeitig hat die Europäische Zentralbank (EZB) ein Problem.

Das wäre?

Die Inflation ist immer noch zu hoch. Eigentlich muss sie die Zinsen weiter anheben, womit sie aber eine Rezession auslösen könnte – mit allen damit verbundenen Problemen für den Finanzmarkt.

Wie sehen Sie die deutschen Banken hierfür aufgestellt?

Unterschiedlich. Ein Problem sehe ich bei den Landesbanken und Sparkassen. Die sind weitestgehend unter staatlicher Führung und viele Kredite werden dort nicht nach kaufmännischen Kriterien vergeben, sondern auf Basis von lokalpolitischen Erwägungen. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband musste zuletzt auch acht Milliarden Euro auf seine Anleihen abschreiben, weil sie im Wert gefallen sind. Zum anderen sind Bundesanleihen vom Tief um 300 Basispunkte geklettert. Das erzeugt nicht nur Gewinner – vor allem Pensionsfonds und Versicherer verlieren, wenn ihre alten Anleihen weniger wert sind.

Und was ist mit der Deutschen Bank? Die stand zuletzt mal für einen Tag im Fokus, als die Aktie um 15 Prozent einbrach…

Da habe ich keine eigenen Informationen. Es scheint, dass einige Hedgefonds den Markt für Kreditausfallversicherungen in die Enge getrieben haben und die Aktie gefallen ist.

In den USA und der Schweiz haben die Regierungen und Zentralbanken jetzt Milliardensummen zur Rettung der betroffenen Banken in Aussicht gestellt. In Ihrem Buch "Megathreats" stellen Sie Schulden als eine der größten Bedrohungen für die Gesellschaft dar. Wie bewerten Sie unter diesen Gesichtspunkten die Rettungsprogramme?

Nach der Finanzkrise 2008 haben wir eine neue Architektur geschaffen, um das Risiko auf dem Finanzmarkt zu minimieren. Viele dachten, dass das System gut sei. Doch das stimmt nicht. Die Stresstests in den USA überprüfen nur das Kreditrisiko, nicht aber die Rationalität der Märkte. Und auch die Annahme, dass wir Banken abwickeln können ohne Kosten für den Steuerzahler: Dieser Gedanke hat sich spätestens durch die Credit Suisse-Übernahme zerschlagen. Im Gegenteil: Durch die Fusion mit der UBS haben wir ein noch größeres Monster erschaffen. Die neue Großbank ist gleichzeitig "too big to fail" und "too big to save".

Aber noch einmal zurück zu den Schulden: Manche Ökonomen meinen, dass staatliche Schulden kaum eine Rolle spielen – auch nicht in Bankenkrisen wie zuletzt. Staaten würden die Schulden schon irgendwann zurückzahlen. Was ist daran falsch?

Das stimmt nur solange, wie Zinsen und Inflation gleichzeitig niedrig sind oder wir deflationäre Effekte haben – etwa zu Beginn der Corona-Pandemie. Da haben wir teilweise einen Rückgang der Schuldenquote gesehen. Irgendwann ist aber die Inflation außer Kontrolle geraten, wiederum durch Corona, und die EZB musste die Zinsen anheben. Das erhöht aber die Kosten – und zwar für alle: Für Staaten, Hausbauer, Kreditnehmer, und sogar Banken. Die Schuldenquoten steigen, und irgendwann können sie nicht mehr bedient werden. Ich erwarte daher auch eine Kreditklemme der Banken in den nächsten ein, zwei Jahren. In Europa könnte das weniger akut sein als in den USA. Aber das würde zu einer Rezession führen.

Warum nicht einfach Geld drucken? Einige Ökonomen, die der Modern Monetary Theory (MMT) anhängen, würden das wohl begrüßen.

Das funktioniert aber nicht. Die Idee von MMT basierte darauf, dass wir eine zu hohe Sparrate haben und zu wenig Geld-Nachfrage. Das war auch eine Zeit lang so. Hier herrschte die Gefahr von Nullwachstum und gleichzeitig Deflation. Und es gab keine Fantasie dafür, dass die Inflation einmal zurückkehren könnte. Das ist aber das fundamentale Problem von MMT. Die Wahrheit ist: Wenn ich immer mehr Geld in ein System pumpe, führt das irgendwann zu Inflation. Das ist wie bei einem Trick: Man kann Menschen eine Zeit lang täuschen, einige sogar für immer. Aber irgendwann fallen die meisten Menschen nicht mehr darauf herein. MMT ist bewiesenermaßen falsch – das zeigt sich in der Türkei und Argentinien. Und unser kleineres MMT-Experiment in Europa und den USA während Corona ist ebenfalls in hoher Inflation geendet.

Die EZB hat inzwischen mit Zinsanhebungen reagiert. Die Kerninflation ohne Energiepreise steigt aber weiter. Wann kehrt endlich Normalität ein?

