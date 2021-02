In Zeiten der Corona-Pandemie gehört die Kulturbranche zu den am härtesten betroffenen Bereichen. In Hamburg will man Künstlern und Backstage-Mitarbeitern jetzt auf kreative Weise Unterstützung zukommen lassen: durch Kleben.

Viele Branchen sind von der lange andauernden Pandemie extrem betroffen. Tourismus, Einzelhandel, Gastronomie, Pflege. Fatal war das Coronavirus aber auch für die Kulturszene, in der es oftmals keine festen Arbeitsverträge gibt, sondern von Auftrag zu Auftrag gearbeitet wird. Und Aufträge – die gibt es derzeit leider nicht. Keine Konzerte, keine Theateraufführungen, keine Kunstausstellungen, keine Kinobesuche.

Die Sorge um die Szene ist groß. Speziell in einer Stadt wie Hamburg, wo Musik und Kultur zu den wichtigsten Standbeinen gehören – die, ohne Pandemie, auch viele Touristen anziehen. Deshalb gab es hier in der Vergangenheit bereits mehrere kreative Aktionen, um den Menschen aus der Branche dabei zu helfen, sich über Wasser halten zu können. (Auch der stern hat mit #backstagehelden eine erfolgreiche Hilfsaktion auf die Beine gestellt, bundesweit.) In Hamburg gab es 2020 neben Autokonzerten und Livestreams etwa das Charity-Festival "Keiner kommt, alle machen mit", bei dem schlussendlich rund 450.000 Euro gesammelt werden konnten. Die Organisatoren dieses Nicht-Festivals haben jetzt erneut zugeschlagen.

Ein Sammelalbum für die Kulturszene

Die Hamburger Panini-Experten Oliver Wurm und Alexander Böker vom Büro Juststickit haben, in Zusammenarbeit mit dem dem Kultur-PR-Experten Lars Meier, der "GuteLeudeFabrik" und dem Verein MenscHHamburg e.V., ein ungewöhnliches Stickeralbum entworfen. Ein klassisches Panini-Album, wie man es kennt, das sogar in der Panini-Druckerei in Italien hergestellt wurde und an Hamburger Kiosken zu erwerben ist. "Die Idee ist von meinem Freund Oliver Wurm, der schon über 50 Panini-Hefte gemacht hat, zusammen mit Alexander Böker", sagt Lars Meier im Gespräch mit dem stern. "Nach 15 Jahren Freundschaft dachten wir uns: Wollen wir das nicht zusammen machen?"

Mit-Initiator Lars Meier © gbrci / Geisler-Fotopress / Picture Alliance

Für die Aktion konnte das Trio mehr als 200 Hamburger Prominente "und Herzensmenschen" gewinnen. Von Tim Mälzer bis Judith Rakers, von Udo Lindenberg bis Dieter Bohlen, von Peter Tschentscher bis Dagmar Berghoff. Und einen (gar nicht mal so) kleinen Traum haben sich Wurm, Böker, Meier und andere Initiatoren und Unterstützer des Projekts zudem erfüllt – auch sie haben ihren Platz in dem Heft. "Das ist ja ein kleiner Lebenstraum, in so einem Panini-Album zu sein", gibt Lars Meier zu. Aber auch ansonsten macht ihn der Erfolg der Aktion glücklich: "Es ist wirklich schön, dass es auf so viele Reaktionen trifft!"

Die Künstler ließen sich nicht lange bitten

"Alle, die wir gefragt haben, haben mitgemacht", freut sich der PR-Profi. Nach wenigen Tagen hatten schon fast alle Promis bereitwillig Fotos zur Verfügung gestellt. Einzige Voraussetzung war: Es muss ein Bild mit Maske sein. Schließlich geht es um ein Projekt in der Corona-Pandemie.

Ein Panini-Album wäre aber ja kein Panini-Album, wenn es nicht auch Glitzersticker gäbe. Wer glitzern darf, darauf hatten die Promis aber keinen Einfluss. "Da durften sie sich nicht zu äußern, wir hatten da ein sehr, sehr geheimes Zufallsprinzip", sagt Lars Meier augenzwinkernd.

Er berichtet, dass manche Kioskverkäufer anfangs skeptisch gewesen seien, aber die Reaktion der Hamburger auf das Sammelalbum inzwischen phänomenal ist. Auch online werde das Heft begeistert bestellt (das geht z. B. hier). "Wir haben zuletzt mehrere hundert Pakete am Tag rausgeschickt. Unser Wunschziel hätten wir dann in gut zwei bis drei Wochen erreicht", sagt Lars Meier froh.

"Wir wollten damit zwar vor allem die Hamburger erfreuen, aber die Bestellungen kommen von überall her – von Flensburg bis Passau!" Inzwischen denken die Macher sogar vorsichtig darüber nach, das Heft nachzudrucken, wenn es ausverkauft ist.

Menschen aus der Branche verteilen die Erlöse

Und was passiert mit den Einnahmen aus Heften und Stickern? Die gehen an den Verein MenscHHamburg e.V. Der hat ein 15-köpfiges Gremium zusammengestellt, das gewährleistet, dass Spendengelder auch an den richtigen Stellen ankommen. Besetzt ist es mit Menschen aus der Hamburger Kulturbranche, die wissen, wo Hilfe benötigt wird. Wer in der Kulturszene tätig ist und Unterstützung braucht, kann hier einen Antrag stellen. Lars Meier ist optimistisch, dass eine große Zahl an Anträgen berücksichtigt werden kann.

Und wer einfach nur Lust hat, Hamburger Promis und Künstler zu kleben und zu tauschen, und so einer ganzen Branche zu helfen, kann das #TeamHamburg-Paninialbum an vielen Hamburger Kiosken kaufen oder online hier ordern.