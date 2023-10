Ein Straßenschild weist den Weg zur Tesla-Fabrik in Grünheide

Umwelt-Havarien auf dem Tesla-Werksgelände – ist das Trinkwasser für die Region in Gefahr?

Exklusive stern-Recherchen: Auf einer illegalen Tankstelle auf dem Werksgelände der Tesla-Gigafactory in Grünheide sollen 250 Liter Diesel ausgelaufen sein. Der Chef des örtlichen Wasserverbands weiß von nichts. Folge 4 des Podcasts “Inside Tesla”

Die Autofabrik von Telsa im brandenburgischen Grünheide liegt in einer der trockensten Regionen Deutschlands und obendrein in einem Trinkwasserschutzgebiet, das 170.000 Menschen versorgt. In der vierten Folge des stern-Podcasts “Inside Tesla – Hinter den Kulissen der Gigafactory” treffen die stern-Reporter André Bähler. Er ist Chef des örtlichen Wasserverbands Strausberg-Erkner und damit zuständig für das saubere Trinkwasser. Die Reporter zeigen ihm eine Liste von Umwelt-Havarien, die sich auf dem Gelände zugetragen haben sollen, darunter Unfälle mit Lack, ausgelaufenem Hydrauliköl und Gefahrenstoffen, die nicht sachgemäß gelagert wurden. Bähler kennt diese Vorfälle nicht. Ist das Wasser für die Region bereits verseucht?

Mehr in Folge 4 des Podcasts „Inside Tesla – Hinter den Toren der Gigafactory“.