Das Problem ist: Wenn die EZB die Inflationsrate wirklich unter zwei Prozent drücken will, muss sie die Zinsen weiter erhöhen.

Wie hoch denn noch?

Gemessen an der aktuellen Kerninflation in den USA, müsste die Fed wahrscheinlich auf über sechs Prozent hochgehen. Und in Europa läge der entsprechende Wert bei über vier Prozent.

Das würde die Märkte massiv überraschen…

Ja, der Markt rechnet zur Zeit mit fünf Prozent in den USA und 3,5 Prozent in Europa – und nicht zuletzt mit ersten Zinssenkungen noch in diesem Jahr. Das halte ich für völlig übertriebenes Wunschdenken. Ich denke, dass die Zentralbanken noch einmal die Zinsen erhöhen werden, allerdings nicht auf sechs Prozent. Und dann werden sie die Zinsen für längere Zeit auf dem Niveau lassen. Ich sehe dann aber ein Problem – ein Trilemma.

Das wäre?

Die Inflation wird bei diesem Zinsniveau nicht runtergehen. Wenn die Zentralbanken den Kampf gegen die Inflation ernst meinen, und die Zinsen weiter anheben, werden sie eine harte Landung akzeptieren müssen. Bis hierhin ist es noch ein klassisches Dilemma: Inflationsbekämpfung contra Rezession. Gleichzeitig will die Zentralbank aber das Finanzsystem stabil halten. Wir haben schon in den USA gesehen, dass das nicht funktioniert. Die Zentralbanken wollen aber trotzdem drei Dinge gleichzeitig erreichen: Inflationsbekämpfung mit weicher Landung und stabilem Finanzsystem. Und dafür haben sie nur ein Instrument zur Hand: Den Zins. Für mich ist das eine "Mission Impossible".

Sie glauben also nicht an die sanfte Landung, die die EZB und Fed anstreben?

Das war schon vor den Bankenproblemen unwahrscheinlich. Wir hatten negative Angebotsschocks, die das Wachstum reduzieren und die Inflation angefeuert haben. Und es gibt den Trade-off zwischen Inflationsbekämpfung und Wirtschaftswachstum. Dazu kommen hohe Schuldenquoten, die wir mit steigenden Zinsen jetzt weiter antreiben. Ich sehe keine Möglichkeit, die Inflation ohne Rezession zu brechen.

"Meine einzige Hoffnung lautet Technologie"

Die Menschen nehmen jetzt schon Reallohnverluste hin, um eine Lohn-Preis-Spirale zu verhindern. Auch die Zentralbanken reden nur von einer allenfalls kurzen, milden Rezession. Sie warnen in Ihrem Buch hingegen vor einer langen und schwierigen Phase. Warum?

Die Zentralbanken gehen davon aus, dass Löhne und Preise fallen werden wie ein Stein, sobald die Rezession da ist. Ich glaube das nicht. Wir haben Stress auf den Finanzmärkten, einen extrem engen Arbeitsmarkt und hohe Lohnforderungen. Das wird vorerst weiter zu Inflation führen. Dazu gibt es fundamentale Probleme.

Die da wären?

Neben dem Schuldenproblem sehen wir etliche geopolitische Entwicklungen, die die Inflation befeuern könnten: De-Globalisierung, Friendshoring, Demografie, Migration, Pandemien, Cyberkriege und nicht zuletzt den Klimawandel. Die Liste ließe sich noch endlos weiter führen – und das ist nur die Angebotsseite. Die Nachfrage wird irgendwann durch eine Kreditfalle einbrechen, in der wir uns schon befinden. Wenn die Zinsen weiter steigen, können viele Menschen ihre Anschlussfinanzierungen nicht mehr stemmen oder investieren erst gar nicht. Dann müssten wieder die Zentralbanken einspringen, was aber die Inflation anheizt. Wir erleben also fundamentale Probleme auf beiden Seiten, die zu höherer Inflation führen werden.

Das klingt nicht gut…

Nein. Wobei ich nicht alles schwarzmalen will. Ich erwarte keine Hyperinflation, nicht einmal eine zweistellige Rate. Ich rechne eher mit Inflationsraten von sechs Prozent für Industriestaaten.

Könnten wir uns nicht darauf einstellen?

Schauen Sie sich die Bundesanleihen an. Die sind im vergangenen Jahr von -50 auf 250 Basispunkte geklettert. Gleichzeitig haben alte Bundesanleihen bis zu 45 Prozent an Wert verloren. Wenn die Inflation jetzt bei sechs Prozent liegt, müssten die zehnjährigen Anleihen bei acht Prozent liegen. Wenn wir aber von 2,5 auf acht Prozent gehen, sinkt der Marktwert für alte Anleihen zwischen 50 und 60 Prozent. Das wäre ein großes Problem für den Finanzmarkt, und letztlich ein Albtraum für alle.

Was würde eine harte Landung für die normale Bevölkerung bedeuten?

