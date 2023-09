Podcast "Inside Tesla" – Folge 1: "Wir müssen rein"

Der Start der Teslafabrik erscheint wie eine makellose Erfolgsgeschichte für die Wirtschaft in Brandenburg. Doch Reportern von stern Investigativ kommen Zweifel: Ein Team muss sich hinter den Toren ein eigenes Bild machen. Der neue Podcast "Inside Tesla"

Tesla ist für Brandenburg wie VW für Wolfsburg – ein wirtschaftliches Gigaprojekt. Es soll Arbeitsplätze bringen und damit Wohlstand für die Region. Politiker aus der Bundes- und Landespolitik rund um den brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke rollen dafür Elon Musk den roten Teppich aus.

stern-Journalistin Manka Heise und stern-Journalist Christian Esser recherchieren seit mehr als drei Jahren zu Tesla in Grünheide. Bei der Recherche erhalten die Reporter Hinweise von Insidern auf fragwürdige Arbeitsbedingungen und häufige Unfälle in der Fabrik. Den beiden wird eine interne Rettungsdienstliste zugespielt. Sie besagt, dass in der Gigafactory offenbar mehrmals die Woche, manchmal mehrmals am Tag der Rettungsdienst gerufen wird.

Um das zu überprüfen, fordert das Reporterteam Akten der zuständigen Behörden an, die Monate auf sich warten lassen. Und Tesla selbst antwortet nicht auf Anfragen. Was ist los bei Tesla? Wie können die Reporter feststellen, was dort wirklich vorgeht? Sie entschließen sich zu einem drastischen Schritt. Mehr in Folge 1 des Podcasts "Inside Tesla – Hinter den Toren der Gigafactory".

Auch Folge 2 des Podcasts ist jetzt schon zu hören: in der App RTL+ oder stern PLUS.

Haben Sie Informationen für die stern Investigativ-Reporter? Dann können Sie diese vertraulich mit uns unter der E-Mail-Adresse stern-investigativ@protonmail.com teilen.