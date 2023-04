Großbritannien

Die Insel ist schon weltweit führender Windparkbetreiber auf See. Die Windfarm Hornsea 2 vor der Küste Yorkshires ist laut dem dänischen Betreiber Orsted mit einer Leistung von 1,3 GW und 15 Turbinen von Siemens Gamesa auf Platz eins im Ranking der Offshore-Parks. Bis 2030 wollen die Briten weitere 50 GW mehr Offshoreenergie produzieren. Bei Auktionen für Gebiete am Meeresboden garantiert Großbritannien den Entwicklern einen Strompreis. Mit 13 im März vergebenen Zuschlägen vor allem an Nordsee-Öl- und Gasgesellschaften sind die ersten 5 GW vergeben. Zusätzlich werden 2023 Lizenzen für schwimmende Windkraftanlagen mit bis zu 4 GW Kapazität in der Keltischen See im Atlantik vergeben.

Mehr