Kurzfristig Inflation. Dadurch werden die Realeinkommen kleiner, aber auch die Marktwerte von Aktien, Anleihen und Barvermögen fallen. Langfristig werden wir die typischen Folgen einer Rezession sehen: Kündigungen, weitere Reallohnverluste und Kreditausfälle. Eine Rezession ist schlimm für alle, das kann niemand wollen.

Wird die Rezession in Europa schlimmer ausfallen als in den USA?

Aktuell sehe ich das größere Rezessionsrisiko in den USA. Aber für die Rezession sind die USA besser aufgestellt, vor allem in puncto Energie. Grundsätzlich hat Europa ein größeres demografisches Problem, hohe Schuldenquoten und spielt keine Rolle bei Zukunftstechnologien. Die praktischen Fortschritte werden in China und den USA erzielt, Europa bringt allenfalls das nötige Wissen mit. Und wenn die Länder etwas dagegen ändern wollen, gibt es Straßenproteste wie in Frankreich. Es gibt keinen Grund zur Selbstgefälligkeit für Europa. Die Probleme sind riesig.

Wie sollten sich Menschen dagegen absichern?

Die traditionelle Absicherung sind langlaufende Anleihen. Das funktioniert aktuell aber nicht aufgrund der Zinsen und Schulden. Zur Zeit sind kurzlaufende Anleihen sinnvoller oder solche, die an die Inflationsrate gekoppelt sind. Außerdem kann eine Beimischung mit Gold oder anderen Edelmetallen sinnvoll sein. Auch Industriemetalle sind gerade spannend. Und nicht zuletzt sinnvolle Immobilienanlagen.

Und was ist mit Kryptowährungen?

Krypto ist Müll – die Mutter aller Betrugsfälle. Es ist weder eine Währung noch ein Wertgegenstand. Krypto ist nutzlos, und bedenkt man den Umweltaspekt, sogar schädlich. Auf lange Sicht wird Krypto verschwinden oder irrelevant bleiben.

Sie beschreiben den Klimawandel als einen der zehn "Megathreats" für die Gesellschaft. Gegeben unseren aktuellen Bemühungen: Wie optimistisch sind Sie, dass wir gleich alle zehn lösen können?

Das ist schwierig. Für jedes dieser Probleme gibt es Lösungen, die ich auch aufzeige. Aber die sind eigentlich immer mit Kosten und Einschränkungen verbunden. Wer politisch unpopuläre Maßnahmen durchsetzen will, muss mit einer Abwahl rechnen – wie zum Beispiel Gerhard Schröder nach seiner Agenda 2010.

Das neue Buch "Megathreats" von Nouriel Roubini (ISBN: 978-3-424-20281-6)

Ist das ein Problem von Demokratien? Brauchen wir Autokratien, um radikale Klimaschutzmaßnahmen durchzusetzen?

Nein, das ist in autoritären Gesellschaften genau so. Liberale Demokratien sind immer besser. Funktionierender Klimaschutz hat aber einige Hürden: In den USA glaubt nur die Hälfte an den menschengemachten Klimawandel. Dazu nehmen junge Menschen den Klimaschutz ernster als ältere. Auf globaler Ebene haben wir außerdem ein Trittbrettfahrer-Problem: Manche Länder betreiben großen Aufwand, um Treibhausgase einzusparen – andere verbrauchen dafür umso mehr. Diese Länder stellen sich dann auf den Punkt, dass die Industriestaaten das Problem selbst vor 200 Jahren geschaffen haben, und verlangen Subventionen in Billionenhöhe. Von selbst kommt dort wenig.

Gibt es keine Hoffnung für uns?

Meine einzige Hoffnung lautet Technologie. Entweder wir schaffen es über technologische Lösungen, oder wir sind zum Scheitern verurteilt.

Sie bleiben also Ihrem Ruf als "Dr. Doom" treu. Wie finden Sie diesen Spitznamen eigentlich?

Ich würde mich eher als "Dr. Realistic" bezeichnen. Ich rede nicht über Aliens, die die Welt erobern oder einen Asteroiden, der den Planeten zerstört. Jedes dieser Probleme ist real und wir müssen sie jetzt angehen. Die "Financial Times" hat 2022 mit dem Wort "Polykrise" zusammengefasst. Die Vorsitzende des Internationalen Währungsfonds (IMF), Kristalina Georgieva, hat über den "Zusammenfluss von Katastrophen" gesprochen – und Christine Lagarde über die "Permakrise". Ich bin also nicht allein mit meiner Sicht.

Glauben Sie denn an ein Happy-End?

Ich zeichne Lösungen für alle Probleme auf. Umsonst ist davon aber nichts. Am Ende beschreibe ich ein dystopisches und ein utopisches Szenario. Im letzten Fall gibt es ein Happy-End. Aber nur so viel: Dafür sind technologische Innovationen notwendig.