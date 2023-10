Ministerpräsident Woidke spricht auf dem Brandenburg-Tag. Gegenüber dem stern-Reporter ist er nicht so gesprächig

"Geh einfach" – so reagieren Politiker auf die Tesla-Enthüllungen der stern-Reporter

Neun Monate hat das stern-Team Unfälle, schlechte Arbeitsbedingungen und Umwelthavarien im Tesla-Werk in Grünheide recherchiert. Beim Brandenburg-Tag konfrontieren die Reporter Ministerpräsident Woidke damit. Die Folge 5 des Podcasts "Inside Tesla".

Es ist Brandenburg-Tag in Finsterwalde. Der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, läuft an diesem ersten Septemberwochenende gut gelaunt über das Festgelände der Sängerstadt und schüttelt Hände. Auf der Bühne singt der Chor "Mein kleiner grüner Kaktus".

Christian Esser, Investigativ-Reporter von stern und RTL, läuft auf den Ministerpräsidenten zu. Er stellt sich kurz vor und kommt dann direkt auf sein Anliegen zu sprechen: "Herr Woidke, guten Morgen, wir haben auch eine Frage zu Brandenburg. In der Tesla-Fabrik passieren jeden Tag Unfälle. Sind das die guten, industriepolitischen Arbeitsplätze, die Sie Brandenburg versprochen haben, wenn da fast jeden Tag Unfälle passieren?" An diesem Morgen bekommt der Reporter keine richtige Antwort auf diese Frage, aber in den Tagen nach der Veröffentlichung der Rechercheergebnisse melden sich viele der verantwortlichen Politiker zu Wort. Darunter ein Minister der Bundesregierung.

In der vorerst letzten Folge des stern-Podcasts "Inside Tesla – Hinter den Toren der Gigafactory" dokumentiert das Reporterteam die Reaktionen auf die Veröffentlichung der Recherche und prüft die Aussagen der Landesregierung in Brandenburg und ihrer Behörden. Halten sie unserem Faktencheck stand? Wer übernimmt jetzt eigentlich die Verantwortung für die Probleme in der Fabrik?

Und Tesla-Chef Elon Musk, der twittert auch. Mehr in Folge 5 des stern-Podcasts "Inside Tesla – Hinter den Toren der Gigafactory"