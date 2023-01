von Dan McCrum und Olaf Storbeck Jahrelang hat Oliver Bellenhaus versucht, Wirtschaftsprüfer von der Echtheit der Wirecard-Geschäfte in Asien zu überzeugen. Jetzt muss er beim Prozess, den Richter erklären, dass das Gegenteil stimmt.

In seinem früheren Leben als hochrangiger Wirecard-Manager hat Oliver Bellenhaus viel Zeit damit verbracht, Wirtschaftsprüfer davon zu überzeugen, dass die undurchsichtigen Geschäfte des deutschen Zahlungskonzerns in Asien echt waren. Jetzt versucht er als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft in einem der aufsehenerregendsten Betrugsprozesse Europas, ein Gremium von fünf Richtern davon zu überzeugen, dass die von ihm beaufsichtigten Geschäfte in Dubai kompletter Schwindel waren.