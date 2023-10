Es passieren auffallend viele Unfälle in der Tesla-Fabrik – was wissen die Behörden?

Informanten erzählen von auffallend vielen Unfällen in der Tesla-Gigafactory in Grünheide. Stern-Recherchen ergeben: Die Behörden wissen offensichtlich mehr darüber als sie den Reportern erzählen. Folge 3 des Podcasts “Inside Tesla”.

Auf Teslas Werksgelände passieren auffallend viele Arbeitsunfälle. Davon berichten Insider wie stern-Informant Tayfur. Er leidet bis heute an den Folgen eines Stromschlags mit 230 Volt, den er bei der Arbeit in der Fabrik erlitten hat, behauptet er. Tayfur behauptet auch, dass sein Unfall wohl nicht der Berufsgenossenschaft gemeldet worden sei..

Wer kontrolliert eigentlich, ob die Arbeitsplätze in der Gigafactory sicher sind? Bekommt das Landesamt für Arbeitsschutz in Brandenburg überhaupt mit, was uns Informanten aus der Fabrik erzählen? stern-Reporterin Tina hat sich mehr als 2000 Seiten Akten von der Behörde zuschicken lassen. Auf das Material hat sie fast fünf Monate gewartet. Bei der Recherche findet sie Erstaunliches.

Parallel dazu fällt Undercover-Reporterin Kim ihren Chefs auf. Nach nur einer Woche in der so genannten “Drive Unit”, in der die Antriebsstränge für den Motor produziert werden, wird ihr eine aberwitzige Beförderung in Aussicht gestellt.

Mehr in Folge 3 des Podcasts „Inside Tesla – Hinter den Toren der Gigafactory“.